气质挂眉型来袭 钟楚曦同款毛流眉帮你提颜值

导读：带有丰盈毛流感的眉妆一直是衡量整体眉妆效果的重要标准，毛流眉画成功了就可以像钟楚曦一样slay全场占据头条，但是对于无眉星人来说想要画出毛流感却不是那么容易，不过今天仔细研究一下毛流感眉妆的打造细节你也可以摆脱手残哦。（来源：瑞丽网）

跟韩式平眉的平直轮廓相比，钟楚曦选择的毛流眉眉形更贴合自然原生的眉毛形状，同时丰盈的毛流也让眉妆看上去更加自然，非常适合心机裸妆感，同时天生眉毛毛量稀疏的人也能靠毛流眉拯救。但是想要画出毛流眉不仅对于无眉星人来说是难事，对于手残星人来说也是挑战满满哦，而想要画出自然毛流的关键就是慢慢来，一根一根画。

传统的画眉方式通常从轮廓入手，先用眉笔或者没刷完成勾勒出外部轮廓后再进行填色。但是这样的画眉方法会限制毛发的自然生长方向，同时如果眉毛轮廓画的太僵硬或者太重也会影响眉妆的整体效果，所以想要打造出毛流眉的第一步就是打破画眉旧习惯，从内部填色开始。

资生堂 双重塑型眉笔

利用描感顺滑的幼细眉笔，细致美丽地描绘至眉尾尖端。丰润的粉末能将与生俱来的自然眉毛流向变得更美丽而立体，塑造出如同自己的天然眉毛妆效。

首先确定画眉工具。液体眉笔笔尖纤细精巧，出水量适中，控制起来比较简单，也很适合用来打造一根根的毛发效果，新手也可以很快掌握。但如果想要眉毛呈现雾蒙蒙的效果，也可以选择细圆头的眉笔，效果也不差哦。

贝玲妃根根分明眉笔

眉型不精致？没问题！极细眉笔自然填补空缺， 逼真伪妆。自然眉型！与真眉媲美。 颜色饱满、防晕染 定制笔杆易掌控 旋转笔头，告别削笔刀 旋转眉刷，可轻易将颜色晕开。

之后就可以从眉毛中端开始下笔画了。在确定自己眉毛的生长方向后，从眉毛底端开始，轻轻向上画出一条条斜线，如果出现斜线画太长的情况要立马用免签抹掉。之后再重复这一步骤，尤其是在自己眉毛稀疏的部位可以多次重复，但记得一定下手要轻，如果是黑发女生，那么眉毛颜色不要深过钟楚曦哦。

植村秀 自动砍刀眉笔

经典砍刀眉笔的自动便携版 预设模拟砍刀形笔锋，自带削笔器，简单快速削出砍刀形。眉笔眉刷双头设计，可替换笔芯。柔滑上色，独特砍刀形状，1mm极薄刀锋，不结块，超快速上妆。

在中心部分完成后就可以补完眉头眉尾了。眉尾部分在画毛流时要注意方向向下，线条也要比较平直，而眉头部分就更要小心翼翼啦，下手一定要轻点轻点再轻一点，一定要记住晕开，否则眉毛整体看起来就会非常僵硬哦，像是景甜的这版眉妆就是妥妥的反面教材，眉毛像贴纸真的不好看！

芭比波朗 流云随心造型眉笔

柔滑的乳霜质地，自然融入肌肤，易于涂抹及上色，塑造立体自然眉妆效果。独特持久配方，使眉妆持久防水防汗不脱妆，不用经历摸脸挠腮后只剩半根眉毛的尴尬。

如果还是喜欢干净利落的眉尾，就可以选取一把小头眉刷，蘸取少量眉膏，在下眉尾部位画出干净的轮廓，前面毛流感野生感十足后面精致的混合眉形更加为颜值加分哦。

最后的收尾工作自然是要交给定型眉胶完成，选择带有纤维的眉胶顺着毛流的方向轻轻扫一遍，就可以让眉毛的丰盈度瞬间加倍，绝对是无眉、少眉星人的好朋友。而且有了眉胶的加持眉妆的持久度也会加长，所以一定要记住常被一支眉胶在化妆包里哦！

三熹玉染眉膏

帮你打造自然干净，像是没有经过化妆修饰的天然眉毛效果。