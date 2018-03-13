约会出门不再迟到 3分钟手指上妆也能美一天

导读：对于爱赖床的妹纸来说，起床晚了紧赶慢赶的化妆出门，导致妆没画好迟到也在所难免，实在不想要这样啦！噔噔~懒人福利登场！想要时间紧迫快迟到的情况下还能画个快速又美貌的妆容，那就赶紧来学习吧。（来源：爱美网）

“起床起晚了。”“化妆时间久了点！”妹纸们的迟到理由总是离不开这两点。想要不迟到的情况下抓紧时间简单的化个妆出门？没问题！前方高能福利！请妹纸们拿好纸笔准备学招！

高能瞩目！为了节省时间，本篇化妆教程舍弃一切化妆刷等工具，基本都用手指完成妆容，请各位妹纸们放下手中的化妆刷等用具，准备学习。

STEP 1：时间虽然赶，但妆前护理还是必不可少的。在脸颊位置抹上足够整个脸部使用的妆前乳，用手指推开妆前乳。

STEP 2：把BB霜挤到手背上，用手指沾取手背上的BB霜薄薄地拍到脸上，注意要少量多次，把握好BB霜的分量。

STEP 3：选择比自身眉毛颜色深一度的眉粉沾在手指上，从眉心往眉尖方向抹开，填满眉毛之间的空隙即可。

STEP 4：用珠光颗粒比较细腻的眼影棒画在指腹上，用指腹点满眼皮部分，使眼睛有自然的光泽，提亮眼部光彩。

STEP 5：下眼睑选择珠光颗粒比较粗的眼影粉沾在指腹中，点到下眼睑的部分，眼妆看上去更统一。小心不要戳到眼球哦。

STEP 6：注意这里是整篇唯一不用的手指的部分。在眼睛到眼尾二分之一处画出一条细细的内眼线，稍微往外延伸。用睫毛膏刷一下眼睫毛，使眼睫毛更加浓密和纤长。

STEP 7：唇颊两用的产品拍到颧骨稍高的位置，以椭圆形的范围往周围扩散，营造出自然好气色的腮红效果。

STEP 8：用同样的唇颊两用的产品沾到嘴唇上，让嘴唇看上去水润饱满，因为用同样的唇颊产品，所以妆容效果也比较统一。化妆结束！出门去也~