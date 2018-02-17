丑媳妇总要见公婆 亮出你的“好嫁”脸

导读：在日系服装里，有一种很受异性欢迎的风格——“好嫁风”，而长相实际上也有“好嫁风”脸。春节正值婚恋考验大会，很多人会选择这个时候见双方父母，要想赢得对方父母的“芳心”妆出“好嫁风”脸很有必要！（来源：太平洋时尚网）

虽然“好嫁风”一般指穿衣风格，但却也不可否认长相也有“好嫁风”和非“好嫁风”的区分。

像我就经常就被身边的朋友说长着一副贤妻良母的样子，婆婆看了会很喜欢的那种，这或许就是大家对“好嫁风”的普遍印象吧！每次听到这样的评价，我的内心其实是拒绝滴，老娘可以要做酷女孩的，好嘛~

但有时又不得不承认，“好嫁风”的长相还是很有优势的，毕竟想要和自己喜欢的另一半结婚，对方父母的意见成了最终的参考意见，有了“好嫁风”脸等于赢了一半！

春节是婚恋考验大会，也是回家见双方父母的最佳时间，要想赢得对方父母的“芳心”，即使没有“好嫁风”脸，“妆”一个是完全可以的！

奶茶妹妹、石原里美和秀智可以称得上是中日韩最佳“好嫁风”的代表了！看看她们平时的妆容就知道“好嫁风”脸到底该如何妆了！

在大多数父母们眼里可能还停留在化妆就是坏女孩的影响中，所以过于浓妆的妆容并适合用于见父母！所以，首先要打造的一款“有妆似无妆，还有拥有白里透红、天然健康好肌肤”的假象！ 清透自然的伪素颜妆是首选的！

Sisley 焕白多效日间防护乳SPF50+PA++++

2100RMB/50ml

这款Sisley的3月即推出的日间防护乳，用在化妆的第一步，与其他防晒霜不同的的是，结合独有的三大针对性活性成分：超细二氧化钛、荞麦籽萃取、晶钻赋活美白因子 （AA2G） ，不仅可以抵御紫外还可以抵抗城市污染；

另作为首款都市防护型美白产品，采用了独有的、可直击黑斑生成的焕白晶萃复合专利配方，另额外添加VB和角鲨烷等润泽精粹，还可达到美白淡斑得效果；

从使用感上来说，质地完全不油腻，延展性很好，不搓泥；上脸后的肌肤呈现的是自然光泽，而非假白的肌肤，可以实现伪素颜的效果。

蜜丝佛陀 奇幻水漾焕亮气垫霜剪彩金犬限量版

228RMB/20g

剪彩金犬限量版的包装上以“红”为基调，运用剪纸艺术表达了“鸿运当头”。春节送自己、送亲友都非常适合。

再说说它具体的功能，号称自带水光滤镜，添加水性配方含有充足水分和多种植物精华（西洋蓍草、穗花牡荆、黄龙胆根复合植物萃取精华等），粉质细腻且水润感十足，上妆之后非常的自然、透亮，且有光泽感。即使是干皮，上脸之后也不会太干燥，卡粉，起皮。敏感肌肤也能使用！

专为中国消费者量身打造的4款色号： 象牙白、珍珠白、粉嫩白、自然色。所以妆效也并不会假白。妆效很轻薄，对于小斑点、毛孔等轻轻一拍就能遮住，颜色较深的遮瑕就交还给专业的遮瑕膏吧！不持久在气垫中还是不俗的，但也难以确保一整天不掉妆，需补妆1~2次，配有柔软好上手的粉扑，随时补妆非常方便，适合新手、懒人，

雪花秀 莹彩腮红

RMB460

颜控必入的一款腮红！淡粉色的外壳下面藏着做得炒鸡精致的粉色渐变3D浮刻图案，花瓣栩栩如生。不仅颜值高，使用度也非常高，集腮红、修容和高光于一身。

白色部分可用作高光，刷在T区、眼下和下巴处，打造出富有光泽的肌肤；大面积的浅粉色用作腮红，可打造自然气色的妆容。比较深的粉色起到调节颜色深浅的作用，让色彩晕染更加自然，也可单独用作修容。

粉质细腻，不飞粉，加入了珍珠粉成分，可改善肌肤活力和光泽。持久度不错，不怎么脱妆，见父母时不会被尴尬的发现打了腮红。附带有小巧的刷子，刷毛柔软，抓粉了适中，非常适合手残党。

