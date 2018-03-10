这个春天粉红色妆容有多火 偶像练习生小哥哥都画它

导读：这个春天粉红妆容被推向极致，比如稚气的淡粉红、浪漫的玫瑰粉红、感性的樱花粉红，以及性感的桃红等等，不论那种粉色系妆容，都能呼应春天气息。而且粉红妆容有多火？就连时下最热的《偶像练习生》里面的选手也喜欢粉色妆容！（来源：YOKA时尚网）

这个春季，Dior彩妆创作及形象总监Peter Philips精心设计的Glow Addict彩妆系列，以柔美粉红色为核心，色盘包罗裸粉红、珍珠粉红、桃红，以至艳丽紫红等，妆出明媚春天的绚丽亮采。

这个春天粉红彩妆被推向极致，以亮采魅惑为主题，创作出丰富的粉红色谱，包括稚气的淡粉红、浪漫的玫瑰粉红、感性的樱花粉红，以至性感的桃红等，不论浓淡调子，都能呼应春天气息，展现甜美纯真、青春活力与诱惑妩媚的不同魅力。

就连时下最火的综艺《偶像练习生》，里面的小哥哥小弟弟也爱粉色系妆容。

美少年的粉色唇妆、粉色眼影画起来~

粉红系妆容打造方法：

step1：

以粉红色塑眉膏涂于眉头及眉骨位置，点亮美眉。

step2&3：

于整个眼窝扫上珍珠粉红色调眼影，再从眼睑至眼尾位置On Top加上啡调眼影。

step4：

涂抹上水润润的粉色口红，让人忍不住亲一口。

编辑推荐粉红色妆容打造单品：

DIOR新系列主打的春季珍藏版五色眼影，备有以灰调粉色及惊艳粉红为核心的两大组合，均糅合缎光明亮及深浓色调，可营造鲜明强烈的对比色效，轻易塑造立体明眸。另一亮眼新品是专业后台塑眉膏，同样呼应新季主题，以独特粉红色彩瞩目登场，为眉妆带来创新的玩味效果，然而眉色却比想象中自然，不难驾驭。

美宝莲微醺情报渐变腮红 RMB129/5.35g

美宝莲首次一抹打造微醺妆。一盘拥有至潮双色，粉质细腻，在显色的同时能自然地融于肌肤。双色渐变配方，易刷开超显色；搭配贴合面部曲线的腮红刷*，完美贴合双颊轮廓；只需轻轻一扫，双色渐变跃然双颊。四款色彩，完美应对不同妆容，展现至潮微醺好气色。

菲诗小铺迷雾/水漾唇膏笔 RMB 69/1.4g

新品唇膏分为迷雾、水漾两种质地，各推出6种色号，张扬红色系点燃唇间焰火、可爱粉色系展现少女甜美、明亮橘色系映衬健康活力、温柔裸色系彰显优雅知性。