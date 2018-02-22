赵丽颖调卧蚕一夜老 18线小妞变鹿晗脸

导读：自从赵丽颖“开挂”国际范儿之后，就有同学留言说颖宝看起来好像有点显老了，看她最近一次亮相，感觉变化确实稍微有些大的样子。（来源：瑞丽网）

虽然用了提气色的大红唇，但是眼妆不够配套，下眼睑的的卧蚕阴影有点太过了，看起来十分憔悴，同时上眼皮处的眼窝阴影太明显，让眼睛看起来凹陷了，也显老不少。

看看以前的赵丽颖，那个甜美又水润饱满的妹子哪去了？还有好好的那对儿“一笑就灿烂”的招牌大卧蚕哪去了？还我美人的卧蚕来！

先抛开眼影的阴影不说，现在看来，卧蚕似乎有点塌了下去。。当然，这也可能是化妆和后期修图的原因，反正“卧蚕不在线”的赵丽颖，颜值掉了哦。

说到“卧蚕”，我们就不得不提一下，一直在变美道路上发奋图强、不断求变化的陈小纭。前段时间，她还因为在《演员的诞生》上被发现撞脸鹿晗开始走红：

没想到两人撞脸，躺枪的又是关晓彤。。之后，竟然还有网友说，两个人如果结婚，会不会生出一堆小鹿晗。。脑洞真是不要太大。

陈小纭眼底的卧蚕变得更立体明显后，开始走上“撞脸鹿晗之路”

其实之前陈小纭跟鹿晗并不想象，但是当眼底的卧蚕变得“存在感”极强的时候，就真的有点相似了。

不得不说，这对“桃花卧蚕”真的太成功了，一下子提升了颜值的N个量级，不管是笑是惊还是悲，做什么表情都很迷人的样子！

这里说到“卧蚕”，还要提到的一个话题是范冰冰的弟弟范丞丞，最近正在《偶像练习生》中训练的小鲜肉

出道前，范丞丞的照片被大家扒过很多次，还是很帅气的小朋友：

去年从韩国回来之后，迅速进化为小鲜肉一枚，各方面都变精致了很多：

尤其是下眼睑的卧蚕，虽然不是鹿晗的那种胖胖的一条，但是和以前相比，同样也是变得更加精致有型了。

所以，这样看下来一圈，

卧蚕对于颜值的贡献，

真是非常非常重要啊。。

卧蚕变美了，气质都跟着变了，有没有？！

卧蚕很重要，很重要，很重要！！

当卧蚕干瘪了，颜值下降不止一点点。。

这里为了强调眼下这两条胖胖的蚕宝宝很重要，我们还特意找了几个卧蚕很美的女星，暂且残忍P掉卧蚕，让大家看看对比效果：

1 杨幂

大幂幂颜值是真的高啊，去掉卧蚕并不太影响她的美，但就是感觉脸上少了些灵动感，没错，卧蚕的魅力就是——楚楚动人、眼目流光，有很美的卧蚕，眼睛就会看起来更加明亮如泉。

2 娜扎

娜扎的卧蚕也长得很漂亮，所以拿掉卧蚕后面部看起来寡淡了很多。眼睛变小了，也没有了之前的神采飞扬。

3 景甜

景甜的眼睛一直有点鼓鼓的，卧蚕弄不好很容易让眼睛看起来凸出和肿胀，她本身的卧蚕条件并不算太好，因为下面稍稍有点眼袋，不过尽管如此，去掉卧蚕后，还是没有之前更有神。

为什么有的卧蚕显老，有的显嫩？

罗志祥孙红雷的“卧蚕大战”做了科普

刚说到景甜的卧蚕条件不太好，这里又要说说，到底什么卧蚕是最好的？为什么有的人有卧蚕好看，有的人会效果差强人意？这里我们再搬出小猪罗志祥和孙红雷在微博上的“卧蚕大战”科普一下吧：

平时各种强调因为卧蚕size过大，总被说成长眼袋，所以，从2011年开始，小猪就开始了卧蚕科普和维权之路，动不动就在微博发照、力证并发出“哥哥卧蚕最美”的呐喊。。也真是蛮辛苦。。

罗志祥自己P了去卧蚕对比照发微博

之后还自晒“去卧蚕”的PS照，例证自己的卧蚕是美的。。呃。。说到这里还真有点说不下去。

之后就蹦出来另一个自恋大王孙红雷的挑衅~孙红雷的观点是——如果卧蚕一旦大于眼睛就是眼袋。当然他是和自己的眼睛比。。

那么，说到正题了，什么是卧蚕，什么是眼袋呢？

让我们来看看小猪发的科普图：

敲黑板！！遇到类似小猪的尴尬时，到底该如何区分卧蚕和眼袋呢？

1、一般下眼睑处的就是卧蚕，大概是下睫毛往下4~7毫米处，眼眶下出来的是眼袋。

2、一般来讲，卧蚕只有笑的时候才出现，眼袋笑和不笑时都在那里，不过有些眼匝轮肌过于发达的卧蚕不笑也能看到。

3、卧蚕是椭圆形，有点像蚕宝宝；眼袋是垮掉的倒三角

4、眼袋颜色更晦暗无光些。。

所以，关于不美的卧蚕，我们暂且总结出两点最重要的：

1、当卧蚕和眼袋泪沟一起出现，就显得更老。

比如，赵薇天生的卧蚕很漂亮，

但是人到中年以后，眼部的各种问题就出现了，

本来美美的卧蚕竟被眼袋泪沟带得跑偏了！！

综合一起通通成了衰老的信号。

2、当下眼影不理想，卧蚕也被魔化了。

还有这时再回看刚才的赵丽颖，

其实也没有眼袋，明明是卧蚕，但就是憔悴显老，

为什么卧蚕会不好看？？

因为下眼睑眼影分层太厉害了，

活生生造出来一个不是眼袋的“眼袋”！！

化妆师检讨一下。。

千万不要让卧蚕“进化”成眼袋！

所以，这里要提醒各位仙女，保养不能停，不要让眼部问题把卧蚕变丑：

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