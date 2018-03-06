5个指甲油不掉的Tips 牢固度堪比光疗甲

导读：对于精致的女生来说，除了穿搭妆容用心外，小细节的美甲也十分在意。就算因为太忙太懒没时间去美甲店，也会自己涂上一层指甲油。但是好不容易精心涂好的指甲，总是没过两天就斑驳了。没有光疗甲那么持久，难道一定要去美甲店么-？这5个TIPS在家涂甲油比甲油胶还牢固！（来源：爱丽时尚网）

Tips1手部护理很重要

指甲看上去都是美美的，但是仔细一看指甲周边的倒刺死皮却影响了整体美。指甲油变的斑驳没有质感的元凶就是它们。平时一定要养成擦指甲边缘油、护手霜的习惯，减少死皮干裂的情形。

Tips2底油—保护指甲油的第一步

涂指甲油前一定要先涂上一层底油，不仅能够减少对指甲伤害，也能填满指甲表面的不凹凸不平，让指甲油上色更均匀颜色更饱满。

Tips3指甲油涂两边+外层保护

指甲油一定要涂两层，这时候颜色的保护度是最高的，涂的时候可以先涂中间，再涂抹两侧指甲。涂一层干后再涂下一层，最后涂上透明指甲油做为保护。

Tips4 涂完后泡凉水

涂好指甲油后，最怕的就是还没有干不小心碰到硬的东西。等指甲油表面干到约80%的时候，可以把指甲放入冷水中浸泡1-2分钟，加速指甲油冷却，还能使表面平滑光亮。

Tips5 不要用指甲抠一些坚硬的东西

不论是光疗甲还是普通指甲油，抠很硬的东西都会使甲面变的斑驳。所以尽量减少甲面的摩擦，才能延长甲油在甲面的时间。