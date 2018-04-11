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换季肌肤易损伤 不做瑕疵女孩底妆应该这么用

换季肌肤易损伤 不做瑕疵女孩底妆应该这么用
2018年04月11日 17:30 新浪时尚
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　　导语：春夏交替，昼夜温差变大，细纹、干燥、暗沉、肤色不均、毛孔粗大……不堪重负的肌肤仿佛一夜之间冒出了各种各样的问题，肌肤也出现各种瑕疵，拉低颜值，这让小仙女们怎么受得了？针对这些问题，李铭泽老师来帮你一一来解决。（来源：YOKA时尚网）

换季肌肤损伤严重 不做瑕疵女孩儿底妆应该这么用换季肌肤损伤严重 不做瑕疵女孩儿底妆应该这么用

　　这个季节为颜值保驾护航的重点是保湿、遮瑕、持久、轻薄！

李铭泽老师：国际知名美妆专家李铭泽老师：国际知名美妆专家

　　脱皮、浮粉往往是细纹、干燥、暗沉、肤色不均、毛孔粗大、蜕皮、卡粉等等现象都是由于皮肤干燥，肌肤水分不够造成的，上妆前一定要做好肌肤的保湿工作。

敷面膜敷面膜

　　1、可以敷一片保湿面膜之后再上妆，如果只是额头、面颊、鼻翼部分区域干燥，可以利用化妆水浸湿化妆棉之后进行局部湿敷。如果还是不够，就不是光使用滋润型面霜就可以解决的啦，归根结底还是应该选择适合自己肤质的保湿成分。

涂抹妆前隔离涂抹妆前隔离

　　2、另外在上妆前，这个季节一定要涂抹妆前隔离哦，建议大家选择保湿滋润型的，一来能使肌肤保持一个滋润的状态，二来也能使妆容更加的服帖持久。

　　不过要提醒的是，不管是护肤品还是妆前隔离，在使用的时候都不要过量，太多的产品堆叠在脸上，肌肤一时难以快速吸收，反而容易搓泥，造成底妆不服帖的尴尬。

尽量避免盖一层层过于厚重的遮瑕产品尽量避免盖一层层过于厚重的遮瑕产品

　　3、对于严重缺水的肌肤，建议尽量避免盖一层层过于厚重的遮瑕产品，因为遮瑕产品往往比较干燥，反而容易造成卡粉的现象。

　　如果你喜欢完美无瑕的妆感，注重高度遮瑕，希望肌肤看上去肤色均匀，像美颜之后一样白皙、干净、透亮，那不妨使用能够高度遮瑕妆感又很轻薄的粉底液，不仅能够完美遮盖肌肤瑕疵，看上去又很自然。

　　4、另外，有不少妹子误认为，我脸上的底妆越厚，越容易遮盖瑕疵，而且越不容易脱妆！其实并非如此哦，底妆越厚，一旦脱妆就更可怕像只小花猫。

　　所以，在打底的时候选择非常亲肤轻薄的粉底液，轻薄的底妆，加上高度遮瑕的功效，比如遮盖黑眼圈、痘印、斑点，不仅能避免那种厚重的假面具感，而且可以轻松遮盖瑕疵，这才是精致的猪猪女孩儿。

定妆定妆

　　5、最后，在妆容的持久度上，建议大家可以使用定妆喷雾，在整个妆容完成之后，利用定妆喷雾来定妆，能够很大程度的避免脱妆的尴尬状况。

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