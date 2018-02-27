美妆红黑榜：赵丽颖软妹妆甜到爆 张子枫发型非主流

导语：由网友们在微博上参与投票的2018年2月国内女星#美妆红黑榜#揭晓，10位妆容惊艳的女星中赵丽颖拔得头筹，粉嫩干净的软妹妆楚楚动人，甜美到爆；而妆容黑榜方面，张子枫小姐姐的非主流炸毛卷发实在有些辣眼睛，不幸入驻黑榜榜首，心疼子枫。还有哪些女星的妆容可圈可点，一起看起来！（编辑：Levin）

2018年2月女星妆容红榜入围明星

2018年2月女星妆容黑榜入围明星

2月，国内迎来了喜气的春节，女星们纷纷换上盛装斗艳，妆容也都非常亮眼；国外时装周正火热进行，女星们忙通告跑秀场之余也不忘把自己打扮的美若天仙。在她们之中，有的红妆艳抹格外妖娆，有的走清新风格，甜美淡雅，但也有的不小心得罪了造型师，妆容成了车祸现场……小编将按投票多少来一一点评，无论你是爱化妆的还是爱看热闹的，都别错过。

2月女星妆容红榜：

2018年2月#美妆红榜#投票结果

从饼状图中看，不同于1月份的一枝独秀，这次赵丽颖和宋茜都有着很大的优势，唐嫣的妆容好评也不少。

赵丽颖

红榜NO.1——赵丽颖

红榜第一名是我们的颖宝，白皙的光感底妆配上橘粉色嫩唇，清新又柔美；眉毛柔和自然弯曲，上眼线勾勒出无辜大眼，睫毛清晰卷翘。整体妆容干净粉嫩，充满氧气感，颖宝为我们实力示范了萌萌软妹妆的最佳打开方式。

宋茜

红榜NO.2——宋茜

宋茜凭借元气少女妆高居红榜第二名，可以说与颖宝不相上下。可能是经过了一冬天的质感妆和大红唇，进入早春，淡淡的气质妆容更受欢迎。大美茜白到反光的好肌肤配上粉唇自然柔美，清淡的眉妆提升了气质让妆容更清透，齐肩短发利落清新少女感十足。

唐嫣

红榜NO.3——唐嫣

开始走熟女路线的唐嫣造型越来越时尚，这款红唇妆也格外有韵味。西瓜红色号的唇妆给妆容增添一丝暖意，光感的底妆紧致丝滑；睫毛膏的涂法很讨巧，只在眼线后半段让睫毛更纤长卷翘，显得眼妆更加自然有层次，双眼更有神。服帖的扎发优雅有气场。

钟楚曦

红榜NO.4——钟楚曦

凭借《芳华》大火的钟楚曦有着一张时尚感超强的高级脸，可以轻松驾驭红唇妆。经过细致描绘的红唇上薄下厚，精致的唇峰和圆润的下唇性感撩人；有棱角的脸型配上细长弯眉硬朗有英气，层次感的扎发凸显女神气质。

王丽坤

红榜NO.5——王丽坤

王丽坤妆发最大的亮点在于她的减龄丸子头，高扎的丸子头小巧又灵气，碎发的处理也恰到好处，给人亲和清新的感觉；淡粉色的亮唇提亮了肤色，嘟嘟水润感更显小女人味。

刘雯

红榜NO.6——刘雯

大表姐不仅从来不会穿错，妆容也一直很在线。T区高光、脸颊阴影，精致的修容让超模脸更加立体，气质尖眉提气质，梅子色咬唇妆让双唇更有质感，点亮了整个肤色。中分中长发随性轻盈，透着大表姐的大气和高级感。

景甜

红榜NO.7——景甜

大甜甜在春晚上的表现可圈可点，这喜气的红唇妆一定为她加分不少。漆光红唇莹亮水润，正红的色彩美艳迷人；标志性的丸子头在扎发时非常细致，还用编发让造型更蓬松立体，轻巧可爱。碎发带着小卷卷，甜美俏皮不突兀。

