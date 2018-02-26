肉球刷vs胶囊口红 这些美妆品敢再萌一点吗

导读：一到春天，老夫满满的少女心就爆发了，因为这一季的彩妆香氛简直可爱到犯规，血槽已空。（来源：YOKA时尚网）

超方便转印唇卡

我们认识的资生堂，近年变得很不同，为打进年轻族群的市场，开始做出许多创意特色的新尝试，比如与高中女生合作推出的平价新品牌POSME，还有在网络掀起话题的水彩彩妆。

而这次资生堂马不停蹄的再推出新计划”Cosmetic Press”，”Cosmetic Press”第一波发表的彩妆以冰淇淋店铺为灵感，以上镜及鲜明的粉彩色系为诉求，将冰淇淋的缤纷色系与彩妆结合，准备了4种不同产品共19 款品项，包括香草冰淇淋的美白打底霜、6 种色号的唇卡、充满缤纷春天色彩的 6 色眼影、主打不易剥落的指甲油，其中唇卡还是首次有日本品牌推出，以转印的方法上色，不但方便也适合手不灵巧的人！

狗奴们一定要收藏

许多美妆品牌都推出狗狗相关的产品，Banila Co。旗下副牌B。 by BANILA，也推出了好用又萌死人的狗狗刷具旺旺肉球腮红刷、柴柴尾巴晕染刷，圆圆又蓬松的刷毛就象是狗狗的脚掌肉球踏在脸上般的触感！

胶囊口红×双子星

三丽鸥迷注意了！以胶囊造型的口红被大家所关注的SUGARPILL 2018年初和三丽鸥旗下的人气卡通kikilala双子星携手联名充满缤纷梦幻的彩妆，从眼盘色彩到口红都使用kikilala经典粉嫩色调，创造可爱梦幻的春日少女甜美妆容！

闺蜜的味道

闺蜜生日到送什么礼物？以造型香水闻名的法国品牌Nina Ricci推出的最新 Nina&Luna 系列对香就是一个好选择。以好姐妹互相挤眉弄眼的俏皮互动为灵感，设计出这款外型讨喜又淘气的香水。

红黄渐层瓶身的代Nina，以猫头鹰为灵感，味道为梨子的香甜加上棉花糖的底蕴。桃红粉渐层的代表Luna，是一只有着灰狼脸的怪物，散发着橙花香气与清新的青柠感，搭配毛茸茸的圆球装饰，特别可爱。即使身边没有情人陪伴，有好姐妹一起打打闹闹、互相斗嘴，也不失为一种幸福的味道！

梦幻紫外光色

Marc Jacobs 的Daisy小雏菊淡香水，以盛开的雏菊为设计灵感，柔软而清丽的香调，如同Marc Jacobs的品牌精神：经典优雅中仍富含青春洋溢的活力，一经推出便广受好评，成为品牌的香氛代表作，也是每位香氛收集狂一定都会收藏的经典女香。今年一开始，Marc Jacobs 便为Daisy Twinkle 限量版香水，为Daisy系列的庞大家族再添一员。这次限量版Daisy Twinkle系列，灵感来自夏日艷阳照射之下水面的波光粼粼，以及绿洲呈现的闪烁光影，彷彿眨眼般调皮耀眼。外瓶设计延续Daisy系列抢演的大花朵瓶身，并换上今年最热门的紫外光色系，梦幻轻透的紫丁香搭配灿金花瓣，缀上珍珠光芒的花蕊，在艷阳蓝天之下，绽放炫目光芒。

Daisy Twinkle限量版共包含Twinkle、Twinkle Eau So Fresh、Dream Twinkle三款香水，将经典清甜雏菊注入更加清新的元素，并创意融合多样的果香与花香，激荡出属于夏日最梦幻的火花。其中前调以清新活力的覆盆莓、草莓、樱桃等果香开启感官，为初夏带来了热情注解；中调由紫罗兰花、玫瑰、白花等馥郁的花香调，捎来幸福柔和的气息，基调的甜美奶香调，彷彿是夏日中让人食指大动的一道甜点，完美揉和了所有香调，带来最可口宜人的感官盛宴。