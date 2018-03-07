这样的花式眼线你应该学起来

导语：法国当地时间3月6日，范冰冰出现在了路易威登 2018秋冬系列发布会上。看秀当天，范冰冰画上了一条花式眼线，可以说是很特别了。其实，这种非常规眼线有时候真的可以非常出彩，你也应该学起来。（编辑：pooky）

范冰冰 巴黎时装周 看秀图

今天我们来聊聊明星们和秀场上的那些非常规眼线，虽然平时看上去会觉得略显夸张，但是派对季、度假时光或者是纯属为了撸个美美的妆自拍一番，它都可以轻松成为你整个妆面的点睛之笔。而且最好的地方是，你几乎不用为了它入手新的美妆品，只靠一根眼线笔或者一盒眼影就能搞定。

先来看范冰冰这次看秀的眼线，眼头和眼尾都做了很特别的处理，非常有个性，与她这款三角形墨镜也是相得益彰。

眼头部分，开的要比以往的常规显现更深一些，几乎到了山根部位，并且顺势将眼线延伸到了下眼睑的前半部分。要知道，我们以往画下眼线，几乎都是画后半部分的，范冰冰这次反其道而行之，效果居然还不错。与之搭配的是眼尾在正常的眼线略向上拖出之后，又延续到了双眼皮的部分，整个眼线造型真的非常有新意。下眼睑部分，还点上了两个黑点，虽然不是什么妆容创新，但是却让整个眼妆看起来更加平衡和自然。

但看上去如此夸张的一条几何造型眼线，因为线条的宽度并没有很宽，居然视觉效果没有很怪异的感觉，甚至今晚的约会画上一个也不会觉得太奇怪呢。但是通勤还是要慎用~~这个眼线造型的优势在于它完全就是在基本眼线的一个变形，想要在下班之后改造一下，估计画顺手之后，2分钟内就可以搞定。

除了范冰冰，还有一个特别喜欢在眼线上玩儿花样的女明星就是李宇春了。李宇春发行与2016年度《野蛮生长》每个主题都配有一套单独的look，可以说是把眼线玩儿的很尽兴了。

李宇春《野蛮生长》大片

就让李宇春教你只靠一条眼线就可以轻松胜出的妆容技巧。

《野》视觉大片

《野》——被框住的眼线 你赢了

李宇春的音乐叙事作品《野蛮生长》的每一章节，都会有一组与之相应的视觉大片作为预热。当《野》的大片与我们见面时，我们一下子就被李宇春独特的眼线造型吸引了了。

被框住的眼线

李宇春从来都不会做什么夸张的唇妆造型，所以眼妆往往就成了她发力的重点，这一次也不例外。在眼尾处，这次的眼线采用了非常夸张的手法，一个拖出眼尾的大大的貌似三角型的几何形状，而在眼头处，则更加大胆的用了一个类似“[”的线条在上眼睑打造出框框的造型，非常惹眼。

《蛮》视觉大片

《蛮》——倒三角眼尾 好奇特

《蛮》的视觉大片中，李宇春的一如既往的几乎只在眼妆上做文章。依旧是夸张的眼线造型，却和《野》有了很大的区别。

《蛮》视觉大片

这次的造型，眼头处和下眼睑都用了大地色眼影，勾勒出更加完美的眼部廓形。而眼线方面，则是在眼尾选择了“倒三角”造型，成为了整个妆容的重点。

《生》视觉大片

《生》——“镂空”眼线？ 好会玩儿

《生》篇中，李宇春放弃了前两张EP中三角造型的眼线，而是将一款眼尾上扬的基础款眼线玩儿出了新花样。

在这条紧贴睫毛根部的基础款上扬眼线上方，造型师又为她勾勒出了一条在上眼睑上的“第二条”眼线。其实双眼线的玩儿法近几年在秀场上也非常常见，如果觉得前两款眼线太过于夸张，那么不妨就在今年的跨年派对上参考这一款吧，不会太浮夸又足够吸睛。而且它绝对是懒人帮手，这样的眼线造型，连画眼影这个步骤都可以直接跳过了呢。

《长》视觉大片

《长》——渐变眼影打造超宽眼线效果 厉害了

《长》作为《野蛮生长》的最后一篇，自然也是被无数歌迷寄予厚望，而此次的视觉大片会带来什么全新的眼妆灵感也是我们所关心的。

这一次，李宇春没有再仅仅靠一直黑色的眼线笔来打造眼妆，造型师为她选了带有金属质感的蓝色和银色眼影，高饱和度大面积的使用，打造出超宽眼线的效果。

值得注意的是，在这四张EP的视觉大片中，李宇春虽然在眼线方面下足了功夫，不过我们却从高清图中发现，她似乎没有用睫毛膏。所以谁说睫毛膏和眼线是不可分割的天生一对？只要玩儿转了眼线，连我们认为离不开的睫毛膏都可以下岗啦。

除了明星们，秀场上模特们的眼线更是五花八门，有些太怪异的我们也没什么参考性，今天想要为大家强推的是这组刚刚在巴黎结束的dior秀场上的眼妆。

为了呼应本季无畏与坚持的精神，Dior迪奥彩妆创意与形象总监Peter Philips，利用彩色眼线搭配不同色彩的太阳镜来打造一款极具颠覆性的前卫妆容。

Peter Philips解读这个妆容灵感的时候这样说：“在有色透明镜片的映衬下，我用全新Dior迪奥惊艳秀场眼线液（中国9月上市）在上下睫毛根部勾勒出眼线的颜色。绿色，黄色，红色， 粉红，蓝色和灰色……各种颜色应有尽有。这就是‘伪装’妆容效果，看上去似乎和太阳眼镜融合在一起。”

其实每到春夏，彩色眼线就会掀起一波流行，今年连dior都领衔打响了彩色眼线的前战，你是不是也要尝试起来了呢？