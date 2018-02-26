年后疲惫要有好气色 杨幂教你画出满分元气妆

导读：年假一转眼就过去，休没休息好不说但是过年天天吃吃喝喝生活不规律倒是真的。这样不规律的生活方式首先就会反正在我们的颜值上哦，所以过完年脸色反而更差的情况也是常见。今天要给大家带来的这款杨幂示范的满分元气妆容就可以有效遮盖疲惫感，还原好气色哦！（来源：瑞丽网）

首先来看底妆部分，疲惫的面容通常会有面色发黄暗沉的问题，如果直接上底妆可能也遮不住疲惫感，所以可以先用妆前乳打底哦。通常不同的妆前乳都有不同的功效，控油还是保湿可以根据自己的实际情况来，如果是想要消除暗沉的话可以选择粉色的妆前乳哦。

芭比波朗莹采润泽妆前隔离乳SPF25 PA++

妆前隔离，防晒呵护，控油保湿，提亮肤色，隐藏毛孔，一步到位。

面部的光泽度和红润度也是有好气色的重要指标。虽然杨幂已经不再是小花旦，但是面部依然饱满看上去都是胶原蛋白哦！面部也是有淡淡的红润感，整体妆效就会看上去非常健康有活力，减龄的效果自然也是非常棒。

资生堂柔滑光透粉底液

发挥每个人肤质和肤色，实现肌肤整体美感的一款粉底液。

如果天生没有饱满的面部或者没有红润的气色，那我们也可以手动get起来。在苹果肌上打上珊瑚红或者裸粉色的腮红就可以很好地遮盖肌肤暗黄感。而之后可以用高光棒或者高光液在眉骨、额头中央，苹果肌靠后方点拍上高光，让面部结构看上去更立体的同时也可以带来健康的光泽感。

三熹玉丝滑珠光棒

展现从皮肤内里闪耀出光彩的丝滑珠光棒，润泽肌肤并提升保湿感，绽放皮肤的健康光泽！

眼妆部分也是同样的重要！虽然说眼妆跟提气色看上去没有什么直接关系，但是眼部恰到好处的深邃和立体感可以为颜值大大加分，而如果眼妆颜色搭配出现了bug也会带来违和感。像杨幂的这版温柔感的眼妆就非常合适我们学习，颜色中性安全不会出错，弯弯的眼线和眼睫毛也让双眼看起来超级水亮。

贝玲妃天外飞纤睫毛膏

更修长的刷头使用更方便、更易刷出效果 完贴合眼形，照顾到每一根睫毛！

如果拿不准眼妆用什么颜色，可以试试最安全的棕橘色系。带有珠光质地的棕橘色系眼影不仅可以在视觉上消除眼肿，而且还可以捕捉光彩，让眼神看起来更加明亮。之后只要用眼线、睫毛膏收尾就可以啦。也可以佩戴棕色美瞳在打造电眼感。

纪梵希高定魅彩四色眼影

高定色彩，玩转魅力。

最后来看看唇妆部分。其实可以帮忙带来元气感的唇色真的很多，豆沙色，暖红色，脏橘色都是不错的选择。不过除了颜色的选择，唇膏质地的选择更加重要哦。超亚光的唇妆虽然看起来酷感十足，但是可爱感还有唇部状态都会大打折扣，还是润泽款的唇膏最适合提气色哦。

克丽丝汀迪奥魅惑润唇霜

水漾润色科技 搭配极度舒适 护唇精油。

干裂的嘴唇虽然只是小小的细节，但是绝对会在好感度上大大扣分哦。除了要用润唇膏做好唇部打底工作，也可以在涂上唇膏后再厚涂一层润唇膏，让嘴唇看起来更加饱满，而且润唇感带来的莹亮感也更适合提气色用哦，快来找到自己的好气色吧！