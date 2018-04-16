眉毛脸型不搭配 再美也白费

导语：都说眼睛是妆容的重点，但眉毛也会框出整张脸的轮廓。从柳叶眉，挑眉到近年大热的平眉，眉毛在美妆界的地位一直都不可小觑。（来源：海报时尚网）

眉型

都说眼睛是灵魂之窗，但眉毛也会框出整张脸的轮廓。从柳叶眉，挑眉到近年大热的平眉，眉毛在美妆界的地位一直都不可小觑。一个完美的妆容绝对离不开完美眉型的塑造，所谓美眉美眉，要想美，还得看眉！不过首先我们找到适合自己脸型和风格的眉型。

卡拉·迪瓦伊 （Cara Delevingne）

卡拉·迪瓦伊 （Cara Delevingne）

眉型一：上扬粗眉

代表明星：卡拉·迪瓦伊 （Cara Delevingne）

适合：立体五官、帅气不羁中性风

Cara的粗眉可谓是她的标志之一，而且她的眉毛非常狂野不加修饰，显得非常帅气不羁。这种粗眉比较“刚烈”，所以更适合五官比较立体的人，而且眉毛一定要上扬，会更加英气，而眉毛也无需修剪得很精致，但一定要像Cara一样杂而不乱，而大地色系的小烟熏妆可以加强轮廓感，最适合这种上扬粗眉。

柳叶细眉

玛琳·黛德丽 （Marlene Dietrich）

眉型二：柳叶细眉

代表明星：玛琳·黛德丽 （Marlene Dietrich）

适合：椭圆脸、古典气质

在粗眉盛行的今天，这种柳叶细眉基本上很罕见了，但是我们知道上世纪却非常流行这种眉型。不过柳叶眉也很考验脸型，还是完美的椭圆脸比较容易hold住，不过你走复古风倒是可以尽情一试，而且最好搭配一个三七分的复古卷发，就像三十年代的画报美人一样。

米兰达·可儿 （Miranda Kerr）

米兰达·可儿 （Miranda Kerr）

眉型三：自然平眉

代表明星：米兰达·可儿 （Miranda Kerr）

适合：万能眉型，甜美系

欧美人一般很少画平眉，可儿的这个眉型非常接近我们现在流行的韩式平眉，基本上是一字型，但尾部稍有变细，最后轻轻下拉，比韩式平眉更加自然。这个眉型比较柔和，所以适合大多数脸型，像可儿一样圆脸甜美风的姑娘更是不要错过这款自然系平眉哦！

卡莉·克劳斯 （Karlie Kloss）

卡莉·克劳斯 （Karlie Kloss）

眉型四：高挑眉

代表明星：卡莉·克劳斯 （Karlie Kloss）

适合：菱形脸or三角形脸、妩媚风

高挑眉也不太大众，眉型太过凌厉，hold不住会给人感觉很刻薄，但是适合的姑娘画这种高挑眉会很魅惑。高挑眉的眉头和眉尾基本上处于同一水平线上，眉峰在你正视时眼珠的外切线上，而且弧度一定要利落有棱角，才会显得性感妩媚，搭配猫眼妆更佳。

索菲娅·沃加拉 （Sofia Vergara）

索菲娅·沃加拉 （Sofia Vergara）

眉型五：圆拱眉

代表明星：索菲娅·沃加拉 （Sofia Vergara）

适合：方脸or有棱角的脸型，亲和温柔

圆拱眉和挑眉的区别在于拱眉的眉峰处没有棱角，非常平滑，所以可以柔化方脸或者比较有棱角的脸型，看上去也比较温柔，即使像Sofia Vergara这样走性感风，也不会显得很凌厉。不过这种圆拱眉就不适合圆脸了，这样会让你的脸显得更圆。