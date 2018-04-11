换季肌肤易损伤 不做瑕疵女孩底妆应该这么用

导语：春夏交替，昼夜温差变大，细纹、干燥、暗沉、肤色不均、毛孔粗大……不堪重负的肌肤仿佛一夜之间冒出了各种各样的问题，肌肤也出现各种瑕疵，拉低颜值，这让小仙女们怎么受得了？针对这些问题，李铭泽老师来帮你一一来解决。（来源：YOKA时尚网）

换季肌肤损伤严重 不做瑕疵女孩儿底妆应该这么用

这个季节为颜值保驾护航的重点是保湿、遮瑕、持久、轻薄！

李铭泽老师：国际知名美妆专家

脱皮、浮粉往往是细纹、干燥、暗沉、肤色不均、毛孔粗大、蜕皮、卡粉等等现象都是由于皮肤干燥，肌肤水分不够造成的，上妆前一定要做好肌肤的保湿工作。

敷面膜

1、可以敷一片保湿面膜之后再上妆，如果只是额头、面颊、鼻翼部分区域干燥，可以利用化妆水浸湿化妆棉之后进行局部湿敷。如果还是不够，就不是光使用滋润型面霜就可以解决的啦，归根结底还是应该选择适合自己肤质的保湿成分。

涂抹妆前隔离

2、另外在上妆前，这个季节一定要涂抹妆前隔离哦，建议大家选择保湿滋润型的，一来能使肌肤保持一个滋润的状态，二来也能使妆容更加的服帖持久。

不过要提醒的是，不管是护肤品还是妆前隔离，在使用的时候都不要过量，太多的产品堆叠在脸上，肌肤一时难以快速吸收，反而容易搓泥，造成底妆不服帖的尴尬。

尽量避免盖一层层过于厚重的遮瑕产品

3、对于严重缺水的肌肤，建议尽量避免盖一层层过于厚重的遮瑕产品，因为遮瑕产品往往比较干燥，反而容易造成卡粉的现象。

如果你喜欢完美无瑕的妆感，注重高度遮瑕，希望肌肤看上去肤色均匀，像美颜之后一样白皙、干净、透亮，那不妨使用能够高度遮瑕妆感又很轻薄的粉底液，不仅能够完美遮盖肌肤瑕疵，看上去又很自然。

4、另外，有不少妹子误认为，我脸上的底妆越厚，越容易遮盖瑕疵，而且越不容易脱妆！其实并非如此哦，底妆越厚，一旦脱妆就更可怕像只小花猫。

所以，在打底的时候选择非常亲肤轻薄的粉底液，轻薄的底妆，加上高度遮瑕的功效，比如遮盖黑眼圈、痘印、斑点，不仅能避免那种厚重的假面具感，而且可以轻松遮盖瑕疵，这才是精致的猪猪女孩儿。

定妆

5、最后，在妆容的持久度上，建议大家可以使用定妆喷雾，在整个妆容完成之后，利用定妆喷雾来定妆，能够很大程度的避免脱妆的尴尬状况。

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