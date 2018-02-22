周冬雨让你看看内双如何秒杀大眼妹

导读：最近不少芭粉都表示，看好多剧的时候都很出戏啊！问起出戏的原因，大家异口同声说：演员形象和角色的感觉不对盘。为了避免此等惨剧发生，周冬雨表示：小眼睛的她坚决不演古装世纪美人！（来源：时尚芭莎）

最近，周冬雨在接受节目访谈时表示，她拒演古装世纪美人。原因是，在大家的认知里，古装美人一定是有一双水汪汪的大眼睛的。其实Wuli冬叔也没少接古装作品，她的古装扮相，虽说不上倾国倾城，但却自有一种韵味别致的美。

《奇门遁甲》中的小圆，弱不禁风的外表下，一颦一笑都不失清纯灵动。

在和芭莎合作创作出的电影主题大片中，长发古装扮相更是让人眼前一亮，高贵、优雅，光影之下处处透出迷离的神秘感。

在为手游代言拍摄的宣传片中，她打破次元壁，化身灵气十足的民国少女。看完她的这些古装扮相，本芭觉得，她口中的小眼睛丝毫没有为她的美打折。恰恰相反，别具一格的眼妆让她比一水儿的杏仁大眼更有个人辨识度！

单眼皮、内双的你眼妆频频踩雷？

周氏扩眼秘籍拿好不谢！

雷区一：用色过深、晕染过度的烟熏眼影

相信现在还是有不少姑娘觉得，烟熏妆是最能放大双眼的眼妆。但烟熏妆真的是单眼皮、内双姑娘不能碰的眼妆禁区。浓墨重彩的眼影，不仅会让眼妆看起来沉闷，还很容易显的整个人老气、风尘。

周氏秘籍：哑光浅色眼影，扩眼又消肿。

用哑光的浅阴影色，如浅咖色、杏色在眼皮上大面积打底，增加轮廓感，化在眼皮上3~5mm的宽度最为合适。接着用斜头眼影刷沾取少量咖啡色眼影，加深上眼尾和下眼角的三角区轮廓。

雷区二：浓黑粗眼线

内双可以说是最吃眼线的眼型了，所以很多内双的姑娘喜欢画浓黑粗重的眼线，但这种眼线在日常妆容中会显得很生硬，出油的时候脱妆情况也会更严重。

周氏秘籍：内眼线，外眼线只画眼尾

其实在内双姑娘的眼妆中，可以弱化画眼线这一步。就算要画，细细的内眼线也是更好的选择；外眼线可以学冬叔，只画眼尾并微微拉长，让整个眼妆更有生气，打造俏皮空气感眼线。

雷区三：苍蝇腿、假睫毛款式选择失当

睫毛“苍蝇腿”的情况也会让内双眼妆显的不干净。还有些姑娘有贴假睫毛的习惯，但却忽略了假睫毛的材质、浓密程度，没有贴好的假睫毛会遮挡住瞳孔，让眼睛看起来更小。

周氏秘籍：L型夹法，刷出分明感

内双的姑娘可以大胆把原生的睫毛夹成L型，让瞳孔充分地显露出来，眼睛瞬间就会放大！夹完记得上下睫毛都刷上睫毛膏，再用睫毛梳疏通黏连在一起的部分。

本芭Tips：哑光质地的眼影是最适合内双姑娘的。如果非要使用带有珠光的眼影，大珠光眼影也比细珠光眼影更合适，既不会强调眼睛的饱和度，又能打造更加轻盈又好看的妆容效果。内双眼皮褶皱较深，容易出油出汗，眼妆前要做好打底，画好后要记得定妆，让眼妆更加持久。

扩眼秘籍学会了

少了眼妆神器怎么行？

看到这个盘子的时候真的是爱不释手啊！一盘中包含了三种色系，红棕色系、黑棕色系还有棕黑色系。另外它的打底色也可以多用，不仅可以当眼影打底还能做鼻影，淡淡的超自然。

添加3种粉末与富含美容保湿成分的液体基底，柔滑贴合眼睑，持久维持明亮眼妆。从明、彩、深、影4方面，打造富有立体感的魅眼效果。

轻松旋转，刷头360度自由弯曲，贴合不同眼型，能够捕捉短小睫毛、眼角和下睫毛，从根部拉长，完美定型，使用难度系数为0。不晕不染不结块，长效持妆，放大双眸。

灵活精细的笔头，可自由控制线条粗细，描绘均匀流畅的线条，一笔成型，勾勒完美眼型，新手也能轻松驾驭。

偷师完周冬雨的扩眼妆画法，内双的姑娘们是不是再也不发愁眼妆怎么画了呢？