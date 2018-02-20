范冰冰和何穗的哑光红唇早就升级啦

导读：很多姑娘羡慕明星和超模的高级美，学着人家涂个底妆，“素”着眼部妆容，再擦个哑光大红唇，就高高兴兴出门了，可事实上，还没等到“高级感”出现，憔悴的双眼就把你整个人给出卖了！赶快迷途知返，看看范冰冰和何穗是怎样美出高级的，精致妆容升级术来咯！（来源：时尚芭莎）

学会了何穗的“高级美”小秘密

你也能美得高级不费力

提到“高级美”那就一定会想到我们的何仙姑啦！作为高级美的“代言人”，何穗真的是优雅与美丽并存，笑起来酒窝深陷甜死人，霸气起来又女王气质爆棚。

何穗高级感妆容的秘密就在于一条略微长出眼尾的眼线和一只显色度高的滋润款口红哦！把眼线拉伸，略长于眼尾，显得眼睛更加具有东方韵味，而稍稍向上摆起的眼线，更突出女人味。

使用高饱和度的滋润型口红就是何穗另外一个美妆小诀窍啦。滋润型的口红既可以使唇部像涂过哑光唇釉一般丰满，但又不会凸显唇纹。清晰勾勒唇部线条，让唇妆更利落，细节之处使得妆容高级又精致。这样的妆容加分点小伙伴们要牢记！

范冰冰也把这样的妆容作为她出席活动的首选。长长的眼线拉长眼睛整体长度，更使用了略带香槟金色光泽的眼影，打造出更加深邃有神的双眼。

唇妆部分，范冰冰选择搭配更适合亚洲人肤色的高光红。提亮了整体肤色，也更凸显其白皙肌肤，使得气质高贵典雅。

“高级感”妆容超简单

只需六步你也能轻松拥有

Step1：使用晕染刷轻轻在整个眼皮以及鼻梁扫上哑光浅棕色眼影，打造深立体的面部轮廓。

Step2：使用黑色眼线笔从眼头至眼尾画上内眼线以及外眼线，用扁刷在眼尾稍作拉伸晕染，将眼线向外平行拉伸。

Step3：使用棕色眼线笔沿着眼线线条继续向外延伸0.5厘米左右长度，并将睫毛根部的空缺填满。

Step4：用手沾取香槟色珠光眼影轻轻点在眼皮中央。

Step5：选择自然浓密款的假睫毛修饰眼尾，粘好睫毛胶等待半分钟，轻轻粘到睫毛根部，再涂上睫毛膏，让真假睫毛融为一体。

Step6：选取一只高显色度的滋润型口红，使用唇刷轻轻蘸取口红刷在唇部，勾勒出精致的唇形。这样高级又优雅的妆容就轻松完成啦！

看到这个盘子的时候真的是爱不释手啊！一盘中包含了三种色系，红棕色系、黑棕色系还有棕黑色系。另外它的打底色也可以多用，不仅可以当眼影打底还能做鼻影，淡淡的超自然。

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何穗和范冰冰的优雅高级原来这么简单，想要变身完美女孩的你快去试试看吧！