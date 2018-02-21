显白大作战 赶快get杨幂昆凌同款元气红唇色

导读：不知道各位小仙女在追自己爱豆的时候有没有这种感觉，眼看着爱豆平时还是黄二白的皮肤忽然一天天变白了。其实这样的白也不一定是真白，画对了妆也可以立马让人在视觉上看起来白很多，元气红的唇色就是这样一种黄皮大救星般的存在哦，赶紧来发现一下它的神奇效果吧。（来源：瑞丽网）

元气红是指整体红润感比较强，色调比较暖的唇色，只要是满足这两个大标准，像昆凌这样稍稍带点粉也是很好看。元气红可以有比较好的去黄气的功效，同时提升面部气色，对于大部分亚洲妹子来说真的是显白功力惊人。最重要的事，有了元气红唇色，不用每天用粉底强行把自己涂白，妆效也会自然很多哦。

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除了可以显白，元气红唇色的减龄效果也是不错，看看即将步入四十大关的阿Sa就知道啦，这种少女颜真的不是谁都能get起来，元气红唇色就非常功不可没。阿Sa喜欢用元气红唇搭配同色系的腮红，让自己的苹果肌一下“嘭”起来，提升可爱感，这样的妆路各位小仙女也可以试试。

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想要让元气红唇色发挥自己的最大效果，通常都会选择水润感的质地。水润质地的元气红唇色可以非常好地捕捉和反射自然光，为面部带来更多明亮感，避免没有气色的苍白感。同时，水润感的元气红唇色还可以藏好唇纹，让双唇看上去柔润又丰盈。

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如果还是更喜欢cool girl的感觉，那么像宋茜一样用元气红唇色画出咬唇也是不错的选择。也可以像宋茜这样，在画咬唇的时候在唇中央额外厚涂一层，就可以营造超酷的血色感，不管是搭配极简眼妆还是浓郁烟熏都会有自带八米气场的感觉哦。

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看了这么多教科书般的示范，接下来还是要来看一下元气红唇色的细节。有些妹子可能没有不知道怎么买到元气红唇膏，那么可以用这种有色纯润膏来帮自己调和出适合自己的元气红色。既可以用来打底，也可以用来厚涂再点一点大红色进行调和，深浅度都可以自己控制哦。

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除了有了合适的颜色，选择自己喜欢的画法也是很重要的哦。现在流行的“辣到嘴”式的模糊边缘唇妆画法就酷感十足。这样模糊边缘的效果虽然会缺一分精致感，但是整体效果更自然，而且也更能突出双唇的饱满度，喜欢欧美风的妹子一定不要错过。

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如果还是对精致的唇色情有独钟，那么就可以准备好一支明彩笔或者遮瑕笔来清理唇部边缘啦。只要围绕自己双唇的轮廓勾勒一圈，就可以清理瑕疵，还有突显唇形精致感。学会这样的小tip就可以让自己的元气红唇色看起来更完美哦！