玛丽黛佳COLOR STUDIO印章水光气垫腮红

RMB229

彩妆国货之光玛丽黛佳出的产品不容小觑。这是一款气垫型腮红。

不管是从外包装上，设计成气垫BB霜那样，配有粉扑和一层隔离板；实芯上加入液体腮红的气垫海绵，共同组成了气垫腮红，拥有类似于气垫BB霜的水润、轻薄、易上妆的特点。

腮红质地轻盈，显色度比粉质腮红略轻；在底妆之后定妆之前使用内置粉扑轻压网面蘸取适量，TAP TAP 就能拍出水光苹果肌，晕染出自然散发的水光活力少女感好气色。就过年见父母见家长时使用，也适合学生党和上班族！持久度也不俗，每个半天是掉不下来的。

[眉、眼妆]

一对眉毛足足可以改变整个人的气质气场，所有在花眉毛上一定特别慎重，暂时抛弃反自然的一字眉、攻气十足的剑眉和拱眉。。。。。。。带有自然弯曲的的细叶眉会更好，显得人更加温柔！

贝玲妃 弯弯眉粉

RMB230

包装一直很少女的贝玲妃，看着都让人心动！这款眉粉同样是！银色复古的包装外观高贵精致。眉粉的装盘也别出心裁，做成一个“弯弯眉”的形状，有深浅有两种颜色，前半部分浅色，后半部分深色，自然渐变，新手可以参考它的颜色分布来画眉~眉头使用浅色，眉粉眉尾使用深色。

粉质细腻柔滑，服帖，可以打造伪妆雾感绒眉；持久不脱妆，共达12小时，效果很自然，有三款配色，都是适合亚洲肤色的！

配备精致小巧的眉刷，是气垫刷头，Q弹的质感，不管是用来勾勒线条，还是填充眉毛，都非常好操作，简直是新手福音。

眼妆一定一定要低调低调再低调，把平时热爱的欧美风眼影都藏好了，画个心机内眼线再刷个睫毛，自然的放大眼睛，让眼睛看起来更加有神即可！

HR赫莲娜 釉黑滋养睫毛底膏

RMB 350/7ML

闻名世界的顶级化妆品牌赫莲娜，作为美妆行业先驱秉承 “让科学为美丽服务”的信条，同时亦被誉为美睫世家，现在推出了全球首款CC睫毛膏！那么它有什么特别之处吗？

首先是它是一款滋养型的睫毛膏，特别配方含有3种滋养珍贵油的5%，及采用创新CERALUTION H 双子表面活性剂技术，可以修复、柔顺睫毛，不再担心经常刷睫毛受到损伤了；

再者它可单独作为裸妆睫毛膏使用，运用创新高分子网状保护膜技术，让定型效果更加出色，不会出现晕染脱妆的情况；另采用毫无负重感 100%无蜡配方，可刷出更细致精致的睫毛，并填补睫毛角质间隔，让睫毛刷出炒鸡自然的妆效。

[唇妆]

唇部最引人注目的地方，低调的程度不亚于眼妆，选择MLbb的唇色估计会更加适合！

兰芝双色立体润彩染唇膏

RMB185

乔妹都在用的兰芝！李圣经小姐姐也来入兰芝的坑！可看双色唇膏可谓火了蛮久了，堪称渐变色唇膏里的元老！

两种颜色的搭配，可以轻易打造出自然的咬唇妆，质地像润唇膏一样，香香的，顺滑好涂抹，含有滋养成分，不会把干，大多是比较日常的颜色，涂了不夸张，爸妈不会说的那种！另外03号是李圣经小姐姐亲自设计，绿色+橘粉色，元气十足！

除了渐变是这款唇膏最大的特点之外，它的包装设计也值得一提，外面有个粉色粉包装壳，然后侧面安装了小按钮，向下滑动，即可旋出膏体，方便使用！

圣罗兰 莹亮纯魅美唇膏

RMB335

YSL家的唇膏有多火就不用我说了吧，没一款都让人爱到不行！这次要推荐给大家的是YSL去年下半年新推出的夹心唇膏！

运用温热导入和双色灌装技术，设计出开创性混合配方，唇膏中部唇印配合坚果油，热带水果植物精粹，红石榴精粹三种植物提取成分，可以滋润护理唇部；尽管显色度比不上唇釉，但是膏体非常顺滑，上嘴滋润100分，特别打造出裸妆！持久度不是很好，需要经常补妆，但是鉴于对它的喜爱，能多涂也是开心的。

黄皮妹子推荐#8Catch Me Orange 橙色放纵，显白又元气，阚清子同款色哦；白皮妹子推荐N° 4 Desire Me Pink 桃红欲望，可打造出粉嫩的唇部！