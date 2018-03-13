get泫雅心机泪痣妆 变身小野猫

导语：说起齐刘海，不少人对它的印象都是青春减龄，在时尚圈剪了个齐刘海嫩回十八岁也是屡见不鲜。不过最近泫雅也剪了个齐刘海，这个画风竟然……（来源：海报时尚网）

金泫雅变身小野猫

金泫雅

无论在什么地方，只要一提起金泫雅这个名字，许多人脑海中蹦出来的第一个词大概就是性感。被称为韩国“舞蹈机器”的金泫雅，集实力与性感于一身，俘获了一大波迷妹迷弟的心。

一直被称作性感小野马的泫雅，近日现身香港机场却让大家吃了一鲸

一直被称作性感小野马的泫雅，近日现身香港机场却让大家吃了一鲸。没想到一直以性感中分卷发造型亮相的泫雅小姐姐，居然把长发剪成了齐刘海，这一言不合就要换发型的勇气真是让海豹君好佩服。

金泫泪痣妆齐刘海

不过理论上来讲，齐刘海绝对可以说是发型界的减龄卖萌神器了，跟一直走性感路线的泫雅会碰撞出什么火花呢？

让海豹君万万没想到的是，泫雅的Sexy程度太过坚强，不仅没被可爱力十足的齐刘海带走，反而让自己的性感力别具风味，这究竟是为什么呢？

金泫雅泪痣

当当！答案就是你没有一颗泫雅同款痣！泫雅的眼下有一颗小小的泪痣，你别看一颗痣不起眼，但是让她整个人的气质都变得风情之中带一点楚楚可怜，千万别不信海豹君说的，快来看看这些被美人痣成就的大美人吧~

泫雅的眼下有一颗小小的泪痣

“痣”最开始在十七世纪的法国宫廷里流行了起来。不论男女，都会用皮革、塔夫绸或天鹅绒制成小黑点，作为“痣”装饰在脸上。

玛丽莲·梦露

二十世纪中期，美人痣开始成为偶像的重要标志。玛丽莲·梦露是这个性感爆炸的年代最杰出的尤物，她因为嘴角右侧那颗痣而迅速被人们记住。

蒂塔·万提斯

蒂塔·万提斯 （Dita Von Teese） 私照

还有时尚圈大拿脱衣舞娘Dita Von Teese，这个顶级的脱衣舞娘脸上的痣其实只是纹身，或者每次化完妆都会在右侧外眼角用眼线液点上一颗黑色的小痣，这颗痣确实让她笑起来以后更加充满风情韵味。

藤井莉娜

还有最近刚刚和汪东城公布恋情的藤井莉娜，嘴角的两颗痣让她火遍了日本模特圈，并且承包了我们青春期的全部日杂。非常有辨识度而且与众不同，再搭配甜蜜的微笑，怪不得拿下了男神大东。

全智贤

另一位韩国全民女神全智贤也有一颗性感味道十足的痣，在她的鼻子上有一颗小小的痣，这颗痣让她即使在青春期刚进入演艺圈时都带着一丝天然的撩人，美人痣简直太强大！

看了海豹君盘点的这些长着最强“美人痣”的女神们，是不是很向往拥有一颗同款美人痣，然后跟泫雅一样性感呢？今天就来跟海豹君学一波泫雅仿妆，然后海豹君也会悄悄的告诉你如何点一颗正确的美人痣喔~

