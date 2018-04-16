火爆Ins的印章腮红 欧阳娜娜先美一步了你快跟上

导语：火爆Instagram和油管的爱心腮红简直是卖萌神器！欧阳娜娜都忍不住试妆了~（来源：时尚芭莎）

火爆Ins的印章腮红

画个腮红都是爱你的形状！

有趣又可爱的爱心腮红，欧阳娜娜get起同款

有趣又可爱的爱心腮红，欧阳娜娜get起同款，搭配上挑的猫眼眼线，活泼俏皮发射满满的少女光波！

有趣又可爱的爱心腮红

娜比的爱心腮红就像印章一样，是镂空的形状，而且方法很简单！在纸上剪出爱心形状放在脸上，用显色的唇釉或唇膏描绘爱心再用棉签整理边缘，用腮红粉过渡到脸颊，最后用散粉定妆，就搞定啦！

娜比用的是Shu Uemura植村秀冰淇淋唇颊霜#at03 质地丝滑妆效持久，再用Benefit贝玲妃的蒲公英蜜粉晕染

娜比用的是Shu Uemura植村秀冰淇淋唇颊霜#at03 质地丝滑妆效持久，再用Benefit贝玲妃的蒲公英蜜粉晕染，上脸颜色自然通透！

“实心版”腮红妆

看完娜比的“印章版”腮红妆，再来看看韩国博主ROSEHA的“实心版”腮红妆。方法是：一样选择显色度好的眼影粉，用细小的锥形眼影刷直接在脸部画出爱心的形状，考验你美术功底的时候到了！

“实心版”画出了微醺感

Twice兔牙小姐姐娜琏的“实心版”画出了微醺感，性感又迷人！

24小时在线卖萌

你还在用app软件带的五毛钱特效吗，直接画一个爱心才能24小时在线卖萌！

欧美妆

喜欢欧美妆的baby也可以画起来。用腮红霜或腮红膏直接在脸颊轻拍出爱心的形状，怕手残可以先拍出“V”型再慢慢晕开也会更加自然。

可爱又减龄的爱心腮红

可爱又减龄的爱心腮红妆容有没有击中你的少女心呢？如果觉得有些夸张不够日常快来Pick以下几种腮红画法。

3款很日常的腮红妆

你最Pick哪个？

很多小仙女们在日常妆容中都会忽略画腮红这个步骤，认为可有可无，其实画好腮红不仅可以让妆容更加精致还可以提升气色，修饰脸型。

圆形腮红 甜美可爱

画法一：圆形腮红 甜美可爱

适合脸型：长脸，菱形脸

圆形腮红非常适合新手易操作，将腮红在眼球中央到下巴中间的苹果肌附近打圈画圆，增加脸部苹果肌饱满感，尽量使用浅色粉嫩系的腮红颜色。

眼下腮红 软萌微醺

画法二：眼下腮红 软萌微醺

适合脸型：圆脸，方形脸

将腮红扫在眼下三角区域打造微醺害羞的感觉可以增添可爱感，如果眼下黑眼圈眼袋很明显就不要考虑这种腮红画法了会凸显憔悴的感觉。

斜角腮红 知性御姐

画法三：斜角腮红 知性御姐

适合脸型：圆脸，椭圆脸

将腮红沿颧骨向太阳穴轻扫或轻拍可以凸显脸部轮廓，使脸部线条感更加明显，从视觉上向上提拉脸部显得更加干练，可以选择裸色腮红修容效果更加明显。

怎样画出高级感腮红？

这三点真的很重要

画腮红时要遵循少量多次的原则，不要想着一气呵成否则变成猴屁股高原红就很难晕开了。

粉状腮红尽量选择毛量蓬松、抓粉力不强的刷子才能刷出像皮肤本身透出来的自然好气色妆容。

膏状和液体状腮红一定要在定妆之前使用，否则不仅不易推开还会卡纹卡粉破坏底妆。

轻轻一扫红润有气色

兰蔻

Olympia× Lancome兰蔻奇幻乐园眼唇颊彩妆盘复刻各年代最经典的颜色，一盒搞定全脸妆容，包括四色复古眼影，四色柔雾唇粉，粉嫩蝴蝶腮红，万用柔润底膏和一支双头眼影粉刷。唇粉也可作腮红使用，一盒多色可叠加。

Odele

渐变5色腮红组合颜色丰盈粉质细腻易上妆，适用于多种妆容和场合。粉色打造可爱白皙，红色打造甜美，渐变晕染妆容轻松一扫即成。

Paul&Joe

赤陶色系胭脂为肌肤添加健康色彩和性感光泽，清澈而又鲜艳的赤陶红增添夏日活力，金色高光既可单擦为肌肤增加光感也可叠加使用营造健康的的气色。

化了腮红气色立马up up！想要拥有欧阳娜娜同款少女感先从化上适合自己的腮红开始吧！