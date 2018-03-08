徐璐“美瞳妆”必须学 眼睛放大可不止一倍

导读：地球的这边是忽冷忽热的春，而巴黎那边已经开启了2018秋冬时装周，这么好的上镜机会自然是众明星都纷纷前往，这一次镜头捕捉了身着白色雪纺衫的徐璐小仙女。这次活动的妆容可以打上99分，尤其是让眼睛直接放大一倍的“美瞳妆”，更是各位在座小仙女要认真学的。（来源：瑞丽网）

对于不适合或者不喜欢带美瞳的妹子们来说，美瞳妆的出现绝对是一种福利，不用小心翼翼的带隐形眼睛就可以获得同款效果。想要眼妆看起来有放大效果的第一招就是选择一款比较细的眼线笔，沿着眼头细细的从睫毛根部向眼尾延伸，然后再用眼线笔将空白处添实。

用一只手抬起上眼皮再用眼线笔轻描睫毛根部，下手要轻可以多描几次，中途可以再照镜子看看是不是你想要的效果，别忘记眼头也要照顾到，用眼线笔完全填充以后再用一根扁头的眼影刷将眼线笔轻轻晕开，会达到更加自然的效果。

芭比波朗流云液体眼线笔

高浓度色素因子带来浓郁色泽，比普通黑色更醒目，饱和度超高；持久配方，不易晕染不易脱妆，线条持久流畅；灵活精细笔头，容易描画，线条流畅精致，可反复叠加创造不同的眼线效果，快速打造理想的眼线。

当然眼线笔尽量选择防水系的，如果你是油性眼皮也可以换成眼线液一点点填充，为了避免眼线笔晕染到下眼皮，就要将下眼皮也涂抹上眼影或者是薄薄的一层干粉，这样会大大减少晕染的几率，对于美瞳妆来说下眼线是可以不用画的，因为有些人花了下眼线会更加显老而且眼睛看起来像黑豆很奇怪。

玫珂菲全新防水眼线笔

EXTRALONG 持妆力：配方科技升级防水，防擦，防晕，防汗表现力。

EXTRALONG 色泽力：凝胶配方锁住色彩，有效提升饱和度，亮泽度，展现高饱和色彩。

EXTRALONG 舒适力：易涂抹，舒适且顺滑。适用于脸颊及身体。可多色融合或叠加。

像热巴这样的下眼线还是值得借鉴的，完成了上眼线以后，下眼线从黑眼球靠眼尾的这点开始向眼尾轻涂眼线笔，下眼线不必像上眼线这么清晰，只需要轻轻涂抹即可，然后选择用稍深色的眼影修饰，想要眼睛看起来更加有神，眼头的提亮色是不能少的。

羽德诗星魅眼影星空套装

简单三步打造一个经典

永恒的极致烟熏魅眼妆。

1。将Twilight摩登灰色号涂抹于眼皮上作为底色

2。再将Spirit色号沿着眼摺处由外向内

晕染开来以达到烟熏效果

3。最後用Angel色号点一点在眼角处或眉骨下方，来提亮眼妝

利用大框眼镜也可以让眼睛显得更加有神，要注意的是戴眼镜的眼妆就要比一般时刻更加高清，绝对不能出现烟熏妆的感觉。清晰的眼线，睫毛膏还有温暖的棕色都可以让眼睛看起来更加有神，睫毛膏选择根根分明款会让眼妆看起来更加清晰。

兰芝纤长分明睫毛膏

轻松打造纤长效果，反复涂抹也无结块。打造芭比娃娃般甜美妆容。

美瞳妆可以用在任意妆容上都可以轻松驾驭，白皙的底妆加上微醺的腮红配上淡淡的橘粉色唇膏就会给人一种很干净的感觉，美瞳妆还有一点重要的就是卧蚕不要忘，除了眼头的提亮卧蚕也要用高光粉带过，当然也可以用高光粉和深色眼影打造双色卧蚕。