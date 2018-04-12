吴昕别哭了 口红断了这样做就好

导语：当我看到吴昕的口红试色视频，不得不说美妆博主不是那么好当的！吴昕这涂口红手法简直就是美妆界小白，甚至在试色的时候还弄断了一支口红。吴昕的首支美妆博主视频失败，本美妆小达人上线，告诉小仙女们口红断了怎么急救以及口红应该怎么涂！（来源：pclady）

娱乐圈的女明星们个个都是被演戏耽误的神级美妆博主

然而当我看到吴昕的口红试色视频，不得不说美妆博主不是那么好当的！抛开录的视频高糊的质量不说，吴昕这涂口红手法简直就是美妆界小白。回顶部

本以为娱乐圈的女明星们个个都是被演戏耽误的神级美妆博主，毕竟范冰冰和林允在小红书上随随便便就吸了几百万粉。

然而当我看到吴昕的口红试色视频，不得不说美妆博主不是那么好当的！抛开录的视频高糊的质量不说，吴昕这涂口红手法简直就是美妆界小白。

甚至在一开始试色的时候还弄断了一支口红，吓得吴昕欲哭无泪！

以致这个视频在小红书发出不久被吴昕删了，她的首支美妆博主视频宣告失败。

吴昕下场，轮到本美妆小达人上线啦。现在春夏季本就是断口红的高发期，因为天气炎热口红的膏体容易变软，再加上化妆的时候如果转出来太多，稍微不小心用力过猛，都会造成惨案现场。那么，口红断了应该怎么救？正确涂口红的方法是什么？接下来请看我的表演~

>>口红断了怎么挽救<<

口红断了

头可断，血可流，口红不能断！小仙女们平时涂口红的时候尽量不要旋出太多，用多少转多少就可以了。

如果真的有一天口红在你面前折腰身亡了，

请先尖叫狂喊3分钟来缓解自己内心的悲痛欲绝，然后再冷静下来用下面两个方法让它重新回到你身边。

方法一：比较繁琐，可以恢复口红原貌80%

方法一：比较繁琐，可以恢复口红原貌80%

将断掉的口红完全拧出，然后用棉签把管壁周围都清理干净，注意不要碰到断裂截面。再把口红拧回去，用电吹风来加热断裂截面，（千万不要为了省事用打火机烤，会让口红发生化学变化，到时候即使还原了你也不敢上嘴~）让固体状的口红软化后而具有粘合性，能够让上半截口红粘合在一起回到管里。

用棉签调整口红的平整程度

加热后，就要进行最重要的一步，把两截口红重新粘合在一起。先用保鲜膜或者化妆棉包住口红的上半部分防止粘上指纹、手汗等，再轻轻将上半段口红按压在加热软化的截面上，根据观察两个截面的吻合程度来调整自己的力度。如果衔接处经过按压之后有突出的部位用棉签调整口红的平整程度，再将口红旋进管里！旋进管里后再二次清洁管壁，细缝处可以用牙签剔掉。

口红放在冰箱冷冻3-5小时

接好的口红放在冰箱冷冻3-5小时，断掉的口红就可以回到你身边了！

方法二：简单粗暴，把断了的口红做成试用装

方法二：简单粗暴，把断了的口红做成试用装

第二种方法是我自己比较喜欢的，简单粗暴，没那么多步骤，把断了的口红融化分装成唇膏腮红两用盘。之前我断了的一支口红就是这样救回来的，只不过化妆的时候要用唇刷这点比较麻烦。

放在勺子上加热融化

大功告成

直接把断了的口红放在勺子上加热融化，最后倒进分装盒子里，就大功告成了，是不是很简单呢！

>>正确涂口红的方法是什么<<

除了上面说到涂口红的时候不要旋出太多，在涂口红前先涂一点润唇膏也可以让口红更容易上色且持久，就不会出现用力过猛导致口红断了的杯具了~

其次，涂口红的手法和步骤也是很重要的。先勾勒上下唇的边缘，再均匀来回地轻柔涂满整个唇部，这样顺着口红贴唇的弧度上妆非常顺滑，也就不会有外力造成口红断裂了。

千万不要一直在同一个地方补色

千万不要一直在同一个地方补色，吴昕就是犯了这个毛病，觉得哪里不匀就一直涂哪里，最后不仅画出来的效果不好，而且也容易因为着急上色一不小心用力折断口红了。

看了这篇小科普，希望小仙女们在日常化妆的时候可以多注意一下，做一个不会断口红的天使！即使断了也不要慌，稳住把口红救回来了就好了！