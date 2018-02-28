新年开门“红” 画对腮红找到好桃花

导读：腮红很少成为一个妆容的重点，但是好看的腮红自然透出的粉嫩色彩，更可以提升自己的好感度，无论是找到好桃花或提高人气，画好腮红可以说是不可或缺的步骤，不过要如何把腮红画得好呢-只要利用4个技巧，就能轻松画出招桃花好腮红让你新的一年红红火火。（来源：爱丽时尚网）

粉嫩的色调被认为最能打造好感的颜色，但是比较适合皮肤白皙的人使用，无论是樱花粉或是淡粉色都能带来粉嫩的气息。一般皮肤偏黄的人，就比较建议用蜜桃粉或是偏暖色调的红色做搭配，可以中和肤色也能遮盖皮肤的缺点，也可以与不同的唇妆或是眼妆颜色做搭配。

现在有许多女生不太知道该怎么正确使用膏状腮红，其实使用的方式很简单，只要记住‘先湿后干’的上妆程序，膏状、霜状与液态的都属于湿性的化妆品，加上膏状腮红含有油脂，所以应该在完成粉底液之后一层一层用点压的方式叠上去，避免一次使用太多造成结块。如果想要让腮红更持久，也可以在上完膏状腮红后，在扫上一曾粉状的就能增加持妆的时间，也能让妆容也更加自然。

编辑推荐：贝玲妃迷情唇颊胭脂水gogo tint

价格：RMB295/10ml

推荐理由：明亮樱桃红，优越着色度的凝露配方，轻薄质地随意叠加。

编辑推荐：3CE三熹玉奶油腮红棒

价格：RMB170/7g

推荐理由：温柔融化肌肤的奶油质地腮红棒。有效运用色彩展现的real color powder，奶油质地会紧密的服帖与底妆，涂抹一次便可完成具有光泽感，毫无结块的魅力腮红妆。

编辑推荐：Sisley法国希思黎腮红彩笔

价格：RMB450 /5.5g

推荐理由：漾泽腮红彩笔可为肌肤赋予剔透质感，只需轻轻一笔，即可雕琢完美无缺的立体轮廓，缔造紧致上扬的迷人曲线。其配方可在肌肤表面形成一层持久丝滑的薄膜。富含啫喱状炫色微粒颜料可点染灵动闪耀的幻彩魅影。

如何刷腮红同时达到修容的效果-

上腮红时要注意上色的范围，应该由苹果肌开始，往太阳穴方向向上扫，如果想要加强修容的效果，可以再选择米色的修容在发角的附近由上往下扫开，创造脸部的立体度。如果是膏状腮红则建议从眼珠的正下方和鼻梁中央的交叉点开始，略微往用上点压的方式叠上腮红，再以绕圈的方式轻轻地刷开就可以了。

1

挑选刷具时，最好可以先在自己脸上轻轻来回扫个几次，选择不会有刺痛、搔痒感的刷具即可。一般来说，有些强调具有匀粉效果的腮红笔刷，刷毛尖端密集平整的适合快速晕开腮红，创造出显色度高的可爱妆颜。有些腮红刷可以充当蜜粉刷，但在使用时，应注意沾粉和匀粉的效果。

编辑推荐：Les Merveilleuses LADURÉE宫廷浮雕胭脂

价格：HK$440/4g

推荐理由：每天涂上不同颜色的胭脂，犹如根据当日心情挑选衣服与饰物，演绎前所未有的崭新“表情美”。可以单独使用，或是宛如时装般重叠穿搭，配搭不同色泽，设计独特的妆容。细致粉末，缔造细致柔嫩肤质。

编辑推荐：欧珀莱花颜绽放腮红 花漾绯红

推荐理由：拥有自然红润好气色，像一朵美丽的，正在盛开的花朵一样立体生动。细腻粉末，粉质如丝绸般亲肤柔滑，色泽自然柔美。

编辑推荐：NARS腮红 Deep Throat

价格：RMB 300/4.8g

推荐理由：NARS腮红蕴含透明色彩因子，为女性双颊打造妆效柔和清透的自然红晕。一系列互补色彩，适合所有肤色使用，令美肌闪耀健康光泽。可单独使用或层层叠搭，绽现深邃浓郁的迷人色彩。