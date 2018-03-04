T台上的小姐姐竟然“零毛孔” 难道是她们海拔太高我没看清

导读：四大时装周已经过了四分之三，巴黎正在如火如荼的为本季的时装周画上圆满句号。从2月开始不少中国明星就奔赴了时装周，年后更是在米兰扎堆。（来源：爱丽时尚网）

迪丽热巴&王俊凯

古力娜扎

杜鹃

吴亦凡

大姚在米兰为Etro 压轴走秀，高冷霸气气场不输专业模特，好身材完全不像是两个孩子的妈妈。

肌肤状态也是好到没话说，与同场走秀的95后超模贺聪不相上下。

看了18秋冬这么多场秀，除了令人期待的时装外。Model精致零瑕疵的妆容也为人关注，难道是她们海拔抬高、步速太快没看清她们的毛孔？好想问问化妆师，她们究竟用了什么底妆！

其实底妆只是用来提升气色，遮瑕才是打造精致底妆的关键。但是市面上遮瑕产品琳琅满目，质地也有所不同。选择遮瑕液还是遮瑕膏呢？先涂遮瑕液还是底妆呢？PK一下就知道。

遮瑕液VS遮瑕膏 Round 1质地

遮瑕液的质地轻薄、易推开，可以较大位置的遮瑕，不容易有干纹出现。遮瑕膏没有遮瑕液容易推开，适用于精准遮瑕，如痘印、泛红的位置。

结论：各有千秋，不输不赢。

遮瑕液VS遮瑕膏 Round 2 遮瑕力

遮瑕膏当然遮瑕是关键！因为质地的关系，遮瑕液比遮瑕膏滋润度加强，所以遮瑕力的遮瑕力会相对差一些。遮瑕膏的遮瑕力度是所以遮瑕产品中最好的，也是最干的。

结论：遮瑕膏 胜！

遮瑕液VS遮瑕膏 Round 3 滋润度

虽然遮瑕膏的滋润度提升了很多，但是相比于遮瑕液来说，遮瑕膏的滋润度还是逊色的。不要被某些遮瑕膏的“滋润度”骗了，那可能不是润而是油腻。

结论：遮瑕液 胜！

总结：如果你是痘痘肌，并且黑眼圈比较严重又想拥有精致妆容的话。遮瑕膏遮瑕液都是你底妆必不可少的一部分。如果你的肌肤状态很好，遮瑕液大可解决你脸上的瑕疵。

那究竟先遮瑕还是先上底妆呢-？

遮瑕液的正确打开方式应该是，粉底液之后，散粉定妆之前。遮瑕液本身的遮瑕度低，如果在用粉底之前使用，在继续推开粉底会降低遮瑕液本身的遮瑕力度。因为遮瑕膏是局部使用，如果你想遮盖痘痘，建议在底妆前使用。

遮瑕的正确“姿势”

Step 1：做好保湿后涂上粉底液，以点压的方式涂在额头、脸颊、下巴、鼻翼处，用化妆刷或者化妆海绵轻轻拍开。

1

Step 2：使用偏橘色调的遮瑕液，涂在黑眼圈的位置。

再用浅色的遮瑕液，涂在泪沟、法令纹、鼻翼和额头的位置做提亮的效果。

Step 3：均匀涂抹后，用散粉定妆。

想像Model一样拥有精致妆容你还需要。

[编辑推荐]

雪花秀精致无瑕遮瑕膏

价格：5g/RMB32

推荐理由：柔滑贴合肌肤，带来完美的遮瑕效果，而且不会有厚重感，质感柔滑。 贴合的遮盖效果，轻薄、均匀贴肤。

兰芝水感气垫遮瑕笔

价格：2.5ml/RMB190

推荐理由：产品使用的液体香膏混合技术充分结合了液体的润滑以及香膏的贴合，给予了气垫遮瑕笔轻柔的贴合性以及长久的持妆效果。

悦诗风吟矿物质无瑕亲肤遮瑕膏

价格：10ml/65元

推荐理由：拥有良好的遮盖贴合效果，遮盖肌肤瑕疵的膏状遮瑕产品。

阿玛尼修颜遮瑕膏

价格：390RMB/4.4ML

推荐理由：配方中的顺滑油份令色素粒子更紧贴皮肤表面， 完全隐藏面上瑕疵， 并有效的改善由肌肤已有的各类问题，色斑、暗印， 不着痕迹地修饰肌肤，不用担心过度遮瑕等带来的妆容厚重问题。