二次元的范冰冰VS春意盎然的杨丞琳 谁的妆容最吸睛

导读：近日，LOUIS VUITTON 2018秋冬大秀如约拉开帷幕。将卢浮宫打造为未来空间的LV，本次受到多位时尚圈大咖的青睐，范冰冰、唐嫣、杨丞琳、春夏等纷纷现身为品牌打call。各位的妆容造型也是非常有个人特点，让我们一起来看看吧。（来源：YOKA时尚网）

二次元世界的摩登女孩范冰冰

范冰冰身着路易威登2018春夏系列，廓形皮革外套搭配复古丝质长袖衫， 个性烟管裤及高科技面料V字高跟凉鞋搭配绿色鳄鱼皮PETITE BOITE CHAPEAU手袋，一身装束尽显酷女孩的早春魅力。

妖媚惑众，本是贬义词，为范冰冰妆容冠名却再事宜不过，不同的是，今非昔比，辞藻被赋予了褒义的色彩，错落感眼线，眼尾似飞扬般微微上扬，切笔触细致，媚气十足，搭配上眼下的泪痣，以及蓬松的半束发，仿佛幻术般奇妙，将我们催眠进而迷住，掳入奇妙的二次元视界。

春意盎然的甜美女孩杨丞琳

杨丞琳身穿Louis Vuitton 2018春夏系列绿色裙装内搭白色灯笼袖，手提黑色Duffle水桶包亮相路易威登 2018秋冬大秀现场，清新自若的风格配上甜美笑容，倒是有一种春意盎然的感觉。

春天就要色彩斑斓，美翻天的橙色眼妆，让杨丞琳的双眼神采奕奕。东方人眼睛不像欧洲人那么立体，大面积的彩色眼妆可能不太好驾驭，用上细细的渐变眼妆，更为自然，让整张脸都精致起来了。

混搭风长腿少女唐嫣

唐嫣身着路易威登2018春夏系黑色皮革拼接外套与丝质蓬袖白色衬衫搭配亮缎短裤，脚踩全新未来感Archlight运动鞋，复古与未来的混搭风超强驾驭，来接住这波长腿杀。

齐刘海娃娃头，搭配上粉嫩的唇色，多了一分妩媚，搭配上红唇，则复古又摩登。唐总的搭配功力相当厉害哦。

文艺复古女生春夏

春夏也来到路易威登2018秋冬女装大秀，举手投足间，尽显迷人独特气质，“不简单”少女和古老的卢浮宫相遇，又酷又时髦。

摩卡色复古森系卷发（非常羡慕小姐姐发量了→_→） ，闪耀白皙的肌肤搭配清新的妆容，尽显慵懒迷人尽显法式风情，又不失青春活力。

阿玛尼‘权力’粉底 SPF25

阿玛尼‘权力’粉底是一次革命性的技术突破，它结合了两款阿玛尼独特科技——‘融萃粉妆科技’和双重质地转换科技。

轻薄服帖，没有假面感：极度细腻的色素微粒与精油相混合，具有极佳的延展性，上妆后，底妆轻柔贴合于肌肤表面，即便是最简单的上妆手法，也可以轻松打造令人难以忘怀的轻薄无瑕底妆。

强效遮瑕：‘权力’粉底中添加了超强显色微粒，通过双重质地转换科技极高的保留了色素微粒无与伦比的显色度，令它具有高度的遮瑕力，即刻隐匿面部瑕疵。更可以用作遮瑕产品点涂于局部的粉底液，高度遮盖痘印及黑眼圈。

长效持妆：内含三种不同挥发性的精油，‘融萃粉妆科技’使精油与色素微粒完美融合，上妆后，底妆贴合于面部肌肤，长达16小时持妆却丝毫没有油腻感。

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全新极细防水眼线笔，5重防晕保护，不晕不染，极细精致。防水，防油，防汗，防褪色，防断色。

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黄金比例分割 每一种眼型都适合

创新“蘑菇型”眼影扑，立体蘑菇球型设计，吻合美眸幅度，从眼头到眼角全覆盖，与黄金比例分割配色绝妙搭配，每一种眼型都能轻松上妆。

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