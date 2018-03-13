张韶涵“中药色”口红超显气质

导语：不过《舌尖》这边“中药口红”的风波还没平息，那边《我是歌手》张韶涵就因为“中药唇色”带起来新风潮。中药唇色听起来玄幻，其实是指带有像中药药材一样灰棕调的唇色，跟粉、红、橘色混合起来的中药唇色只有酷和美……（来源：瑞丽网）

俗话说事不过三，前两季大受好评的《舌尖》第三季开播不久就遭遇了低分来袭，除了拍吃的让人没食欲，狂遭吐槽的还有疑似三无的“中药口红”。小姐姐们爱美的心情都能体会，不过要贴肤使用的美妆单品还是要奔向正规品牌的怀抱啊！

《我是歌手》张韶涵

不过《舌尖》这边“中药口红”的风波还没平息，那边《我是歌手》张韶涵就因为“中药唇色”带起来新风潮。中药唇色听起来玄幻，其实是指带有像中药药材一样灰棕调的唇色，虽然单独用棕色肯定像中毒，但是跟粉、红、橘色混合起来的中药唇色只有酷和美，绝对的零违和感哦。

一向低调的张韶涵也没想到 “中药色”劲儿这么大

张韶涵也成了新晋带货女王

带货女王有很多，自从参加《我是歌手》之后，张韶涵也成了新晋带货女王！在《歌手》刚开播时张韶涵就凭借着和歌声一样的偏光高光抢尽了风头。虽然当天张韶涵妆容简单，但是带有紫粉偏光的高光显得肌肤白嫩又清透，而这样blingbling的粉色高光日常涂抹也是美到爆炸哦。

张韶涵中药唇色

高光的热还没散去，这次张韶涵又用棕调的中药唇色给小仙女们疯狂中了一把草。对于本身皮肤就白皙的张韶涵来说，带有棕调的中药唇色更能加强肤色和唇色的强烈对比，让肌肤显得更加透白，再配上水光粼粼的透明眼影，整体妆效真的不要太潮哦。

棕色和红色混合

虽然在大家的印象中中药唇色整个色系都不太提气色会变黄脸婆，但是颜色混合好了一样送你当小仙女。张韶涵的中药色属于棕色和红色混合，再配合上blingbling的水润质地，所以虽然看着乌但是上嘴却超级摩登，而且这样的棕红色暗黄皮用了也是超有气质！

“中药色”一直流行举个栗子你就知道了

“中药色”一直流行

这些火遍ins，微博，朋友圈的颜色你看着是不是很眼熟呢？没错，他们就是属于这一季的“中药色”，中药色大体来说就是带有棕色调（中药颜色）的唇色。不管是粉色还是红色，带有一点点棕色调就会看起来有着原本颜色不一样的效果，或是性感或是稳重，总之颠覆了原本颜色的气质。

“中药色”唇膏推荐

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林允 李冰冰不同“中药色”却是同一种流行

李冰冰

“中药红”代表-李冰冰

不过就像中药药材一样有千百种，中药色也有不同的演绎，从棕红到棕橘，宝宝们可以选择最合适自己的中药色。李冰冰喜欢的“中药红”成熟大气，抹上以后自带总攻气场抹上，而本身肌肤偏黄的李冰冰也在“中药红”的衬托下白皙了不少。不过要注意的是，为了保持妆容的干净，底妆最好选择哑光，眼妆也要偏裸才好。

让唇妆看起来更轻透

如果担心“中药红”会显老，也可以选择润泽的质地，让唇妆看起来更轻透。或者将中药色画出咬唇感。用红色比较重的润唇膏打底，再用棕红中药色厚涂中部中央，深浅度也可以根据自己的喜好选择，配合不同的妆容风格非常方便。

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“中药橘”真的不要太合适

“中药橘”代表-林允

跟成熟稳重的棕红色调相比，同样爱上中药色的林更喜欢选择棕橘色调。“中药橘”的唇色在各路网红明星的推动下大火了一整个2017，不出意外2018还能再热上好久。“中药橘”没有别的，就是大写的减龄！显白！其实对于亚洲女生来说，各种粉色或者偏黄的浅橘色画不好都会更加突出肌肤的暗沉感，但是中药色中带着的一点棕就可以巧妙化解这个问题。

