眼妆雷区大盘点 做好这四点才能有效大眼

导读：看过那么多眼妆教程却总是画不好自己的眼妆，其实很大原因是踩到了很多眼妆雷区哦。其实从眼影刷具选择，到画眼妆的位置手法还有力道轻重，这之间都有很多我们一不小心就会掉进去的大坑，而后果就是会有眼妆太脏或者边缘太僵硬之类的违和感。所以想要有效地把双眼画大，一定要从辨识眼妆雷区开始！（来源：瑞丽网）

首先是大家很容易忽视的黑眼圈遮瑕。虽然遮瑕听上去跟眼妆没什关系，但是放在一起就会给眼妆妆效带来很大影响哦，看看吴昕的这个妆面就知道啦。不管是清淡系还是小烟熏的眼妆，黑眼圈很重都会让双眼看起来非常没精神，而且还会让眼妆看起来脏脏的，所以选择润泽的遮瑕产品先处理好黑眼圈才是重点哦。

芭比波朗修颜棒

全面打底，局部遮瑕，快速补妆。

接下来就是眼妆的晕染啦。有很多单眼皮的小仙女为了让自己的眼睛看起来再大一点会选择大面积晕染，不管是亚光还是珠光总之疯狂用上就对了。但是太大面积的眼影晕染再搭配珠光往往会让眼睛看起来更肿哦，连大表姐都没有逃过。

其实在晕染时只要注意后半部分的颜色加深就ok。用扁平或者精细铅笔晕染刷，少量蘸取棕色系眼影，小范围地从外眼睑向外晕染，这样就可以看起来眼睛更长啦。不过一定要少量多次地叠加颜色哦，否则很容易变脏。

丝芙兰专业大号眼影刷12

柔软天然的刷毛蓬松且带弧线形， 这支万能的刷笔可用于脸部或眼部上妆。

如果觉得用上刷子对自己的挑战还是太大，那么也可以用眼线笔或者眼影笔和手指的组合哦。先用质地比较柔软的眼影笔在双眼外缘轻轻点上颜色，就算看起来没有形状也没关系。之后在用指腹向上向外晕染，这样的阴影感就会看起来非常自然啦。

丝芙兰专业平头眼线刷25

扁平、四方的锥形刷头可画出精准眼线。

全包式的烟熏眼妆也是经典的大坑之一。很多妹子秉持着想让自己的双眼深邃五个度的原则经常会用力过猛地来一场跟烟熏妆的恋爱，但是对于眼型不标准的妹子来说，全包的烟熏妆只会放大自己的缺陷哦。虽然容祖儿的眼睛也算大，但是因为有一些三角眼还有一些倾斜，全包的烟熏妆就完全暴露了这个问题。

正确的做法是李冰冰的这副眼妆妆面哦。虽然下眼睑的晕染看似也拉到内眼头的位置，但是整体看上去还是有空隙，这样不经意的小细节就可以在视觉上起到打开双眼的作用。而下眼睑泪线的留白和黑色的晕染形成了强烈的对比，看起来更是让双眼宽了不少，而且效果很自然。

迪奥五色眼影

色彩混搭游戏，时装高订元素，焕变订制般眼妆。

最后来看看眼线的雷区吧！其实只要不是眼线画得太粗太长，通常来说眼线是不会出大错的，但是本着完美的原则，大家还是可以修饰一下自己的眼线的弧度哦。眼线的弧度应该和自己的双眼皮褶皱弧度保持平行，像林允这样眼线弧度和双眼皮弧度完全是两条线的就起不到对眼型的修饰作用哦。

芭比波朗流云液体眼线笔

高浓度色素因子带来浓郁色泽，比普通黑色更醒目，饱和度超高；持久配方，不易晕染不易脱妆，线条持久流畅；灵活精细笔头，容易描画，线条流畅精致，可反复叠加创造不同的眼线效果，快速打造理想的眼线。

如果你觉得徒手画出完美眼线弧度对自己来说真的太难，也可以用假睫毛帮自己一把。假睫毛的梗可以当作画眼线的导向，之后只要用眼线笔顺着假睫毛的梗稍微加粗拉长就可以啦，方便指数max，手残宝宝也可以学会哦！