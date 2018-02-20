自然大眼才是终极目标 赶快学画零痕迹眼线

导读：眼线和眉毛都是手残星人在画妆时最不想面对的两个步骤，不过好在眉毛还是可以随意发挥随便填色，但是画眼线就要精确和小心很多。眼线画不好不仅不会起到撑大双眼的作用，可能还会变成国宝胖达同款眼圈哦，所以眼线要优雅更要“隐形”才行，赶紧来学画！而首先要做的，就是为眼皮打底，防止接下来晕妆。（来源：瑞丽网）

接下来可以用肤色偏深的眼影为刚刚使用的眼影打底膏定妆，让接下来的眼线勾画过程更加顺滑。同时，用眼影为眼皮打底还可以让眼线更自然地融于肌肤，痕迹更轻不容易被发现。而有了眼影这一层双保险，即便是正面对着火锅的蒸汽也不用担心眼线晕妆哦。

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轻松修饰眼部肌肤，令眼周呈现自然清新的肤色。持续使用，眼周肌肤日渐柔滑、健康、充盈，绽放年轻光采。

现在就要进入到正式画出零痕迹眼线的环节了。对于不同的眼型还有不同专业度的妹子来说，画出自然无痕的眼线的方法有很多。用眼影笔代替眼线产品就是不错的选择。用深灰色或者灰黑色的眼影笔来回描画睫毛根部，之后再用刷子晕开，就可以打造出带有烟熏效果的晕染式眼线。

植村秀新如胶似漆眼线笔

笔状眼线胶，如胶般柔滑流畅，似漆般浓郁上色，升级不晕不染，自动旋转笔芯，个性眼妆自如切换。

有些妹子可能担心带有烟熏效果就意味着妆感很重，其实这完全是化妆误区哦！自然的晕染感可以加强双眼的深邃感，还能让眼神变得神秘而电力十足，只要不是大面积的灰黑色晕染，是完全不会出现妆感很重的感觉的。之后只要再用亮片液体眼影点在眼睑中心，摩登感十足的眼妆就完成啦！

三熹玉风情四色眼影盘

风情万种，略带神秘气质的颜色组合，完成颇具明星气质的精美妆容。

如果你是非常追求眼线干净利落的感觉那也有办法！想要画出隐形干净的效果，用眼线液笔是比用眼线笔更好的选择，因为眼线液控制起来要更加方便，同时上粗下细的笔头也可以更轻松地画出尖尖的效果。不过在用眼线液时最好一次画成避免叠加，否则可能会出现眼线斑驳的状况。

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兰蔻首款创新双面“刀锋”笔头，精准，自由百变。

不过有了液体眼线笔也不是万事大吉，想要让自己的眼线零痕迹真的下手要有耐心！可以在画眼线时用小指或者棉棒轻轻抬起眼睑，同时选用质地柔软的眼线笔顺着睫毛根部描画，如果画眼线不是非常熟练，最好也不要一笔完成，而是要像图中示范的这样，分段仔细描画，接着再刷上一层睫毛膏就可以轻松遮盖眼线痕迹。

眼角的眼线小尾巴相信也是很多女生的心头爱，但是对于手残星人来说眼尾的上扬不是画的太粗就是太歪，瞬间就会毁掉眼线效果。其实只要把一小截胶带贴在眼角，就可以为画眼线的过程提供导向，只要及时收手不画得太长就没有问题哦。

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这是一款乳状的眼线膏，持久，无晕染。

最后千万不要忘记眼部细节处理哦！在眉骨处用浅色的遮瑕笔轻轻涂抹，然后用指腹晕开，可以起到提亮效果，进而加强眼部的明暗对比，让眼型看起来更加深邃立体，眼线起到的大眼效果也可以顺利加倍哦，赶快试试吧！