“中药橘”代表-林允

尤其是对于棕色发的妹子来说，“中药橘”真的不要太合适！尤其是哑光质地的棕橘中药色，涂上之后真的是秒变时尚宇博。不过呢想要中药色画的好，妆容一切从简的原则还是要遵守。底妆不能太厚太油亮，眼妆颜色要简单，大亮片最好也忍住不用，这样才能最大程度地突显中药唇色的美。

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“中药粉”代表-周冬雨

“中药粉”代表-周冬雨

“清纯”这俩字自从冬叔出道以后就已经被承包，一直喜欢用玻璃粉色的冬叔最近也开始换上了带有棕色调的粉唇膏，人看起来气质一下提升了不止一个level，像冬叔这种白皮的妹子来说真的是用什么什么好看，但带有一丝丝“中药”的棕粉色呈现的气质不单单是清纯，更是大方，更有女人味。

“中药粉”的颜色也是一眼就被大家识破

相信你的眼睛，这就是你们的小黄鸭，日常搞怪停不下来，虽然头被拉成了梨，但双唇却没有变形，“中药粉”的颜色也是一眼就被大家识破，最近改变风格的周冬雨涂上了一直都很少尝试的“中药粉”，先不说和衣服非常搭配，单单是这个着装简单的时刻选择了这个颜色，给人一种靠谱的感觉，说明日常通勤“中药粉”不要太好搭配。

芭比波朗纯色奢金唇膏#6 RMB300

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“中药棕”代表-欧美系军团

“中药棕”代表-欧美系军团

打开ins一水的棕色唇刷屏，最早的中药棕色就来自于欧美妆容，对于棕色皮肤的人群来说，纯棕色反而让她们看起来皮肤显得更通透，“白皙”了一些，被卡戴珊美妆家族承包的中药棕可以说是欧美女生人手一支的流行色。

稍有润泽度的“中药棕”也开始被欧美妆所运用

除了欧美达人最爱的雾面哑光的质地，稍有润泽度的“中药棕”也开始被欧美妆所运用，自带丰唇效果的润泽感和棕色是欧美女生的最爱，如果想要呈现这种微光效果记得选择一直润泽度比较好的唇膏，涂抹后记得用纸巾隔着唇部打一层散粉，这样一来可以盖掉一部分光泽感，还能让妆容更加持久不脱色。

克丽丝汀迪奥烈艳蓝金唇膏（双色双效）#510 RMB300

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baby

为什么选择“中药色” AB热巴有话说

甜美如AB也是中药唇色的忠实粉丝哦。AB最中意的是棕红调的中药色，质地以比较清透的润泽版为主，薄涂一层就能hold住大部分场合。和左图泛白的裸粉色相比，中药色居然是更提气色、看起来更柔美的选择哦！

angelababy

之前大AB被拍到在影院的“最美流泪图”也是涂着棕红中药色。对于脸带点点婴儿肥的AB来说，中药色可以带来恰到好处的锋利感和气场，变酷的同时也能保持原来的甜美。同时中药唇色还能完美遮住AB原本的唇色，像左图中用超亮的橘色其实就有点遮不住原本唇色，减少妆容的精致感。

热巴

其实在很多妹子的理解里，中药唇色也算是“重口”唇色的一种，但是并不是随便一种重口唇色都可以代替中药唇色的哦！曾经在秀场上大出风头的热巴就因为选错了唇色成为了美中不足的缺点。紫色对于亚洲女生来说会让肌肤更加暗黄，没有超级立体的五官也很难hold住，而换成了棕红调的中药唇色不仅显白，而且气场丝毫不输哦。

中药唇色搭配裸棕系的眼妆真的既日常又时尚

其实唇色选并不好有时候小仙女也会看着“油腻”起来。明明是颜霸的热巴在用上了泛着油光的玫粉色后瞬间变成了大妈级的人物。而且没有暗色的调和感觉脸也大了一个size，无论怎么和右边的妆面对比都是一个惨。其实用中药唇色搭配裸棕系的眼妆真的既日常又时尚，简单的颜色也能搭出专业级美妆大师的感觉。