全世界明星都在用的发光肌秘籍了解一下

导语：想要让肌肤像刘诗诗一样从里到外散发着透亮的光泽感吗？其实只要在彩妆步骤里加一点点小的心机单品，你就也有全世界姑娘都羡慕的“发光肌”啦！（来源：YOKA时尚网）

刘诗诗

亚洲版发光肌

Angelababy

张韶涵

霍思燕

亚洲人的“发光肌”相对含蓄一些，但是肌肤看上去依旧光泽透亮，该亮的地方亮，改暗的地方暗！ 脸部肌肤看上去饱满，立体，有光泽不说，而且发光肌还能让整个人减龄十岁哦！

欧美版发光肌

金小妹

金大姐

欧美明星或者达人的发光肌更加夸张，脸部肌肤好似“发电厂”， 整个脸都泛着“闪瞎人双眼”的光。

发光肌的秘籍

局部自然发光肌

秘籍一：高光=妆前乳

效果：局部自然发光肌

适合单品：液体高光、膏体高光

液体高光、膏体高光

如果想要自然的、隐隐约约的“发光肌”效果，那么就可以将液体高光or膏体高光涂抹在想要发光的地方，比如：鼻梁、下巴、颧骨、苹果肌。然后再继续接下来的粉底液，这样脸部会呈现出自然的立体感和光泽感。

高光混搭粉底

秘籍二：高光混搭粉底

效果：饱满全脸发光肌

适合单品：液体高光

PONY

想要全脸般的发光肌，可以把液体刚光混搭着粉底液。搅拌均匀后在脸部整个涂抹。这样出来的效果就会非常自然，好似整个脸部每个地方都散发着光泽感，饱满丰韵！这样出来的效果非常减龄，好似昨晚全脸玻尿酸填充！

粉状高光提亮

秘籍三：粉状高光提亮

效果：欧美效果的立体感

适合单品：粉质高光

粉质高光

想要欧美明星那种超级夸张的发光肌，那么就可以在妆容完成后，用散粉高光刷在需要着重体力的部位。因为粉质高光的亮度非常高，所以除非你想要欧美高光那种夸张感，不然刷的时候就要注意取量哦。

好用才推荐

Nars 光绽修容盘

Bobbi Brown美肌发光乳液

Fenty Beauty Body Lava

Charlotte Tibury contour&highlight Wands

Giorgio Armani丝绒玫瑰光粉底

LUNASOL 高光修容棒