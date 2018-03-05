三八节送自己什么？这些高颜值春季美妆品买起来

导语：春节过后，大家有没有精神抖擞迎接新的工作呢？三八妇女节也到了，快点为姐妹们和自己添加一些新的变美利器吧~（来源：海报时尚网）

又到了春暖花开的季节，姐妹们想好怎么消费了吗？

又到了春暖花开的季节，姐妹们想好怎么消费了吗？

春节过后，收了不少压岁钱和年终奖，你该怎么花的最舒心？话说三八妇女节到了，姐妹们有没有给自己或者给姐妹们置办一些好货新货呢？

今天海豹君就为你详细介绍介绍，2018年春节彩妆护肤新品，都有哪些颜值特别高，口碑非常好，以及实用度最厉害的彩妆and护肤都有哪些好货！

废话不多说，我们往后看~

TOM FORD 璀璨兰花限量彩妆系列

TOM FORD 璀璨兰花限量彩妆系列

开场必须是硬货，TOM FORD 璀璨兰花限量彩妆系列2018开年颜值分数就已经爆表了呢，这只TOM FORD璀璨兰花彩妆系列的限量版幻魅迷你唇膏，把今年两大流行元素放在了一起：金色+豆沙色，只看这两个最佳CP，编辑们都要马上下单了呢！

TOM FORD璀璨兰花彩妆

TOM FORD 幻魅修颜粉

身为一个颜控，最不能错过的就是这款TOM FORD璀璨兰花系列的幻魅修颜粉了！！！金属豆沙的外壳放在包包里，逛街拿出来补妆不要太有面子吧？而且这款粉质还选用柔美色调，可以为仙女打造轻纱拂面般的微光妆感，并且！这只修颜粉可直接用在裸肌上，这波修容海豹君服气的。

NARS唇笔套盒

NARS唇笔套盒

除了高级TF，这款NARS的限量唇笔套盒也是上架就断货的节奏，里面包含了3款人气口碑单品：NARS丝绒雾感唇膏笔Mysterious Red （迷红） 、NARS缎彩润泽唇彩笔Lodhi （珊瑚色） 和Luxembourg （西瓜红色），套装礼盒非常适合三八妇女节送礼或者是包揽自己全部彩妆LOOK呢~

Innisfree悦诗风吟MY PALETTE私人定制彩妆盘

Innisfree悦诗风吟MY PALETTE私人定制彩妆盘

如果你是一位日韩小清新，今年开春一定不要错过的就是这款悦诗风吟的私人订制彩盘了！这款全新推出的‘随心所欲·私人定制彩妆盘’，一共就有140种颜色，7款彩妆产品类型随心挑选，还能自由搭配装进3款不同尺寸的彩妆盘中，收集控怕是要买起来了~

韩国博主Pony

除此之外，为了照顾到选择困难症患者，它家还特别设计了四款最常用的彩妆盘搭配方案，分别请到了韩国博主Pony和人气明星为你演绎，当下最流行的妆容款式。

分别为：

蜜桃粉橘妆容——适合暖亮色系人群

南瓜暖棕妆容——适合暖柔色系人群

丁香俏紫妆——适合浅冷色系人群

月影烟灰妆容——适合深冷色系人群

想要玩转美妆彩盘的仙女们一定不要错过哦！这款2018新春产品，也是被美容编辑评选为，最适合软妹风仙女的必备小礼物！再看看大神Pony的试色，真的带货啊……

ETUDE HOUSE伊蒂之屋春日画家限量版

ETUDE HOUSE伊蒂之屋春日画家限量版

ETUDE HOUSE伊蒂之屋，2018年也推出了春季限量彩妆——“春日画家限量版”，想要在春天好好享受恋爱的妹子们，这款彩妆一定能给你灵感。据说这款彩妆是从春日浪漫气息中汲取灵感，可以为你打造出明艳生机的少女妆感，给你像描绘春日风景画作般美好的限量彩妆产品~

伊蒂之屋致幻花语眼影盘 （春日画家限量版）

伊蒂之屋致幻花语眼影盘 （春日画家限量版）

全系列包含唇膏、腮红、唇蜜、眼影、刷具等5种品项共22个单品，可以全面满足你的春日“妆”嫩需求，拿起画笔即可打造如水粉悄然绽放在脸颊般自然晕染的明艳水彩妆，描绘出清纯可人少女感的烂漫春漾。