张钧甯

红榜NO.8——张钧甯

张钧甯的雾感妆容干净清爽，裸唇低调内敛凸显气质。立体的斜刘海扎发很有特点，刘海的造型不仅让发型更自然，还修饰了脸型，搭配大号耳饰更有时尚潮感。

佟丽娅

红榜NO.9——佟丽娅

佟丽娅的春晚造型甜美又妩媚，烈焰红唇与红色长裙相映衬，眼尾微微翘起，睫毛长又翘，嫣然一笑非常迷人；中长发烫卷扎起小揪揪清新靓丽，还有减龄的效果。

林允

红榜NO.10——林允

编辑看到林允这款妆容时只觉得满满的少女感，眼线纤长、睫毛卷翘，一双眼睛好像会笑；一字平眉画出了无辜萌感，裸粉色唇妆自然清新，萌妹子们比较适合这样的妆容。

2月女星妆容红榜：

2018年2月#美妆黑榜#投票结果

张子枫

黑榜NO.1——张子枫

走清新路线的张子枫近来放飞自我换了新发型，只是这“狗啃式”刘海和油腻凌乱的中长卷发搭配，实在有些非主流，炸毛式的凌乱感看着有些辣眼睛。三角形的眉毛不仅没能挽救突兀的刘海，还居然多了点喜感。仔细看小姐姐的肤色也有点不均，脸颊额头偏粉，下巴却又发黄暗沉，化妆师跟她究竟多大仇。

江疏影

黑榜NO.2——江疏影

气质女神江疏影怎么也变得油腻了！塌扁的发型、油腻的刘海、有些僵硬的脸，完全不再是那个红唇女神，气质全无啊。妆容的low点在于棕黄色的发色搭配暗哑红唇，腮红又涂得面积略大，整体感觉有些俗气，再加上没有处理好的刘海，实在不忍直视。

张俪

黑榜NO.3——张俪

身材超好的张俪也因为过节发福了？居然肿成了这样，短粗的眉毛和清淡的眼妆不仅没有提气质，反而让下半张脸更明显，在视觉上助攻了脸肿。最大的败笔还是这随意的发型，感觉我们洗脸时的扎发都比这个利落吧。

张歆艺

黑榜NO.4——张歆艺

张歆艺也是喜欢大胆尝试各种造型，妆发方面比较有个性。但这次的发型真的不适合她的脸型，齐耳短发容易显脸大，过于生硬的刘海也没有起到修饰的作用，反而填了俗气。脸部油光过多也是硬伤，二姐要注意补妆哦！

郭书瑶

黑榜NO.5——郭书瑶

曾经的宅男女神郭书瑶如今不再水灵，看上去脸有点僵硬，眉毛太粗显得呆板，稀疏的刘海也有些太过随意。

张靓颖

黑榜NO.6——张靓颖

张靓颖的妆容乍看没毛病，但依旧觉得气色好差。仔细看靓颖的肤色有些不均，T区有点暗沉，两颊处倒是光亮，与正常的修容恰好相反。粉色的唇膏也没能挽救有点蜡黄的肤色，棕色的头发散乱的堆在两边，显得很没精神。

梁咏琪

黑榜NO.7——梁咏琪

梁咏琪在妆容细节的处理上还说得过去，眼妆眉妆都正常，只是暗淡发黄的肤色与黄色头发相搭配，显得不高级，没了她应有的优雅和灵气。唇妆的打造也有些粗糙，没能挽救坏气色。

孙燕姿

黑榜NO.8——孙燕姿

孕期的孙燕姿可能不方便涂抹过多的底妆，所以肤色有些暗沉，脸也有点浮肿。刘海和眉毛的搭配有点死板，显得过于严肃和生硬。不过这也不能怪她，谁让燕姿是妈妈呢，据说孙燕姿已经准备停工待产了，期待新的生命。

阿娇

黑榜NO.9——阿娇

可能是光线的原因，让阿娇的妆容看上去有些土，但细看妆容还是有很多败笔的，眼周大颗的珠光在浓重的眼影上显得有些俗气，野生眉虽然比较流行，但也不能疏于修剪，眉毛下面的杂毛有点出戏。凌乱的发型与她这张娇美的脸并不搭配，脸和脖子相差几个色号可是化妆的大忌哦，阿娇不能仗着自己美就放飞自我呢！

郭碧婷

黑榜NO.10——郭碧婷

郭碧婷女神的票数最少，不知是喜是悲，只能说明妆容的槽点可能并不多。除了肤色发黄，脸有点发福之外，其他还可以。但猛然间编辑还是看到了那蹭到牙齿上的口红。