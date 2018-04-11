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画眉随缘？不是手残而是你的眉型没修好

画眉随缘？不是手残而是你的眉型没修好
2018年04月11日 17:09 新浪时尚
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　　导语：眉毛就是只要你开始画就离不开，画好眉毛整个人都特别有精神。但是秉承着“化妆多年画眉随缘”的理论，不少姑娘在眉毛上下足功夫依旧手残。（来源：爱丽时尚网）

画眉第一步，给自己修一个好的眉型画眉第一步，给自己修一个好的眉型

　　有没有发现，那些眉毛画的很好的人，要么就是眉型很好眉毛充裕，随便勾勒就能好。要么就是眉型修的好，了解自己适合什么样的眉型。所以画眉第一步，给自己修一个好的眉型。

Step 1将眉毛梳顺Step 1将眉毛梳顺

　　Step 1将眉毛梳顺

　　在修型之前，利用眉梳将眉毛梳顺，这样也有助于你观察自己眉毛的方向。除了方便修理眉型，也可以找到适合自己的画眉方式。

找到适合自己的画眉方式找到适合自己的画眉方式
Step 2 画出“眉框”Step 2 画出“眉框”

　　Step 2 画出“眉框”

　　从眉头开始，将位置设定在眼睛的正上方。利用眉笔找准眼头的位置，其正上方就是眼头的正确位置。

　　眉峰的位置有两种测量方法，眼白外端正上方，或眼球、眼白交界处与鼻翼外侧连线延伸的位置，即是眉毛最高的位置。

　　眉尾则不宜过长，应在眼尾和嘴巴的延长线上，确定好位置做好记号。

画眉过程画眉过程

　　画好这三点位置，再连线描绘出眉型轮廓，用眉刀剃掉超出边界的对于杂毛。

只要定时修剪边边角角，就可以拥有完美眉型只要定时修剪边边角角，就可以拥有完美眉型

　　Step 3打薄或者剪短过于浓密、过长的眉毛

　　避免眉毛过于“锋利”，不够柔和。可以利用没刷、眉梳逆刷眉毛，使其立起来，或者用小小梳子辅助，再用小剪刀减掉约1mm的眉毛。

　　眉型对脸部轮廓的塑造堪比复杂的修容，眉毛的修剪及画法需要一段时间的“修炼”。一旦眉毛定型，只要定时修剪边边角角，就可以拥有完美眉型。所以不要担心，经常练习就好咯~

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