兰博基尼out 香奈儿的“赛车”你开过了吗

游戏厅对于已经成年的我们来说，意味着什么？是学生时代的回忆，是儿时攒了很久零花钱去壕掷一把换来满满一捧游戏币的满足感，是充满了无数少男少女初恋味道的所在。

2017年的4月12日，香奈儿在上海为我们带来了香奈儿可可小姐限时咖啡店，今年的4月12日，经过了一年的等待，更加令人兴奋的香奈儿可可小姐限时游乐厅空降上海。

彼时的我们坐在香奈儿可可小姐限时咖啡店里喝上一杯Chanel的咖啡就要自拍100张，当时的你一定没有想到过时隔一年，你竟然可以坐在香奈儿的游戏厅里打游戏，虚拟赛车、抓娃娃机、弹球游戏和节奏游戏，简直不要太丰富多彩。

如果你无法亲临香奈儿可可小姐限时游乐厅，那就快快透过浪时尚的高清直播来感受游戏厅中的无限欢乐吧。

直播回放请猛戳：

这间游乐厅不但让全国的年轻潮人为之疯狂，不少明星也无法抗拒这家全球最时髦游乐厅的诱惑，第一时间就玩儿了起来。

江疏影

“老司机”江疏影上线

我们的直播镜头首先来到的是赛车游戏区

一辆辆整装待发的“赛车”车身上都带着“COCO-555”字样的专属车牌，总之在这里一切都是你想象不到的样子。

在这里我们看到了手握方向盘玩儿的正high的江疏影。

江疏影

一直以来都是唇妆绝对领袖的她，无论是裸色系唇膏还是大红色系唇膏，通通hold的住。透过我们的直播镜头，江疏影还和我们分享了她挑选唇膏色号的小技巧——根据当天心情，选择能表达自己心情的色号。

——解锁江疏影美颜单品——

唇色永远带给我们无限可能性的江疏影，当晚为我们展示了“疯狂星期一”的正确打开方式，马上要迎来新一周工作或学习挑战的你，还不赶紧学起来。

新《流星花园》F4



F4 两两对战超精彩

最近上升势头迅猛的F4也来到香奈儿可可小姐限时游乐厅打电动。4个大男生在游戏机前，竟然还搞起了两两对战，也是热闹的不行。

至于伴随着快问快答的精彩对战过程，你要去新浪时尚4月12日的直播里去感受咯。

游戏结束后，获胜的吴希泽还得到了帮粉丝画唇妆的“特殊奖励”。他自称是第一次帮别人涂唇膏，没想到上手就一个字——稳。连唇线都画的很精细，这位粉丝真的是有福了。

刘诗诗

看到抓娃娃机走不动路的刘诗诗

抓娃娃机应该算是每个游乐厅里参与度最高的游戏之一了。它看似不需要任何技巧，但是如果要真的抓到想要的娃娃，绝对需要实力和运气都站在你这边。当抓娃娃机里的礼品都变成香奈儿的时候，连刘诗诗都玩儿到停不下来。

当然，作为敬业的媒体人，我们当然不能之沉浸在游乐厅的欢乐气氛中，遇到颜值永远在线的刘诗诗，我们当然要讨教一番她的美颜秘笈咯。

——解锁刘诗诗美颜单品——

刘诗诗

少女心爆棚的刘诗诗选择了两支颜色相近的香奈儿可可小姐唇颊蜜叠加使用，粉嫩的唇色让她看上去更加温柔可人。

说到口红，诗诗更是在现场为一位粉丝贴心的涂起了近日自己的同款色号。这手法，真的是温柔到极致。

之后，两个人更是玩儿起了自拍。涂着爱豆亲自画的同款色号唇妆的小姐姐，简直不要太幸福。

刘雯

跟粉丝对战节奏游戏的刘雯

亲和力爆棚的大表姐在香奈儿可可小姐限时游戏厅更是和粉丝们亲密互动，一起在节奏游戏机前玩儿的不亦乐乎。

但是，大表姐这手上动作总是慢半拍是几个意思？看看屏幕下方的粉丝，手速可以说是6到飞起了。两个人的反差萌实在太可爱。原来刘雯打游戏是走《疯狂动物城》里树懒这一卦的。

别看刘雯玩儿游戏手速不够，可是画起妆来手法绝对是专业级的。

给粉丝画起腮红来，绝对是信心满满，而且瘦脸效果立竿见影。她用到的产品可不是腮红喔，而是今天全新可可小姐唇颊蜜。

——解锁刘雯美颜单品——

刘雯

留起all-back湿发造型的刘雯，超模气场全开，可可小姐唇颊蜜416号疯狂+420号罪恶感简直就是为她量身打造的。

说到这里，你一定发现了，今天来到香奈儿可可小姐限时游戏厅的明星们，都纷纷用到了一款让她们爱惨了的彩妆单品——全新可可小姐唇颊蜜。它可是伴随着本次限时游戏厅发布的单品，可谓是这个游戏厅里当之无愧的主角。

它的身影在游戏厅里无处不在，伪装成游戏机“操控杆”的它，竟然完全没有违和感。

一物多用是它的看家本领！现在精致女生们出门的包包越来越mini，能随身戴在身上的物品十分有限，所以每一样随我们出门的单品，不但要是精品中的精品，还需要你最好有多种用途。全新可可小姐唇颊蜜正是这样的存在。

曾经关于唇膏重要还是腮红重要的争论还没有个定论，不过全新可可小姐唇颊蜜的出现，给这个问题交出了一份完美的答卷。

刚刚刘雯给粉丝画腮红就用到了可可小姐唇颊蜜420号，巧克力色系的它，瘦脸功效真的一级棒。

我们在游戏厅里可没有只顾着开赛车、抓娃娃、玩儿节奏游戏对战喔（我当然不会承认是因为游戏币用光了），还第一时间帮大家完成了全新可可小姐唇颊蜜的全系试色。

使用感受方面，唇刷的扁平一面非常适合大面积涂抹，而顶部的尖头又可以精准的勾勒唇形，非常实用。饱和度比较好，却又不会像其他的唇蜜产品那样产生黏黏的感觉，水润度非常好。细腻、柔顺、流畅的触感，让你几乎察觉不到它的存在。

香奈儿可可小姐唇颊蜜试色

可可小姐唇颊蜜一共带来了6种色调，能够匹配你的每一种心情。

418 恋爱中：无懈可击的正红色

420 罪恶感：巧克力紫色

416 疯狂：带有淡淡桃红的浓郁粉红色

414 星期一：经典的玫裸色

412 玩火：鲜活亮丽的橘色

410 少女心：蜜桃般娇艳的粉红

——香奈儿可可小姐限时游乐厅——

日期：2018年4月14日–4月23日

时间：上午10时–晚间10时

地址：上海市黄浦区淮海中路300号K11购物艺术中心一楼