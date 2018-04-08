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原来勺子才是化妆包里的必需品

原来勺子才是化妆包里的必需品
2018年04月08日 17:52 新浪时尚
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　　导语：前一阵看到一个美容秘诀：把勺子冻在冰箱里，每天早上拿出来敷在眼睛上可以预防皱纹的产生，并且可以迅速消肿。但是你以为这就“终结”了勺子的用途？错！其实除了吃饭勺子的用途可多着呢！（来源：爱丽时尚网）

原来勺子才是化妆包里的必需品原来勺子才是化妆包里的必需品

　　消除眼袋排水肿

　　如果你有早上水肿的困扰，就请在冰箱里放上一个勺子以备不时之需。一旦发现早上水肿的很厉害眼袋很重，就可以拿勺子轻轻按摩，从内眼角往外滑动，重复多次，就可以消除眼袋排水肿啦。

画出完美眉型画出完美眉型

　　画出完美眉型

　　感觉韩系平眉慢慢退出一线，有弧度的眉毛越来越流行。但是手残党怎么办­一只勺子解决。

忘带睫毛夹 勺子来救驾！忘带睫毛夹 勺子来救驾！

　　忘带睫毛夹 勺子来救驾！

　　出差旅行忘带睫毛夹，可以要来一个勺子帮助你。扣在眼睛上，然后用手轻轻的把睫毛按压在勺子边缘，模仿夹睫毛的方式，边摁压边往外抽勺子。让眼部睫毛营造出自然卷翘的效果，也可以用吹风机稍稍给勺子加热。这样会让睫毛更加持久~

定位修容 不要“络腮胡”定位修容 不要“络腮胡”

　　定位修容 不要“络腮胡”

　　修容是妆容中十分重要的一步，但是总怕过度会修出“络腮胡”。拿捏不准位置，就用勺子盖在颧骨的位置，帮忙定位就好啦。

碎了的饼装彩妆怎么办 勺子酒精帮你补救碎了的饼装彩妆怎么办 勺子酒精帮你补救

　　碎了的饼装彩妆怎么办 勺子酒精帮你补救

　　眼影、粉饼所有饼状物都有可能一不小心就摔碎，秉着勤俭节约的原则我们不要丢弃哟。滴上几滴酒精，然后用干净的勺子按压，使面目全非的粉渣重新融合，再自然风干就好啦。

防止甲油涂出界防止甲油涂出界

　　防止甲油涂出界

　　涂甲油的时候特别容易涂到手指上，用勺子顶住指甲边缘，这样就不怕涂到外面啦，最好选择一次性的勺子哟。

　　勺子的用处可多呢，只是它低调等着你去挖掘~

勺子化妆
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