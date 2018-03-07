女明星的心机素颜你知道多少

导语：娱乐圈各路明星每天都在各大平台晒着自己的“素颜” 。素颜约会、素颜看电影、素颜吃火锅。往往有些实在的网友就也会跟风素颜与自己另一半约会、看电影、吃火锅。结果，不久后就落单了。长点心吧，你以为人家是真素颜？（来源：yoka）

所谓的素颜出镜，那都是逗你玩的！打底、眉毛、唇膏、眼线一样都不会少，只不过是下手轻一些罢了。

举个例子，你以为关晓彤是素颜？其实人家打底、眉毛、唇膏、甚至连腮红都有拙略的下手一点哦。

再来个例子，以为唐嫣是素颜？其实人家只是没有画眼妆而已。

所以如何能画出明星般的心机素颜，还得从下面四部着重入手！

底妆

素颜的底妆一定要突出下面三个共同点。首先肌肤要透亮并且带着光泽感，其次脸部肌肤的肤色要自然均匀、最后的重点就是没有暗沉，但是又不能太过强力的遮瑕。

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眼妆

眼妆的重要性想必大家都知道，有了眼妆不仅可以让双眼更加深邃有神不说，还可以调节眼睛的大小。但是素颜妆的眼妆绝对不可以太浓，“美瞳线”就再适合不过了！

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眉毛

眉毛部分不用画出太精致的轮廓！只要用颜色自然的眉粉或者眉粉补充一下没空空缺的地方即可。

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唇妆

想要伪造素颜，那么大红唇、吃土唇是绝对不可以有的。自然的豆沙唇色不仅可以提亮肤色，还可以完美的伪造自己的素颜。何乐而不为呢？

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