要说迪丽热巴哪最美 那必须是眼睛啊

导读：一晃一年过去了，一晃又一年过去了，而迪丽热巴美了一年又一年。（来源：太平洋时尚网）

在这个屈服于美貌的时代，迪丽热巴美艳绝伦的五官和天生自带异域风情，真的可以说得上无可挑剔了！

前段时间由英国杂志《I-Magazine》评选的2017亚洲最时尚面孔榜单，迪丽热巴稳居第一，被外媒称之为“任何一种时尚都很适合”。

这一点真的不容置疑。

三年几乎都活在角色里，几个小时的时间，她就变成了另外一个人。

迪丽热巴最美的还是她的眼睛，一双会说话的眼睛。

满眼带戏，大而有神

正常人黑眼珠的直径大小是有规律的：人类平均虹膜（黑眼珠的部分）的直径是12毫米，亚洲女性稍微小点，是11.4毫米，但是既然正常国人的黑眼珠子都是差不多大，为什么有人的眼睛看起来大，有的人看起来那么小？

眼睛大小取决于：眼裂、眼皮、眉眼距

//眼裂

眼裂是指上、下眼睑之间形成的裂隙，也就是平常所说的眼缝。成人睑裂长度为20~30mm，宽度（最宽处）为10~15mm，且迪丽热巴的下眼睑为弧形，加大了眼白的位置，看起来楚楚可怜。

安妮海瑟薇也是这种典型的下眼脸。

//眼皮

眼睛皮肤在睑缘上方突出或凹进的一层皮叫眼皮。眼皮分双眼皮和单眼皮，迪丽热巴就是非常经典的欧式大外双，双眼皮非常宽，宽的双眼皮在视觉上会增加眼睛的高度，从而产生眼睛增大的效果，对于眼皮天生没有优势又不想开刀动手术的，贴双眼皮就是个不二选择了。

单品推荐：

Lucky Trendy 自然隐形双眼皮贴

裸色超隐形的双眼皮贴，贴布非常软，非常贴合亚洲人的眼肌，防水防油，可以塑造自然有形的双眼皮，非常隐形，透气效果也很好，上眼可以持续一整天。

DUP埋线式双面双眼皮贴

DUP的双眼皮贴分好几种，温和型适合眼皮敏感的，但是粘度较差，局部加强型，单面粘性，不同需求的人都有可以选择的，粘度透气性都甚好的，值得无限回购，见人就推。

//眉眼距

眉眼距是从眉毛上缘到瞳孔中间的距离，一般为2.5mm为最佳的眉眼距，一般大于3cm就算是宽眉眼距，小于2cm就算是窄眉眼距，标准的眉眼距大约是我们一节食指的距离。

适当的低眉眼距会加持眼神，眉毛会被算作眼睛的部分，从而让眼睛看起来大。但是太低的眼距，视觉上压缩眼宽，会让眼睛看起来小，双眼皮用眼线填一半满，然后眉毛再距离双眼皮大约一个眼珠距离的样子，是最适当的距离，而如何保持适当的眉眼距就在于你怎么画眉毛了。

眉眼当如王祖贤

圆脸女生比较适合上挑眉，方脸女生比较适合上扬眉形。

菱形脸女生比较适合长型眉，鹅蛋脸和瓜子脸的女生最适合的就是一字眉。