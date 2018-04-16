活捉一枚“睫毛精” 热巴要剃掉一半睫毛再化妆

导语：前两天热巴的身边人爆料，热巴出镜不仅不需要戴假睫毛，还要在化妆时用剃眉刀剃掉一半，热巴的睫毛这是要有多长啊！（编辑：Levin）

迪丽热巴大片

说到迪丽热巴，大家都会想到她那甜美立体又标致的五官，超美的高鼻梁、大眼睛，还有那双大长腿，简直就是行走的腿精。然而，编辑最近发现了热巴的新身份，原来她是隐藏了多年的“睫毛精”本精啊！

为什么这么说呢？是源于热巴友人的一段爆料↓

友人爆料热巴睫毛

在接受采访时，这位小姐姐是这样说的：有一场戏啊，在瀑布前面，风巨大，我们剧组管她叫天然雅漾。有一次风把我睫毛吹掉了一半，我赶紧让化妆师给我补，然后我就很好奇，我说：“热巴你睫毛怎么都不掉的呀？”热巴就说：“我睫毛是我自己的呀，我今天早上化妆的时候，还用剃眉刀剃掉了一半”。

剃掉一半？？？

瓦特？？居然还有人嫌自己睫毛长，要剃掉一半！！！惹得网友直说“好想量量热巴的睫毛”。

迪丽热巴大片

很多女星出镜时假睫毛是必备的，我们平时化浓艳一些的精致妆容时也离不开假睫毛，然而热巴小仙女居然不！需！要！

迪丽热巴大片

注意看，热巴这自带天然纤长美睫的天赋简直太让人羡慕了！简直要卷翘出天际啊！

迪丽热巴自然纤长美睫

正面看也很明显，睫毛纤细卷翘，而且特别自然，没有了假睫毛的生硬感。

迪丽热巴侧颜睫毛长

侧颜美睫更明显，简直是小仙女下凡呢。

热巴自然美睫

睫毛精热巴

自拍照看着就更真实啦，热巴的睫毛不仅长，还很浓密，平时也一定在悉心的保养。

睫毛精 热巴

好羡慕睫毛长的MM，刷刷睫毛膏就能有戴了假睫毛的效果，美睫像扇子一样忽闪忽闪的，让眼睛显得更大更明亮。

虽说纤长的睫毛与天生有关，但其实靠后天的保养，也可以让睫毛更纤长浓密，赶紧get以下睫毛养护法，你也可以变“睫毛精”！

涂抹睫毛增长液

想让自己的睫毛更加纤长，可以尝试涂抹睫毛增长液，不仅可以促进睫毛生长，增长液一般都有滋养功能，也能滋养和保护睫毛。

睫毛增长液通过所含成分和科技，可激活休眠的毛囊细胞，增强毛囊吸收力，提供所需营养物质，从而促使睫毛快速生长。

所以，想要纤长睫毛的仙女不妨试试睫毛增长液，但要正确按量使用，不能急于求成一天涂抹好几次，这样反而会刺激肌肤，造成红肿或者过敏。

Canmake睫毛滋养增长液5ml

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非一般的睫毛保护液，含修护液的角蛋白成份，具修护作用，促进睫毛的迅速增长，早晚使用，可真正促进睫毛的生长，由此便可拥有健康而修长的睫毛。

DHC睫毛修护液

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添加丰富的滋养成分，修护受损睫毛&延长睫毛的成长期，打造纤密、卷翘的印象美睫。

Avance睫毛增长液

Avance睫毛增长液7ml

能使睫毛更浓密、更纤长、更卷翘的美睫保养品。根据睫毛生长周期研究制作而成。以有效的诱发毛发生长的精华配合防脱毛成分，以及胡萝卜素精华保湿精华。

涂抹维生素E油

除了睫毛增长液，大家还可以涂抹维生素E油来为睫毛补充营养。维生素E能促进血液循环，提高女性雌性激素水平，助于毛囊生长，每晚涂完后轻轻按摩再入睡可以促进睫毛生长。

迪丽热巴大片

除了滋养睫毛之外，很多日常习惯也影响到了我们的睫毛生长，来看看要注意哪些：

正确卸睫毛

很多MM白天在使用过睫毛膏后，晚上会和脸部彩妆一起卸除，其实这样并不对，第一很多睫毛膏有防水功能，单纯的脸部卸妆产品并不能彻底卸除。第二如果直接用手来揉搓睫毛卸妆的话，会伤害到睫毛根部，造成睫毛脱落。所以正确的卸妆方法是用专业的眼部卸妆产品配合化妆棉和棉签轻轻卸除：

用眼部卸妆产品沾湿在棉片上，轻敷至少1分钟，然后轻轻擦拭掉。棉片垫在睫毛下方，棉签沾上眼部卸妆产品在睫毛上，由根部向睫毛尖顺刷出去，慢慢将棉片湿敷后的睫毛膏脱落掉。这样既不会伤害睫毛，也不会使睫毛膏揉的满眼睛都是。

自然纤长的睫毛

避免经常揉眼睛

养成良好的习惯，平时不要经常揉眼睛，眼部发痒的话需要用纸巾轻轻擦拭，而不是粗鲁的揉眼。揉眼会使睫毛更易脱落，还容易损伤毛囊。在涂抹护肤品时也要注意，远离睫毛和眼皮处，涂抹眼霜时也要轻柔，不要碰到睫毛。

正确夹睫毛

涂抹睫毛膏前一般都要把睫毛夹卷翘，但错误的夹法也会伤害睫毛。正确的做法是：

先用睫毛梳把睫毛梳理整齐，用睫毛夹夹住中间的大部分睫毛，要夹住睫毛根部，将睫毛往上翻夹，但要注意不要用力拉扯睫毛，翻夹的同时稍用力挤压睫毛夹并保持3~5秒。

夹眼尾睫毛

夹眼角睫毛

之后别忘了夹眼尾和眼角处的睫毛，两边的睫毛卷翘起来才美。用睫毛夹夹住眼尾或眼角的睫毛，同样是从睫毛根部夹起，注意不要夹到眼皮，然后往上翻夹，越靠近眼尾，翻夹的弧度越大。

定期清洗睫毛夹

记得定期清洗睫毛夹，防止睫毛夹软垫粘上过多化妆品或者其他脏东西，容易使软垫变得黏腻，夹睫毛时更易导致睫毛变形或折断。

迪丽热巴自然睫毛

尽量减少嫁接睫毛

现在很流行嫁接睫毛，尝试是可以的，但不要上瘾，频繁的嫁接睫毛会使得自身的睫毛越来越稀疏。嫁接睫毛需要用一种化学胶质，把假睫毛嫁接在睫毛根部，当嫁接的睫毛脱落时，真睫毛也会随之一起脱落。

不要频繁烫睫毛

很多MM会用睫毛卷翘器来加热睫毛，使之变得卷翘，或者用吹风机吹热睫毛后再造型，其实这样做也比较毁睫毛。就像烫发、吹头发一样，经常让睫毛受热会让睫毛变得敏感脆弱，容易脱落或者增长缓慢。

好了，今天开始，养护睫毛，从我做起！