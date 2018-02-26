属于浪漫的季节 一定要配上干枯玫瑰妆

导读：干枯玫瑰色，很显白又能令皮肤看上去红润，比玫瑰金低调却又非常吸引目光。即使平日上班也不用怕会太突出，想要在这个春天更给人眼前一亮的感觉就必定要换上干枯玫瑰妆。（来源：YOKA时尚网）

干枯玫瑰色（Dusty Rose），光听名字就很美对不对？一朵玫瑰过了盛放的时候，褪去了最耀眼的颜色，从富有攻击性的艳丽感，转为温柔慵懒的风情，自有另一种迷人的媚态。

和浅粉色相比，它的颜色偏红偏深，带点土色；和另一个很接近的水红色相比，它的底子偏暗，又带点灰调子。

总体上，干枯玫瑰色既有粉色系的温柔，也有红色系的甜美，美得恰到好处。

干枯玫瑰妆这样画 ：

Step 1：挑选一个适合自己肤色的粉底液做好打底，因为聚会一般都在晚上，所以适当的白一点也没有关系。

Step 2：用带珠光的红棕色的眼影在眼皮范围内晕染打底，越靠近睫毛根部的位置颜色越深，并在下眼睑的眼尾处也略微晕染一些。

Step 3：画上内外眼线，外眼线的眼尾微微上扬，在放大双眼的同时，更添妩媚女人味。

Step 4：睫毛夹紧贴睫毛根部，稍微翘起30°左右，夹出来的睫毛卷度好看又自然。 然后轻轻刷上睫毛膏。

Step 5：选择大号化妆刷蘸取修容粉，从颧骨边缘位置一直延伸到下巴。

Step 6：加重鼻侧部位的阴影，让鼻子看起来更加立体。然后在额头、鼻梁、颧骨上方等位置扫上高光提亮，使底妆更有光彩，五官也会更立体。

Step 7：为了突出眼妆，眉毛选择更为自然的棕色系。

Step 8：腮红顺着苹果肌的位置，自然打勾描画，轻轻晕染之后会更自然。

Step 9：最后选择与腮红同色系的口红作为唇妆的点缀，使整体妆容更为和谐。

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