想要零唇纹 赶快get娜扎秀智同款玻璃唇

导读：唇妆的选择有很多，欧美圈红透半边天的亚光唇釉让大家大呼美到不行，可是真的上嘴后又发现欧美配色的哑光唇釉显老又会加重唇纹，非常难hold住。其实更适合亚洲女生的唇妆还是有爆水感的玻璃唇，一抹就可以遮盖唇部瑕疵哦。（来源：瑞丽网）

玻璃唇的颜色通常比较明快饱和度高，色号选择也比较广泛，非常适合偏黄肤色的亚洲女生，可以为整个妆容带来几分青春气息。而且玻璃唇的质地平滑有光泽，所以唇纹可以被有效遮盖，打了玻尿酸的唇部效果我们也可以轻松“妆”出来，连秀智都是玻璃唇的忠实粉丝哦。

裸粉色的玻璃唇搭配简单的眼妆，让秀智看起来天甜美又诱惑。但因为玻璃唇的效果比较可爱甜美，所以又不会让整体造型变得太过老气，因此玻璃唇除了可以搭配日常造型，隆重场合也可以轻松hold住，只要稍微加重眼妆，就可以打造超级性感的吸睛妆容。

贝玲妃晶晶靓唇釉

这是一款液体唇彩，色彩鲜艳，富含维他命E&，润泽闪耀。这款唇彩采用柔和霜状质地，带给你无限乐趣！ 平滑，持久锁色，带闪效果 轻薄&霜状质地。

除了秀智外，娜扎也频频用玻璃唇出镜为自己的颜值加持。娜扎选择的偏红唇色加上玻璃唇的丰满感会为唇部带来很多丰盈的效果，同时也不会陷进双唇纹路，在视觉上打造完美双唇感。如果太过丰盈的双唇不是你的菜，也可以将玻璃唇画成咬唇，这样在兼顾玻璃般光滑的效果同时也会看上去更自然。

娇兰小黑裙甜漾唇颊露

可重复涂抹的唇颊两用彩妆品

用番茄红唇色搭配玻璃唇妆效真的不要太美太显白哦！番茄红作为提气色的好选择加上隐藏唇纹的玻璃唇，你的玻璃唇有像宝石一般的光彩，可以瞬间帮助宝宝们减龄三岁，而看起来胶原蛋白满满的双唇也真的很想让人一口亲上去，绝对是约会男神必备。

兰蔻空气轻垫唇油

灵感源于鸡尾酒，在使用之前需要轻轻的摇晃瓶身。引领潮流的“全新亲亲气垫头”，柔软Q弹；十八种缤纷色彩，各含有令人垂涎的水果芳香，让唇妆变成一种享受。

玻璃唇虽然效果出众，然是想要成功抹匀还是难倒了一片妹子。首先要做好玻璃唇准备工作——去死皮和唇部保湿。可以在开始化妆前就涂上一层比较厚的润唇膏，然后把唇妆放在最后一步，尽量让唇部有更多的时间吸取养分，这样可以最大程度地在妆前减轻唇纹、死皮等问题，最后的玻璃唇效果也会更加光滑。

兰芝夜间保湿修护唇膜

软化角质，令唇部柔滑、饱满。

因为用来打造玻璃唇效果的产品都容易抹匀，所以一定在涂抹的时候一定要快，最好一次成功，切记不要来回涂抹，否则质地比较稀薄的唇釉或唇彩很容易卡在唇纹里，难以修复。

第一遍涂抹完成后如果有不满意的地方也可以用唇刷进行局部填补。

娇兰甜心女王美唇蜜

光彩照人，晶莹闪亮，专属于甜心女王的缤纷搭配

最后一招就是换刷具！牙刷一样的小唇刷也非常适合抹匀唇釉或唇彩，而且因为牙刷式唇刷的接触面积更大，所以也减少了涂抹过程中出错的可能性，是绝对的懒人必备。不过就算打造完成的玻璃唇效果再完美，忍不住抿嘴的话还是会让你的玻璃唇彻底毁掉，所以一定要忍住哦！