欧舒丹粉彩樱花系列限量

欧舒丹粉彩樱花系列限量

“甜蜜邂逅，遇见粉彩樱花肌”看见这句话就像自带了粉色仙气，今年欧舒丹又少女心出了新高度，因为赶上欧舒丹樱花诞生十周年，所以2018年开春新品的欧舒丹粉彩樱花系列限量，采取了独特的水粉画为包装设计，而且还推出了粉彩樱花淡香氛！

限量版粉彩樱花淡香氛

颜值之高，也是出乎意料，鹿晗的粉丝想必又要疯狂一把了~

据悉这款10周年限量版粉彩樱花淡香氛，以活泼的黄葵子、佛手柑及粉红胡椒揭开序幕，略带一丝丰盛梨香。中调的樱花、茉莉及千叶玫瑰，谱出含蓄的花香组曲，并以多汁的樱桃果味衬托，最后融入由向日葵、山楂及香草组成的温柔基调~

可以为仙女你留住春日顷刻甜蜜。

欧珀莱花颜绽放腮红产品 （限定品）

欧珀莱花颜绽放腮红产品 （限定品）

而说到少女心，一定一定一定不能少的就是2018年的欧珀莱新款花颜绽放腮红，看看上面的鲜花造型，今年欧珀莱要开挂了吗？据悉采用了全新的立体花型呈现腮红质感，质地也很亲肤细腻，粉质极易着色，不易脱妆，最重要的一点就是价格喜人，是平价中的战斗机了！

欧珀莱樱花焕颜洁面皂 （限定品）

欧珀莱樱花焕颜洁面皂 （限定品）

除了它家今年出的腮红，这款樱花造型的洁面皂也是一波软妹少女操作，而且图上的粉色托盘是在包装里一起出售的哦！价格划算的很，用它洗脸感觉自己就是百变小樱呢~

兰芝全新亮白聚光气垫BB霜 （爱情灵药限量版）

兰芝全新亮白聚光气垫BB霜 （爱情灵药限量版）

兰芝又来卖糖果啦！新款推出的气垫设计，简直是水果硬糖本糖了，加上代言人李圣经的甜美演绎，一个气垫走这么梦幻的风格合适吗？2018开年都这么拼吗？

亮白聚光气垫BB霜 （爱情灵药限量版）

兰芝家的气垫其实不需要赘述，已经是明星产品了，这次气垫更是升级且前沿，拥有3D紧密晶钻的设计，钻石结构立体设计，也让气垫结构更为紧密，紧锁粉底，每次使用都能精准上妆，可谓是底妆小白的最爱了~

当然，除了少女心的开春新品，酷女孩还请往下看……

美宝莲纽约FIT me定制柔雾粉底液

美宝莲纽约FIT me定制柔雾粉底液

看了太多少女心，酷女孩不要过节的吗？这款美宝莲纽约FIT me定制柔雾粉底液，据悉是海外爆品，全美每5秒就售出一支，欧洲女孩用起粉底液就像不要命，所以我们选择相信她们！但是看到介绍，这款粉底液的确是实力好用款了~

这款粉底液不但有高遮瑕配方，拥有自然遮盖力适合面部肌肤有瑕疵的女孩，而且粉质轻薄细腻、丝滑服帖，流动性强，延展性佳，很容易上妆，新手也能搞定呢！遮瑕的同时还能轻松隐匿毛孔，肌肤呈现自然轻透的哑光效果。

最后，贴心的美宝莲为了亚洲女孩，所以这款美宝莲FIT me粉底液，特别选了10款适合亚洲仙女肤色的色号发售，几乎每一种肤色都能找到适合自己的色号，快和姐妹们一起找到最适合自己的色好吧！

FOREO UFO智臻面膜仪

FOREO UFO智臻面膜仪

酷女孩护肤也必须走高科技路线，这款拥有黑科技护肤一说的FOREO UFO智臻面膜仪，一定就是今年护肤领域的一批黑马了。看起来不知道怎么用，难道不是一种高级的诠释吗？！ （开玩笑）

首先，你不要被外表唬住！这款高科技可以连接你的手机，指定属于你自己的护肤计划，找到底部摁钮搭配他家特别的早晚面膜使用，护肤效果也许会出人意料哦！试过的美容编辑都说用起来热乎乎的，面部肌肤前所未有的舒服呢~

这款产品3月正式在中国首发上市，想要尝鲜的不妨快去试试吧~

编辑写到这也是觉得荷包保不住了，这么多的少女心和黑科技新产品，简直不要太开心！