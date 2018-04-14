穿一字领的季节 你的“锁骨杀”准备好了吗？

导语：它曾被选为女人身上最具致命吸引的部位，炎炎夏日即将来到，你的“它”准备好了吗？！（来源：ELLE中文网）

电眼娃娃张韶涵

最近，电眼娃娃张韶涵在节目中身着一字领短款上衣，荷叶边长袖口仙气十足，好不吸睛！但是！更让人移不开眼的则是她那乍眼的一字锁骨，简直让人好生羡慕啊！

热巴

其实同款衣服热巴也有穿过哦，同样的衣服虽然在两位女星身上散发了截然不同的美丽，可不变的是她们两个人都拥有性感撩人的锁骨！

倪妮

锁骨可是不少人心中性感的代名词！倪妮的锁骨可以说是非常标志了，单肩黑色长裙格外突显锁骨线条，优雅迷人。

颖宝

颖宝的锁骨也十分好看，虽然wuli颖宝脸上肉肉的，但身上真的瘦，这种一字锁骨，可不是谁都可以有的！

刘雯

刘雯不愧是超模出身，身材比例好到不行，线条分明的直角肩可是无数人梦寐以求的身材啊！穿上吊带裙更是好看极了！

Baby

Baby明明已经是当妈的人了，身材竟然还这么好！淡蓝色的连衣裙，大气又时尚。深V的领口，展现出精致的锁骨，有没有撩到你呢？

袁泉

文艺范儿的袁泉也拥有好看的锁骨，平时她总是给人知性大气的感觉，偶尔小性感一下，果然惊艳众人！大红色的口红衬得她气场十足，连锁骨都变得比平时更动人了呢！

虽然娱乐圈现在PS盛行，但锁骨这个部位，可是修图也拯救不了的哦！

范冰冰

范冰冰是娱乐圈出了名的“会长肉”，无论身上怎么胖，脸上也不会长肉，这也导致了她的锁骨线条并不是很明显，性感有余，骨感不足呢。

蒋欣

蒋欣也是如此，因为脸小的缘故，显得身上更加壮硕了，一旦选错衣服，不仅锁骨完全隐形，还会凸显肩宽的缺点哦。

刘亦菲

神仙姐姐刘亦菲颜值无可挑剔，如果非要说不足，大概就是溜肩啦~ 肩膀软塌塌的不仅没有锁骨的纤细感，还给人产生了一种“厚重”的错觉。

何洁

也许是当了妈妈的缘故，原本身材就稍显圆润的何洁更是丰满了不少，虽然脸依然小的让人羡慕，可一旦身着露肩的衣服，没有锁骨加持的她就会变得有些“膀大腰圆”呢。

陈妍希

陈妍希也是出了名的婴儿肥，除了脸部胶原蛋白满满，身体也看起来肉肉的，稍有不慎，锁骨就会消失得无影无踪，上镜也很吃亏。

巩俐

女王范儿的女星也不例外！巩俐一向是性感、野性美的代名词，不过就算拥有如此魅惑身材的巩皇，锁骨也不够明显，不过两米八的气场早就盖过了锁骨的风头哦~

锁骨美是一种怎样的体验？除了能提升气质，居然还可以当容器？不信？看看这些女星怎么玩转“锁骨杀”↓↓↓

陈乔恩

陈乔恩在锁骨上放置了两个鸡蛋，简直不可思议！这得是多么深的锁骨才可以做到啊！

孙骁骁

孙骁骁也不甘示弱哦，锁骨可以放得下如此之多的硬币，为了证明深邃的锁骨也是够拼了。

这么美丽的锁骨你想要吗？哪怕天生没有，也可以后天修炼哦！

1、 修容大法，锁骨画出来！

STEP1 利用修容棒在以上部位画一条线。

STEP2 用粉底刷沾取高光膏或亮色遮瑕，填充颜色。

STEP3 用刷子仔细刷匀。

锁骨修容大法完成啦

锁骨修容大法完成啦！简单三步，让你的美丽值瞬间翻倍！

2、 懒人“锁骨操”，效果看得见

Step 1

Step 1：身体下沉全身放松，后背挺直做准备运动。头向左右两边扭动并顺时针、逆时针方向环绕，注意做的时候要调整呼吸，速度放缓。

Step 2

Step 2：身体挺直两肩向上，调整呼吸，感受到肩部的力量。停留3秒，此动作重复2到3次。

Step 3

Step 3：双手搭在两肩，身体挺直。两个胳膊肘尽力向后并且感受到肩膀打开的力量，此动作停留3——4秒。

Step 4

Step 4：调整呼吸，送出你的右边下颌骨，完全的展示出右脸颊。背部挺直，此动作坚持5——10秒。

两种方法，一个即时生效，一个贵在坚持，但同样都会给你的锁骨增光添彩哦！一起试试吧！