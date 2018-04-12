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吴昕别哭了 口红断了这样做就好

吴昕别哭了 口红断了这样做就好
2018年04月12日 16:50 新浪时尚
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　　导语：当我看到吴昕的口红试色视频，不得不说美妆博主不是那么好当的！吴昕这涂口红手法简直就是美妆界小白，甚至在试色的时候还弄断了一支口红。吴昕的首支美妆博主视频失败，本美妆小达人上线，告诉小仙女们口红断了怎么急救以及口红应该怎么涂！（来源：pclady）

娱乐圈的女明星们个个都是被演戏耽误的神级美妆博主娱乐圈的女明星们个个都是被演戏耽误的神级美妆博主

　　然而当我看到吴昕的口红试色视频，不得不说美妆博主不是那么好当的！抛开录的视频高糊的质量不说，吴昕这涂口红手法简直就是美妆界小白。回顶部

　　本以为娱乐圈的女明星们个个都是被演戏耽误的神级美妆博主，毕竟范冰冰和林允在小红书上随随便便就吸了几百万粉。

　　然而当我看到吴昕的口红试色视频，不得不说美妆博主不是那么好当的！抛开录的视频高糊的质量不说，吴昕这涂口红手法简直就是美妆界小白。

　　甚至在一开始试色的时候还弄断了一支口红，吓得吴昕欲哭无泪！

　　以致这个视频在小红书发出不久被吴昕删了，她的首支美妆博主视频宣告失败。

　　吴昕下场，轮到本美妆小达人上线啦。现在春夏季本就是断口红的高发期，因为天气炎热口红的膏体容易变软，再加上化妆的时候如果转出来太多，稍微不小心用力过猛，都会造成惨案现场。那么，口红断了应该怎么救？正确涂口红的方法是什么？接下来请看我的表演~

　　>>口红断了怎么挽救<<

口红断了口红断了

　　头可断，血可流，口红不能断！小仙女们平时涂口红的时候尽量不要旋出太多，用多少转多少就可以了。

　　如果真的有一天口红在你面前折腰身亡了，

　　请先尖叫狂喊3分钟来缓解自己内心的悲痛欲绝，然后再冷静下来用下面两个方法让它重新回到你身边。

方法一：比较繁琐，可以恢复口红原貌80%方法一：比较繁琐，可以恢复口红原貌80%

　　方法一：比较繁琐，可以恢复口红原貌80%

　　将断掉的口红完全拧出，然后用棉签把管壁周围都清理干净，注意不要碰到断裂截面。再把口红拧回去，用电吹风来加热断裂截面，（千万不要为了省事用打火机烤，会让口红发生化学变化，到时候即使还原了你也不敢上嘴~）让固体状的口红软化后而具有粘合性，能够让上半截口红粘合在一起回到管里。

用棉签调整口红的平整程度用棉签调整口红的平整程度

　　加热后，就要进行最重要的一步，把两截口红重新粘合在一起。先用保鲜膜或者化妆棉包住口红的上半部分防止粘上指纹、手汗等，再轻轻将上半段口红按压在加热软化的截面上，根据观察两个截面的吻合程度来调整自己的力度。如果衔接处经过按压之后有突出的部位用棉签调整口红的平整程度，再将口红旋进管里！旋进管里后再二次清洁管壁，细缝处可以用牙签剔掉。

口红放在冰箱冷冻3-5小时口红放在冰箱冷冻3-5小时

　　接好的口红放在冰箱冷冻3-5小时，断掉的口红就可以回到你身边了！

方法二：简单粗暴，把断了的口红做成试用装方法二：简单粗暴，把断了的口红做成试用装

　　方法二：简单粗暴，把断了的口红做成试用装

　　第二种方法是我自己比较喜欢的，简单粗暴，没那么多步骤，把断了的口红融化分装成唇膏腮红两用盘。之前我断了的一支口红就是这样救回来的，只不过化妆的时候要用唇刷这点比较麻烦。

放在勺子上加热融化放在勺子上加热融化
大功告成大功告成

　　直接把断了的口红放在勺子上加热融化，最后倒进分装盒子里，就大功告成了，是不是很简单呢！

　　>>正确涂口红的方法是什么<<

　　除了上面说到涂口红的时候不要旋出太多，在涂口红前先涂一点润唇膏也可以让口红更容易上色且持久，就不会出现用力过猛导致口红断了的杯具了~

　　其次，涂口红的手法和步骤也是很重要的。先勾勒上下唇的边缘，再均匀来回地轻柔涂满整个唇部，这样顺着口红贴唇的弧度上妆非常顺滑，也就不会有外力造成口红断裂了。

千万不要一直在同一个地方补色千万不要一直在同一个地方补色

　　千万不要一直在同一个地方补色，吴昕就是犯了这个毛病，觉得哪里不匀就一直涂哪里，最后不仅画出来的效果不好，而且也容易因为着急上色一不小心用力折断口红了。

　　看了这篇小科普，希望小仙女们在日常化妆的时候可以多注意一下，做一个不会断口红的天使！即使断了也不要慌，稳住把口红救回来了就好了！

吴昕口红
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