灵活的手指配上一盒眼影盘 玩转心机眼妆

导读：眼影的最基本功能是用来加深眼睛周围的轮廓，如果只是想要画出自然且好看的眼影，其实只要选择大地色系，并且用手指让眼影和底妆融合在一起，就可以完美的画出适合每一个人的眼型。（来源：爱丽时尚网）

要让眼影和底妆自然地融合在一起，比起眼影棒或刷具，用手指绝对是最理想的。使用眼影棒或刷具时，颜色的界线总是很明显，眼影似乎总是难以推开。

6个画眼影的技巧也一定要记得

1。 擦眼影时，最需要注意的重点就是‘镜子的位置’。

镜子要和脸部拉开距离，让镜子可以照到整张脸。千万不要只照到某一边的眼睛，擦眼影和擦腮红霜是一样的道理。在化这种左右对称的妆容时，要养成良好的照镜子习惯。光是这么一个小动作，就能让你的妆容‘不会太浓’‘左右对称’。

2。 巧妙运用眼影盘常被忽略的‘白色眼影’。

先用手指沾取白色眼影，先在手背上推开。让颜色稍微变淡后，涂抹在睫毛和眉毛的中间。稍微沾上颜色，薄薄的一层就够了。这个步骤是为了不让之后的棕色眼影看起来太突兀而擦上的‘衔接’色，并不需要特别强调这个白色。

3。 睁开眼睛的时候，要明显看得出立体感。

接着，将棕色眼影擦在睫毛上方至眼窝的部位。现在开始要打造‘深邃’眼眸了，目标是在睁开眼睛的时候，可以明显看得出立体感。所以将眼影擦到睁开眼睛时，可以看到淡淡的咖啡色是很重要的。

4。 眼影不要一开始就擦在眼皮较高的位置。

每个人的眼睛大小、形状都不尽相同，祕诀在于不要一开始就擦在眼皮较高的位置，而是从较低的位置开始涂抹。单眼皮或双眼皮的人范围可以较小，内双的人范围要涂得较大一些。在擦上棕色眼影的时候，一样要记得先将眼影擦在手背推开后再使用。如此一来，上眼皮的眼影就完成了。

5。 涂抹眼影要左右交错进行。

假如没有把握两边画的对称，最好的方式就是左右交错进行。先从右边的眼皮开始，接着是左边。睁眼、闭眼，直到睁开眼睛也可以看到清楚的棕色眼影，眼皮稍微下陷，呈现出阴影为止。左右交错可以防止眼影涂得太浓，而让眼睛周围看起来太咖啡色！

6。 自然感的棕色眼影不需要渐层。

因为要让眼影自然，打造眼睛的立体感，而不是要让眼睛看起来更大，也不是要展现颜色，所以不需要将棕色眼影涂成渐层色。

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