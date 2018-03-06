这些美妆品让你不再被老公写歌diss

导语：这两日，一个#老婆的洗护用品霸占了浴室#的话题悄然来到微博热搜榜第一名。起因是一名英国男子写个控诉老婆的护肤品把浴室霸占，而自己完全没有了“存在感”！

在以往的日子里，男同胞们对于另一半狂囤化妆品的行为，最多是背地里发发牢骚或者暗搓搓的发条微博。但是英国男子Ceri Haggett近日写了一首歌，吐槽妻子在浴室摆满了香水、面膜、沐浴露等洗护用品，牌子多到根本数不清，而他只有一小瓶沐浴露。网友纷纷打CALL，表示道出了自己的心声！看来买买买是全球女人的通病。

在这首歌里，Ceri Haggett 先是表示妻子在浴室的架子上放了“护唇膏、护足霜、身体油、还有少不了的面膜；泡沫浴、沐浴盐、气泡弹，多到你都没见过。”

“茶树精华、金缕梅、面部泡沫磨砂膏”。。。。。。

还不怀好意的说“光梳子就有9把，却把她头发梳成一堆草”，这可真是亲老公无疑了。

其实这一切的一切最后的出口都聚焦到了那句“而在我那一层，只有一瓶小的可怜的凌仕男士沐浴露”

原来你不是嫌妻子囤货多，而是想要慨叹自己的护肤品太少啦。也是心机呢。

其实，Ceri Haggett私下里是一个宠妻狂魔，在社交网站上总是分享自己与妻子的合照。而且，就凭他能够准确的说出妻子这些护肤品的名字，就已经打败了98%的老公有木有？

说到囤美妆品，可能真的不少女生都有这个癖好。平时用的，买起来；明星同款，买起来；品牌新品，买起来；小伙伴的安利，更要买起来。东买买西买买，就会发现囤积了太多用不到扔了又太可惜的东东。

今天呢，先想跟小伙伴们聊一聊这个囤货的习惯，可以明确地说这是一个坏习惯。在如今快消零售业如此发达的时刻，除非真的是那些常年断货的美妆单品，小编认为，其他产品没有必要囤积。而且你囤久了就会发现这些真的成为负担，你用到的永远都是最新的，之前囤下来的也就真的只能是“囤着”。

对于已经囤了很多护肤品的亲，在这里也给你们几条消耗囤货的小建议：

1、从现在开始，你可以完全停止买入任何新的身体乳霜类产品。取而代之用你原本囤的却发现很久也没有用上的面霜甚至眼霜代替。不要觉得心疼，你放在那里放到过期更心疼。

2、停止购入颈霜，用囤积的眼部精华和眼霜代替。

3、有些护肤油可以用在头发上代替护发精油。

4、适当增大护肤品用量。其实你有时候会发现你买到的护肤品并没有达到广告或者说你期待的效果，这可能跟手法还有用量有关。趁着天气还没有完全转暖又是肌肤敏感高发时节，可以适当增大护肤品的用量，给肌肤一个长久的密集护理周期。

对于已经囤了很多彩妆品的小伙伴，你可以参考以下几条小建议：

1、不要再购入同色系唇膏，叠涂唇膏是今年彩妆的新趋势，你会发现之前几乎已经被打入冷宫的两支唇膏涂在一起，居然搭配出了你正想要购入的那只唇膏的颜色，岂不美哉。

2、单色眼影盘慎重购买，除非是你使用率非常高的颜色，不然单色眼影盘真的很鸡肋，也很难用到和用完。看看是不是可以改作腮红或修容产品。

3、眉粉、大地色系眼影、烟熏色系眼影都有可能替代修容产品。

最后，为了避免美妆品囤太多被有才的老公写个diss，在为大家推荐几个彩妆品一物多用的小技巧，它们可以帮你解放梳妆台和化妆包：

1、唇膏做腮红：

只要不是完全哑光质地的或者颜色特别夸张的唇膏，其实都可以轻轻拍在苹果肌上，然后用指腹的温度晕开哦，这样唇色和腮红色相配的妆容其实也是今季流行热点之一。如果是滋润型的唇釉还可以和底妆有更高的融合度哦！而且还可以加速唇膏消耗速度，给各位小仙女新的买买买理由。

兰蔻菁纯丝绒柔雾唇釉

纯色，持久锁色，立体丰盈；丝绒雾面质地，水润舒适。

2、腮红做眼影：

现在的腮红色系比较丰富，粉色西柚色吃土色层出不穷，而这些颜色其实也都经常在眼影盘里可以见到，所以用合适的腮红色轻轻铺满眼睑也是很有智慧的套路。如果你只用修容不用腮红那就更方便啦，妥妥的棕色眼妆随便用手指抹两下就完成啦。

纪梵希幻影四色腮红

一款腮红，四种色彩，或单用或混合使用，塑造多种妆效。

3、眉部组合做修容、眼影：

一棕色系偏多的眉部组合其实完全就是一块修容盘嘛，除了没有高光部分，打阴影的工作它完全可以胜任。想要双眼更加深邃，棕色系眼影也是绝招之一，一盘眉部产品即可搞定。

TOM FORD 幻魅塑性眉粉组

质地非常细腻，填补眉毛的缝隙也非常精细，丝毫不会出现上色不均匀的状况！