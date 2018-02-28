Kevin老师告诉你眼妆要这样化

导读：不是所有人都那么幸运的拥有双眼皮大眼睛。明星网红们的妆怎么化都好看，但用在自己脸上却总是变了感觉！那是因为你没有get到单眼皮泡泡眼的化妆秘籍哦！其实单眼皮泡泡眼，方法得当，也能小眼变大眼！赶快跟着Kevin老师学习一下吧！（来源：爱丽时尚网）

首先，单眼皮，又有点泡泡眼的女生，一定要记得，眉毛不可以太细。因为眉毛如果太细的话，眼皮的范围就会变得非常大，眼皮到额头也会连成一片，让眼睛看起来更泡！

眼影的部分，可以选择雾面质地的肉桂色眼影，用脂腹直接蘸取眼影，在眼皮上，从睫毛根部开始，往上推。

推的范围，刚刚好就是眼球上方往下凹的位置。

接着，用眼影棒的前端，蘸取雾面质地的深咖啡色眼影，轻点在睫毛根部。

利用眼影棒的侧面，把眼影粉沿着眼线位置晕染开来。

在利用眼影棒的横面，把眼影粉从睫毛根部出发，向上晕染开。

接下来，用一点点雾面感的浅色，打亮眉骨，以及眼下定妆。因为单眼皮泡泡眼的人，下眼皮是被扣在上眼皮之下的。如果下眼皮有油，等一下睫毛膏就会很容易晕妆到下眼皮上。

当然，很重要的就是睫毛！一定要加翘后，再刷出根根分明的卷翘感。

同样的雾面肉桂色眼影，也沿着下睫毛的根部晕染开来，做出眼部的深邃感。

然后一样的深咖啡色，在下睫毛根部，从眼尾开始向前晕染。上下眼尾做连接。

完成！

如果你也有眼皮浮肿泡泡的问题的话，雾面感的眼影放上了之后，眼皮就会有收缩了的感觉了。