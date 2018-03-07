抓娃娃机里全是香奈儿 这样的游戏厅别怪我没告诉你

导语：最近，香奈儿的新动作又在ins上刷屏了，各路潮人们看完都第一时间打开订票软件买了最早一班飞往日本东京的机票。（编辑：p蛋儿）

只能说，论“不务正业”，香奈儿绝对是一把好手。继去年在上海开了限时咖啡店之后，今年香奈儿又在东京涩谷区开了一家游戏厅快闪店。

香奈儿快闪店

从视觉海报来说，游戏厅采用的是像素设计，以黑色和玫红色为主。

香奈儿游戏厅快闪店海报

香奈儿像素设计的双C

站在游戏厅外，一眼就能看到墙上赫然写着的店名“ Coco Game Center ”，视线稍往下移，便能看见玻璃墙上装饰满了打着红色双C Logo的透明球，非常的梦幻。并且，在店外还停了一辆星空感十足的主题卡车。

香奈儿游戏厅快闪店外观

香奈儿游戏厅玻璃墙

香奈儿游戏厅玻璃墙细节

游戏厅一共分为上下两层，一楼是游戏区和2018年的春季新色唇彩试色区。2楼则是一个私人的化妆体验区。

既然开了游戏厅，那就不能是说说而已，游戏区现场设置了复古像素游戏、抓娃娃机、赛车游戏......等多个可以实际操作的游戏。

香奈儿复古像素游戏

香奈儿复古像素游戏

香奈儿游戏机

设计上当然是满满的 CHANEL元素，双 C logo的方向盘，以及COCO-555的汽车牌照，相当香奈儿

香奈儿游戏机上的双C标志

COCO-555的汽车牌照

在这些游戏机里，最受欢迎的莫过于夹娃娃机，因为娃娃机里放的不是娃娃，而是香奈儿的各种彩妆！这些彩妆被放置在经过改装的透明扭蛋里，配合现场的灯光，每颗扭蛋好像都散发着耀眼的光芒，让人欲罢不能。

香奈儿娃娃机

香奈儿娃娃机

娃娃机是免费的，所以每人只能夹一次。香奈儿大概是不想看见大家失望的表情，贴心的安排了工作人员在一旁指导，还在娃娃机的架子上套了防滑的胶套，一旦抓到球，彩妆基本上就算到手了。

香奈儿娃娃机

除了可实际操作的游戏机以外，几乎所有彩妆柜台都是街机造型，一不小心就会让人以假乱真。

香奈儿彩妆体验柜台

以假乱真的“操作手柄”

而供大家休息、试用的沙发区则采用Old School的摩登造型，黑色为主的靠垫上还印上了香奈儿香水、口红、Logo等图案。

游戏厅沙发区

另外，2楼作为特别美妆体验区有专门的化妆师给你用香奈儿的最新产品给你画妆，不过，美妆体验需要提前在网上预约的。

既然香奈儿游戏厅只此一家，那必定是有某些“特权”可以在店里体验的，从上市就备受欢迎的可可小姐唇露，今年的6款新色就在游戏厅和 CHANEL彩妆日本官网率先发售，而其他试用的产品其他专柜均还未开始出售，所以，成为第一个拥有香奈儿18年彩妆的人不是梦。

这样的游戏机厅，你可别错过！

游戏厅营业时间：3 月 2 ~11 日每天 11：00 ~19：00（3 月 11 日提前到 18：00 关门）

地点：东京涩谷区神宫前CASE B（6-16-26）