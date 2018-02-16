春晚女星红唇斗艳 最抢镜的却是李思思那英的任性眉

导语：不管你有没有看春晚，有没有刷热搜，现在都跟着我们来回顾一下18年春晚明星们的出彩妆容吧！（编辑：Levin）

2018春晚妆容盘点

狗年春晚在大家的期待下完美上演，明星阵容也是十分强大，开场女星红妆斗艳，两大天后再次同台，各种惊喜不断，妆容也是可圈可点。小编一直在不断刷热搜，本来等着能像去年“董卿色”一样爆出哪些新的唇色，结果美妆界的最大戏精却是李思思和那英的那两道有点任性的粗眉！

不管你有没有看春晚，有没有刷热搜，现在都跟着我们来回顾一下18年春晚明星们的出彩妆容吧！

最惊艳——佟丽娅景甜江疏影红唇抢镜

佟丽娅

红唇红装永远是春晚最主流的颜色，这个夜晚佟丽娅、景甜、江疏影、容祖儿就为我们实力示范了烈焰红唇的最美打开方式。

开场歌舞的明星们妆发都非常喜气，佟丽娅和容祖儿都是一抹大红唇。佟丽娅的烈焰红唇与红色长裙相映衬，眼尾微微翘起，显得妩媚又喜气，中长发烫卷扎起小揪揪清新靓丽。

容祖儿

容祖儿的红唇带着点橘色调，瞬间点亮妆容，显得气色很好。卷翘的睫毛让双眼显得更大更亮，眼周晕染开的橘色眼影让妆容有种暖意。

景甜

大甜甜选择了自己的招牌卷发丸子头，青春洋溢，好感度爆棚。微乱的卷发散落在发际，自然修饰了轮廓。漆光红唇娇艳欲滴，平眉大眼萌感十足，不愧是恋爱中的女人，简直甜到爆！

江疏影

江疏影的气质脸和洁白的牙齿可以驾驭任何大红唇，这一款正红色的亮唇气场十足，半丸子头扎发配上红色裙装优雅又柔美。

谭维维

谭维维红色长裙优雅献唱，女神垂坠的偏分中长发飘逸轻盈，珊瑚红色唇妆水润自然，粉红色眼影珠光闪亮，整体造型中规中矩内敛大气。

最出戏——李思思和那英的任性眉

李思思那英的眉毛上热搜

这次春晚被顶上热搜的不是口红色号，也不是发型，而是李思思和那英的眉毛。

李思思眉毛抢镜

春晚开场，主持人李思思干练气质妆出镜，暗红色的唇妆与长裙相映衬，轻松hold住全场。但这超粗的眉妆是什么鬼？真心有点出戏啊，浓黑的平眉显得死板，眉尾下滑得也比较突兀，蜡笔小新的既视感，存在感太强了吧。

眼尖的网友们也纷纷把“李思思眉毛”吐槽到了热搜上，更有网友评论：“差点分不清眉毛和眼睛了”“真的不是刚做了半永久眉毛就上台的吗？”

可能是为了上镜，化妆师特意突出五官，加重了眉妆，但颜色过深又没有棱角的粗眉会让妆容显得很low，眉毛是突出气质的要点，还是得慎重呢！

那英的不对称眉

李思思的眉毛刚上完热搜，那英的不对称眉又被吐槽。在与王菲合唱歌曲《岁月》时，那英中分盘发配素雅妆容突显一姐气场，裸唇低调优雅，但这不对称的粗眉着实有些尴尬了。

那英眉毛

那英不对称眉

两眉浓黑又死板，眉头生硬突兀，而且左眉明显比右边细，表情到投入时左眉更是扭曲到变形，太抢戏了吧。

那英写真

没有对比就没有伤害，看看那英正常的眉妆，才知道这次的造型有多扎心。

那英微博

可能是知道自己成了热搜第一，那英事后还发了自拍的微博，配文：“我覺得我的眉毛挺好的啊，大家過年好，姐回家包餃子去啦”。从自拍中看那英的眉毛依然是浓黑的，但多了些柔雾感，没有舞台上看那么生硬了。比较心疼那姐，因为高清的镜头真的会把某个妆容缺陷无限放大，再加上唱歌时的各种表情、角度的缘故，眉毛不在线也就不难理解了。

最期待——两大天后再次联手献唱

那英王菲

抛开那英的眉毛不说，王菲那英两位天后时隔二十年再次携手献唱，确实是让人万分期待。还记得二十年前王菲在舞台上的晒伤妆引起了不小的轰动，不同于《相约九八》的浓妆艳抹，这次两位女神都选择了清新淡雅的妆容，也算是春晚妆容中的一股清流。

那英王菲

王菲橘粉色淡唇气质出众，率性短发利落清爽，尖利的水弯眉清秀不俗。橘色的腮红打造出柔美好气色，女神的肌肤依然那么光滑紧致，保养得也是太好。

最仙气——张碧晨实力示范桃花斩男妆

张碧晨

张碧晨的仙美长裙配上粉嫩桃花妆简直太仙了，桃粉色的亮唇衬雪肌娇美可人，唇釉质感充满光泽。橘粉色眼影点亮了眼妆，粉嫩卧蚕打造出无辜感。高光阴影的处理让五官更立体，平眉有层次感突显气质。自然卷发飘逸动感，仙气十足。

最活力——杨紫俏皮短发演绎青春活力

杨紫

杨紫在0点之后的小品中活力亮相，妆发青春洋溢，满脸胶原蛋白嘭嘭的，笑起来酒窝抢镜。西瓜红色唇妆水润饱满，与皮衣颜色相搭配甜美可爱。歪扎的小揪揪活力俏皮，八字刘海儿有着瘦脸的修颜效果，不知会不会引爆早春少女发型新潮流呢！