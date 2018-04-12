没有刘诗诗娜扎的巴掌脸 但你可以用高光一键美颜

导语：隔着屏幕都能感觉到女明星的皮肤在发光！该瘦的地方瘦该饱满的地方饱满，其实她们只是离不开高光！用好高光堪比整容，用不好就显得脸大，到底怎么画高光？（来源：时尚芭莎）

刘诗诗娜扎

没有高光真的不行

它让女明星永远那么上镜

刘诗诗

高光可以凸显脸部五官，使其更加立体的同时也可以修饰脸型使脸部轮廓更加清晰。

一照相就变“太平公主”？高光凸显五官的同时也会让脸部更加饱满，凸显脸部特点掩盖缺陷。

石原里美

石原里美的高光画法掩盖眼下黑眼圈暗沉的同时使笑肌更加明显，笑容甜美元气满满的小仙女谁会不喜欢呢？

古力娜扎

高光搭配细腻的底妆使皮肤看起来更加水润透亮，提亮肤色的同时整体气色也会更好，皮肤真实的会发光！

如何选择适合自己的高光？

根据高光种类选择

市面上的高光种类有很多，不同类型的高光也有各自不同的特点，适合的肤质也有所不同。

粉状高光

粉状高光是最常见的，适合新手易操作，但是上脸比较容易产生干纹卡粉的情况，建议干皮用量要轻。

液体高光

液体高光质地水润，上脸更加服帖持久，妆效也更加自然，但是油皮使用会有“油光满面”的风险，还是要谨慎使用。液体高光也可以混合粉底液使用打造自然水光肌，但一定要注意使用比例。

膏状高光质地轻薄，也比较容易控制用量，更适合携带补妆，干皮油皮都适合。液体和膏状高光最好在定妆之前使用，否则可能会破坏底妆。

根据脸部具体部位选择适合的高光

根据脸部具体部位选择适合的高光

不是提亮所有部位都只用一种高光就可以搞定哦，高光的质地包括闪亮程度和闪片大小都决定了它适合使用的位置。

打亮眼下和眉骨最好使用比较低调的高光，比如闪片颗粒很细的那种，甚至可以直接用细腻珠光的眼影，看起来更加自然。凸显鼻梁和颧骨处就用高光粉饼提亮。

Tips：如果毛孔粗大或是处在冒痘期要选择质地细腻的高光避免使瑕疵更加明显。

高光一定要选择与肤色相近的颜色

根据肤色选择

高光一定要选择与肤色相近的颜色，否则会无法与皮肤融于一体，过于刻意不够自然，选对颜色才能妆出自然好皮肤。

暖色调的皮肤可以选择米白色或者香槟色的高光，自然提亮的同时不会感觉突兀。冷色调的皮肤可以选择紫色粉色或带有偏光色的高光显得皮肤更加白皙通透。

最怕打完高光显脸肿

高光到底应该打在哪个地方？

高光的主要作用就是增加脸部立体感，要是打完高光脸显得更大更肿就是没打对！打高光需要根据自己的脸部和五官特点，找到想要强调突出的地方。

打鼻梁处的高光

打鼻梁处的高光

打亮鼻梁时面积不要过宽会显得鼻子不够秀气，不要着重打亮鼻头使视线集中从而掩盖鼻梁的高度。

打额头处的高光

打额头处的高光

饱满的额头也可以借助高光完成，但不要在整个额头大面积扫上高光，只在眉心上方额头中部轻扫即可。

打C区的高光

打C区的高光

颧骨，苹果肌和眼下有“C区高光”的打亮方法，将高光从颧骨轻扫到眼尾呈C型可以有放大双眼的效果。不要忽略衔接眉骨的打亮，否则有可能会使颧骨过于外扩或突出。

打C区高光

想要脸部充满胶原蛋白，眼下苹果肌高光要打好，不过要注意使用质地细腻湿润的产品，避免卡纹卡粉。

打唇峰的高光

打唇峰的高光

唇部的打亮也是根据个人喜好，在唇峰轻扫一点点高光可以让嘴唇更加立体挺翘，有自然嘟嘟唇的感觉。

打下巴处的高光

打下巴处的高光

在下巴突起的部位用高光画圆可以在视觉上拉长下巴的长度，在突起上部轻扫可以使下巴更加立体小巧，不过高光的范围不要超过下嘴唇凹陷处。

拥有这些高光

你就是夜空中最亮的星

Laura Mercier烘焙高光#01

Laura Mercier烘焙高光#01

Laura Mercier可是高光届的扛把子了，粉质非常细腻，上脸几乎不显毛孔也很持久。亮度适中适合日常通勤使用不会太夸张，香槟色调也非常适合亚洲人的肤色，是高光入门首选。

Becca高光粉饼 #Moonstone

Becca高光粉饼 #Moonstone

Becca的高光色号#Moonstone也是网红产品火了很久，连Pony也有强推过。这款光泽感比较高调，闪片和颗粒感也比较明显，比较适合出门玩耍和约会使用，如果是日常使用一定要注意用量。

M.A.C魅可精采薄透蜜粉饼#Double gleam

M.A.C魅可精采薄透蜜粉饼#Double gleam

M.A.C魅可的高光色号#Double gleam可是高光届的新秀，肉眼可见的的偏光涂在脸上真的有波光粼粼的感觉。粉质细腻，亮片虽然不大但是上脸也是非常闪耀，轻扫在颧骨和鼻梁瞬间就像打了玻尿酸。

Fenty beauty高光粉扑

Fenty beauty高光粉扑/高光棒

Rihanna蕾哈娜的个人彩妆品牌一经推出备受关注，最近将要推出的用于身体高光的毛球粉扑设计也太可爱了吧。

高光棒

六角形的高光棒，柱体自带磁铁还可以和其他棒状产品相连设计巧妙。高光棒色号#startuck的膏体上脸呈水光感，光感通透非常服帖自然，没有明显闪片颗粒感不会显毛孔。

CPB肌肤之钥亮采柔肤粉#11

CPB肌肤之钥亮采柔肤粉#11

CPB的高光#11也是火的一塌糊涂，钻石般的包装和粉紫色的色调颜值即正义！粉质也是非常细腻，但上脸闪片会有些明显要注意用量，不要叠擦过多会不自然，色调偏冷白色适合冷色调或皮肤比较白皙的人。

Shiseido资生堂高光粉饼 #PK107

Shiseido资生堂高光粉饼 #PK107

号称是泪沟神器的资生堂#PK107绝对是网红产品人手一块了，与一般高光不同，#PK107没有明显的闪片，涂在脸上也没有明显的光感，但是淡粉色的分体涂在脸上却呈现出偏蓝紫色的偏光，能使泪沟和苹果肌瞬间饱满嘭起来。

Hourglass高光盘 2017限定版

Hourglass高光盘 2017限定版

Hourglass的高光盘包含香槟色，米白色和金色三个颜色，可以根据不同部位和肤色选择选择使用。粉质也很细腻，上脸一层淡淡的光芒自然通透，三个颜色可以单独使用也可以叠擦会有惊人的效果哦！

高光是必备品，仙女与路人甲真的只差一块高光的距离，不能没有高光！不能。