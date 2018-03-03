最爱嘟嘟唇&吃不到肉就生气 原来你是这样的奚梦瑶

导语：巴黎时装周正进行的如火如荼，巴黎欧莱雅作为时装周的合作伙伴，也在此次时装周期间公布了两位全新的品牌形象大使——奚梦瑶和王源，一个美貌，一个年少，奚梦瑶更是跟随品牌亲赴巴黎。

奚梦瑶在本次巴黎时装周期间为Balmian走秀

奚梦瑶

今年巴黎时装周期间我们看到了很多熟悉的面孔，超模奚梦瑶就是其中一位。作为资深超模，本季奚梦瑶为Balmain走秀。第一个造型，电光的螺旋印花裹身裙性感妖娆，第二套造型，一身银色透视长裙完美展示身材。

奚梦瑶

其实在2018秋冬巴黎男装周期间，奚梦瑶就为Balmain走秀，两套造型演绎了运动和性感两种不同风格。不得不佩服奚梦瑶的驾驭能力，皮夹克帅气个性，透视长裙摩登性感。

奚梦瑶

超模穿搭秘籍

奚梦瑶

奚梦瑶

私下里，奚梦瑶的穿搭风格轻松舒适。修身的牛仔裤衬托了超模的长腿，而搭配的精巧挎包，即实用又十分有型。针对秋冬的穿搭，廓形感的皮夹克就是女生首选，皮革的柔软酷似第二层肌肤，而挺括的线条又让你十分个性。

奚梦瑶

身为超模的奚梦瑶，走秀看秀、街拍这些风光无限的瞬间，在我们普通人眼中看起来确实有些遥不可及。毕竟成为超模是要靠先天条件再加上后天努力共同作用的结果。不过也不要伤心失望，get不到奚梦瑶的身高和身材，我们可以get她的颜值啊。

奚梦瑶作为巴黎欧莱雅全新品牌形象大使在巴黎接受新浪时尚的视频专访，我们帮你问到了不少扮美的干货，快上车！

新浪时尚：你平时自己化妆多吗？感觉自己的化妆技巧如何？

奚梦瑶：虽然平时工作中自己化妆的机会不多，但是私下里出门前还是会画一下的。自己的化妆技术嘛，emmmm~~~还算不错！

我们看到奚梦瑶平时微博上po的私照，大部分还是有些妆感的。但不会是很浓的妆容，她很重视强调眼线，一条细细的眼尾略向上翘的眼线，让她的双眼看起来更大更有神，也可以让她原本偏圆的眼型变得更长。

新浪时尚：如果着急出门，你只能完成一个化妆步骤，你会做什么？

奚梦瑶：遮黑眼圈！

不知道你们有没有看到过，反正本编是没有见到过奚梦瑶有黑眼圈的情况喔。即使是微博上po的素颜照，也没有看出有这个困扰呢？下眼睑部分哪里是黑眼圈，分明是卧蚕本蚕。不知道小明是不是对自己的要求过分高惹。

新浪时尚：你最近最爱哪个唇色？

奚梦瑶：粉金色！因为自己嘴唇非常的干，所以是希望唇部看起来可以自然饱满。粉金色有一点金有一点银色亮片在里面，更适合春夏活力的妆容。如果我看到一个女生，她嘴唇嘟嘟的，我会觉得“哇，好可爱”。

在这里小编透露一下，这支粉金色唇膏，也是奚梦瑶眼中最招桃花的唇色呢。想要在狗年桃花运旺旺的你，快点儿学起来吧。

在说到唇色这个话题的时候，奚梦瑶也表示，叠涂唇膏是最近非常流行的一件事情。而她刚刚成为形象大使的品牌巴黎欧莱雅就推出了一组非常适合叠涂的唇膏单品——巴黎欧莱雅纷泽琉金唇膏（周年纪念版） 135元/3.7g

有“银河”“星云”“暗黑”“流星”4款单品。可能你单看产品会觉得颜色略显夸张，但是实际妆感却绝对是出乎你的意料。

奚梦瑶也在现场帮我们试色了她最最推荐的粉金色。是不是非常好驾驭？

而贴心的编辑则帮你一次性解锁了所有颜色，要本编自己说，这几支唇膏你全值得入手，它们可以根据不同的场合与你的任何一支颜色的唇膏相搭配。用不同颜色的唇膏做底色可以搭配不同的“闪光层”，这个春夏，你的唇妆会变得多酷炫？！真是想想就激动呢。

新浪时尚：你平时私下喜欢什么样的穿衣风格？

奚梦瑶：比较街头，穿起来很舒服，有一点点中性，有一点点性感的。

最后的最后，新浪时尚还给小明的粉丝们留了彩蛋。快来看看我们眼中原本应该高冷的奚梦瑶遇到美食是什么样子吧。

最爱的食物——肉！

多么简单粗暴的回答，还说吃不到肉就会生气，作为一个超模，你这样真的好吗？

火锅还是烧烤？——好难，毕竟它们都是肉啊~~

天哪噜，奚梦瑶对吃肉这件事是有多大的执念喔。