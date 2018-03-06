Angelababy28岁最后一天美到惊艳Dior秀场

导读：法国时间2018年2月27日，Christian Dior 2018秋冬大秀如约而至。Dior中国区品牌大使Angelababy身着黑白条纹薄纱长裙外搭羊羔绒外套亮相，优雅迷人又有温度，一出现就惊艳到了众人~（来源：爱丽时尚网）

这是Baby第六次亮相dior秀场，二度以品牌大使身份受邀出席时装周。已经是升级为辣妈的Baby，依然是成熟中带着一股俏皮。裙装胸前复古摩登感十足的刺绣的人像，成为整个裙装的亮点。

好衣品当然妆容也搭配的十分精致，有着四分之一德国血统，立体深邃的五官，轻松驾驭任何妆容。这不在dior秀场，连亚洲人最容易出错的橘色，也被她轻松驾驭。

橘色的眼妆让眼窝看起来更加深邃，想拥有baby这样好气色的状容并不难~

选择一盘哑光珠光混合的橘粉眼影盘，先用哑光的大地色大范围打底。

注意到baby的妆容，眼下也要轻轻带过。

选择带有珠光的橘色，打在眼皮的中间位置，从

中间向上及眼皮两侧晕染开。

沾取深色眼影，从眼尾向中部推开晕染。

睫毛成为眼妆的关键，下睫毛后半段浓密，使眼睛看上去更加有型，且有放大双眼的效果。

整个妆容橘色的唇妆最吸引人，想要唇膏饱和度高，一定要在上唇膏之前将唇色遮盖。

即可拥有红中带橘饱和度极高的唇色，想要美成baby有什么难~