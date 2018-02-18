三分钟修容法 整容费都省了

导读：如果问你化妆最不能缺少的步骤是什么？可能你会说唇妆或者眉毛，亦或者是腮红。但如果问你哪一个步骤最容易忽略，想信很多人异口同声的说修容了！（来源：太平洋时尚网）

确实，修容复杂耗时、容易花妆、讲究手法等麻烦事于一身。但实际，修容也有简单易学的方法可用！而修容带来的最大好处实给你带来整容级的改变，所以想要剩下整容钱，就来学修容术吧！

修容，说白了就是一个“避短”行为！脸上哪里有BUG、不满意整哪里！下面事不宜迟，具体来说说吧！

[额头]

如果你是额头过宽，发际线高的妹子，额头部分不需过多强调，重点应该放在发际线的修饰上，缩小额头的大小。

大幂幂自从演了《三生三世十里桃花》后就就被大家发现了发际线过高的问题，而平日出席活动她会在额头的部位稍加修饰，额头两边打上阴影之后，并故意放些小碎发，就变回少女幂啦！

相反，如果你是窄额头，发际线较低，可以直接在额头中间打上高光，突出额头，提高额头的存在感。范爷的脸型是典型的瓜子脸，算是完美了，但也有些小BUG，就是窄额头，但是平时若是不注意看，可能你并不会擦觉，而这就是高光带来的好处啦！

[鼻子]

高鼻梁恐怕就是都是每个妹子渴望拥有的，但奈何我们东方人偏偏大多是塌鼻梁~不过想要打造出高鼻梁其实也并不难。

首先可以在眉头和鼻子的衔接处打上阴影；简便的方法是画眉头的时候，向鼻梁处晕染眉头上的眉粉；然后在鼻梁的位置上鼻影，画一组平行线，平行线中打上高光。

对于初级彩妆小主，想要画出精准的鼻侧影，可以试试用一个小白条慢慢练习。

[脸颊]

如果苹果肌明显下垂，则可以在眼下三角区打上高光之后再用高位腮红的打法营造出少女感的苹果肌。

如果髋骨高，可将高光打在眼下三角区。

法令纹明显的话，也可以将高光打在此处，让高光嘭起来。

如果下颌骨比较大，就得在该部分找到合适的位置打上阴影。 找到髋骨和下颌线的分界线，长脸星人以耳垂为准，短脸星人以耳朵顶部为准。

还有个很常见的方法是：吸气噘嘴，然后在脸部凹下去的地方斜着打上阴影。阴影从后往前扫，不要超过眼角位置。

中和嘴唇下的高光阴影几乎是人人必备的了，可修饰出丰满的嘴唇。如果下巴过长，则需要在下巴的最下端打上阴影，不打高光；相反，下巴过短，那就打高光，不需要阴影。

编辑推荐：

Tanya Burr 修容棒

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这支修容棒被大家称之为“仙女棒”，拥有非常强大的修容效果，能打造出立体小脸和精致五官，我想也可以称之为整容棒了吧。质地轻盈不油腻，防水防汗，没有脱妆烦恼。棒状的设计手残也能画好。

e.l.f。四色修容盘

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e.l.f。堪称美国平价的良心品牌，很多产品都物美价廉，这款盘由2块高光和2块修容组成，最浅色带有细微珠光，剩余颜色则都是哑光质地，粉质细腻不怎么飞粉；虽然不是很上色，需对次叠加使用，但这也有个好处不易下重手且适合新手，上脸之后也很自然。

资生堂 高光粉饼

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两种色号#PK107 WT905都是网红款，#PK107俗称泪沟小神器，用来填补法令纹，泪沟明显病患者，效果明显；WT905呈现亚光白，适合上鼻梁和苹果机，如果喜欢，可以用它打造出打了玻尿酸的感觉，让肌肤嘭起来。

CPB 亮采柔肤粉

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炒鸡无敌好看的一盘高光粉盘，钻石的切面感觉华丽无比，从不同的角度看起来都是偏关。贵妇、颜控必入！CPB出品，颜值和实用双管齐下，粉质很细腻，带有炒鸡低调的细闪。淡妆浓抹都适合。如果是油皮建议不入，出油会显毛孔。#14号是香槟色，适合亚洲人。

Wet n Wild 平头修容刷

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Wet n Wild又名“湿又野”，虽说名字略污，美妆产品设计得中性，但是这款刷子却出奇的少女，实乃让人刮目相看。刷柄是金属制的，很有质感，灰白色的刷毛犹如浓密羽毛般柔软，不扎脸，能迅速抓粉上妆，好看又好入，价格还实惠，不买后悔啊。

Beautyblender 修容美妆蛋

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美妆蛋界的杠把子Beautyblender ，以其推出的椭圆尖头蛋型而闻名。产品坚持不含乳胶、不含香料，不会导致过敏。水滴型的设计，能360贴合面部；采用亲水性材质，遇水易吸收。这款白色的美妆蛋更适合用于腮红，借助它，能打造出自然、无痕腮红，更好地修饰脸型。