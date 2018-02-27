黄子韬扮起女装来 根本就没景甜啥事儿

导读：叫板罗志祥的“朱碧石”，黄子韬晒出自己的女装照，美艳度何止碾压“朱碧石”，就差把景甜也碾压了，而且妆感也让人惊讶，我只想问问他到底用了什么彩妆品？（来源：太平洋时尚）

最近，黄子韬叫板罗志祥的“朱碧石”，晒出自己的女装照，并送上了热搜，引起一场比美大赛，顺便还带上了四字弟弟易烊千玺一起来“参赛”三位装帅耍酷就算了，没想到打扮起女装来，那是一个比一个美艳啊。下面请自觉接受这一顿“美颜暴击”吧。。。。。。。

[罗志祥]

[易烊千玺]

看着看着，竟然差点忘记他们的男儿身。他们不仅是女性的行为举止做的很到位，服装发型的搭配，关键是皮肤质感超好！即使从超近镜头的自拍照看；皮肤看起来都是细腻白皙零毛孔！简直媲美景甜的好肌肤的节奏！这不就是妹子们一直在追求的妆效吗？！

怎能光看着男明星的妆感好过自己却无动于衷呢！不种草这些粉底怕是没脸混下去了吧！

Hourglass Vanish Foundation无痕修饰粉底条

RMB428/7.2g

这款粉底条最大的有点就是遮瑕度超高，遮盖毛孔粗大、痘痘和眼下黑眼圈毫不费劲，单独用了做眼下的遮瑕膏也会完全可以的。作为类似笔状的粉底条，易上妆；持妆度也很劲，并能够保持长久干爽，油皮最爱。膏体相对较干，但也软糯细滑感，最好要使用打湿的美妆蛋或者使用粉丝刷才好推开膏体，共有11中色号，官方推荐亚洲肤色适合的颜色是SHELL贝壳色、PORCELAIN瓷色、BUFF浅黄色~

Make Up Forever 双用水粉霜

400RMB/50ml

质地拥有十足的水润感，据说含水量高达80%，非常好推开，打造出来的妆容非常的轻薄、清爽，不仅是干皮，油皮也是很爱的了。可用作伪素颜神器、打造水光肌尽管妆感轻薄但持久度也不会太差的，8个小时是完全可以的；采用有防水配方，可以持久不脱妆，遇水流汗都不怕。缺点在于遮瑕力稍弱，所以还是建议皮肤底子比较的宝宝色号数量共有6个，推荐R250象牙白，黄一白的妹子非常适合，黄二白用了有提亮效果。

IPSA茵芙莎 光透轻盈粉底液

350RMB/25ml

针对泛油肌肤设计的粉底液，采用不易起痘的配方，不焖痘也不会引发闭口；质地流动性很强的水润感，按说水润的粉底一般遮瑕都较弱，而这款简直是秉承了Ipsa家的遮瑕能力优良的传统，能够有遮盖孔及肤色不均问题，带有SPF20/PA++的防晒值，秋冬防晒完全够用了~另外添加有皮脂吸附粉末，可以打造不泛油光的清爽的妆效，还能泛出光泽。色号数量共有5个，白皮适合100偏白、黄皮适合102偏黄。