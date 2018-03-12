朴信惠把最显白的唇色都用了 怪不得桃花这么好

导读：就在微博热搜回归以后，吃瓜群众又恢复了以往的积极性，一直以美上热搜的朴信惠这次被爆出和自己小一岁的男星崔泰俊恋爱，前一阵还在重申两人是好友关系，今天就被爆出两人其实已经交往一年，可以说光速打脸。（来源：瑞丽网）

不过像这么会挑显白唇膏的女生怎么会没有男生喜欢呢？朴信惠小姐姐似乎把所有显白的唇膏都用了一个遍，像这种玫瑰粉色可以说是显白利器了，把皮肤衬托的如雪一般白皙，不过要记得玫瑰粉的唇膏最好也要搭配同款色系腮红噢！

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一抹丝润，绝色当红。

橘红色也绝对是显白介里数的上的，一般素颜情况下打个底涂上橘红色都会让你看起来气满满，更不要提全妆加上橘红色的唇膏，绝对是提气的元气少女。像朴信惠小姐姐这样讲眼影和唇膏颜色呼应也是很好的选择，或者用同色系的眼线笔更是别有一种感觉。

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显白的桃花妆肯定也是少不了桃红色系的唇膏，单独的粉色有时候会显得人气色不够饱满，用不好更是有显黑的风险，不过加上少许的红色就可以让你元气充足。朴信惠小姐姐不单单是唇膏上有点功夫，在妆容搭配上也是有诀窍，一般来说唇色和眼影腮红的颜色一致，就会看起来更加气血饱满。

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当然摸爬滚打在美妆界肯定也得有“缴税“的时刻，比如这种橘色就让朴信惠肤色直接暗了一度，纯正的橘色似乎不太适合亚洲人本身的黄皮肤，会让你看起来黄上加黄，所以如果你有纯正的橘色可以和一点点红色搭配，出现的橘红色才会更显白。

浆果色也是显白神器，尤其是带有红色系的浆果色会看起来更加显白。害怕涂满深色唇膏沾的满牙都是，可以在涂好唇膏以后卷一根纸棍然后“吃“到嘴里，再拉出来就可以将多余贴近牙齿的唇膏清除掉，大大减少了粘在牙齿上的尴尬情况。

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如果你还拿不准哪些颜色会让你暗黄，只要你记得带有灰色调的唇膏就尽量避免就会减少一大半的烦恼，还有荧光色也是显白的禁忌，那种亮亮的橙色，粉色，似乎只有黑人的肤色才可以气场驾驭；而且上边提到的纯橘色，黄色调为主的颜色也是尽量避免。

不管是涂什么颜色，首先要保证双唇柔软细腻不干燥，除了唇膜按时用起，唇部磨砂也是每周的必备课，用磨砂的时候要轻柔一些，唇部的肌肤其实和你的眼周肌肤一样娇嫩，不要太过用力，高效的保湿唇膏也是要随身携带，上妆前先涂一层唇膏让唇妆看起来更好看。