首先需要对皮肤进行基础打底

首先需要对皮肤进行基础打底，韩式妆容的底妆都是非常完美的。

用遮瑕膏将脸部的部分瑕疵比如黑眼圈

用遮瑕膏将脸部的部分瑕疵比如黑眼圈、小雀斑挡住，妆面看起来才能干净通透。

然后在脸上涂上提亮液

然后在脸上涂上提亮液，皮肤马上就像打了水光针一样透亮有气色，让你看起来光彩照人！

选择一块大号粉扑或者松软的大号刷子扑上薄薄一层散粉定妆

选择一块大号粉扑或者松软的大号刷子扑上薄薄一层散粉定妆，取粉时要注意力度哦。

眉妆

选取一只棕红色眉笔勾勒眉形，自然微微上扬的眉形才是泫雅妆必备的哦。

染眉膏

金棕色染眉膏梳理眉毛，可以使眉妆更加自然持久喔。

金棕色眼影

金棕色眼影最浅色打底，涂满整个眼窝，从视觉上深邃眼睛。

下眼睑眼影

同时在下眼睑处也涂上，眼尾处连接形成三角区域。

深一号色的眼影在眼尾三角处加深轮廓。

深一号色的眼影在眼尾三角处加深轮廓。

再次重复加深下眼睑区域，眼睛会放大很多~

再次重复加深下眼睑区域，眼睛会放大很多~

黑色眼线笔

黑色眼线笔填满睫毛根部，不要出现尴尬的空白断层。

加长眼尾

再画上浅一号色外眼线并加长眼尾，7毫米左右就足够~

下眼线

下眼线也不要忘了哟~这时的眼睛已经有了小烟熏的效果。

黑棕色眼影晕染图示区域。

黑棕色眼影晕染图示区域。

在下眼睑一并涂上，特别是后三分之一处。

在下眼睑一并涂上，特别是后三分之一处。

黑色眼影晕染上眼睑后三分之一处。

黑色眼影晕染上眼睑后三分之一处。

重复之前步骤

重复之前步骤，不要嫌麻烦哟。

戴上假睫毛

戴上假睫毛，使用Z字的刷法将自己的睫毛与假睫毛完美贴合，眼睛瞬间又大了一倍。

腮红

腮红刷轻轻在苹果肌上打造出自然健康的好气色。

唇部遮瑕

想要打造无唇线的精致唇妆，唇部遮瑕是必不可少的。

染唇液涂抹嘴唇

染唇液涂抹嘴唇，染唇液具有超持久的定妆力，吃海底捞都不会脱妆~

再使用唇刷将唇外部的一圈刷一次

再使用唇刷将唇外部的一圈刷一次，打造渐变咬唇妆的效果，非常性感！

完成啦！是不是很性感呢？

完成啦！是不是很性感呢？

泫雅同款的眼下泪痣

颧骨处的小痣

然后就到了点痣的环节咯！

首先来看看推荐的两个部位，分别是泫雅同款的眼下泪痣，能让你看起来有一种楚楚可怜的感觉。还有颧骨处的小痣能让你看起来更加俏皮哦！

“点痣”

其实点痣也没什么学问，只是工具要选好。一定要选择一款防水不晕染的眼线笔or眼线液笔，然后在点好痣之后用一块粉饼按压一下，确保不会花妆，同款美人痣就搞定咯！

奥碧虹 （Albion）爽肤精萃液

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售价：RMB750

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传承41载的“健康水”，添加浓缩北薏仁精华，迅速把握肌肤状况，能恢复无烦恼、健康肌肤的化妆水。使问题肌肤的角质代谢恢复正常，达到平滑、健康的肌肤状态。将遭受紫外线影响和容易暗沉的肌肤还原到肌肤原本的白皙度和透明感。镇静肌肤的灼热感，预防粗糙、痘痘、红疹等一切肌肤问题。丰富的植物性收敛成分将重整肌肤纹理，缔造紧致的肌肤。渗透性极佳，滋润成分渗透至肌肤深层，持续保持闪耀、水润、柔嫩的肌肤状态。清凉、舒适，使用感极佳。

纳斯 （NARS）清透亮采粉底液

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售价：RMB 490 / 30ml

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配方采用独特长效科技，令上粉后16小时仍保持空气般清透妆容。即时调节泛红肌肤，修饰面部各种瑕疵，改善肤色不匀、暗哑问题，全面提升皮肤外观。先进动态聚合物能够紧贴肌肤，提供绝佳的透气度和舒适感；创新的平衡肤色技术，无重轻盈，同时提高长效高度遮瑕效果，塑造出自然无瑕的完美肤质；矫色科技可瞬间中和泛红和暗沉，同时长效减少粉底变色的现象，使肤色更均匀一致。有助于减少皮肤斑点，令底妆更明亮，长期使用可使肤色更均匀。

芭比·波朗 （Bobbi Brown） 炙恋唇膏

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[轻一度吻唇色彩]，1抹即可上色，如轻吻柔和色彩，轻轻晕染，水粉感染唇妆[亲吻般柔“雾”质地]轻盈滑顺质地，柔美微雾的薄纱染唇效果，即使叠擦也无负担。天然蜂蜡与维他命E、C，使双唇持久维持令人想亲吻的柔嫩感。[吻合唇形快速上色]45度理想弧度与唇形吻合，上妆补妆无需镜子，唇妆持久不掉色

圣罗兰美妆 （YSL Beauty） 高定单色眼影

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产品详情

灵感自YSL先生的高定设计步骤， 在手绘稿上直接用针别住相应的色彩布料。YSL圣罗兰美妆全球彩妆创意总监Lloyd Simmonds把这一美妙的上色过程运用到眼妆的打造上， 设计出精致显色的16款单色眼影， 每一款色号都是围绕YSL先生生前最为标志性的地点而展开的故事。