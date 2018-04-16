大幂幂也喜欢 超温柔的桃花眼线了解一下

导语：桃花眼线再配上杏色的眼影还有飘逸的小裙裙，说杨幂是仙女真的不过分吧。（来源：瑞丽网）

超温柔的桃花眼线了解一下

桃花眼线再配上杏色的眼影还有飘逸的小裙裙，说杨幂是仙女真的不过分吧。虽说桃花眼线要长要弯，但也要注意限度，不要用力过猛搞出违和感。桃花眼线的弯曲度以自己双眼的自然弧线为准，应该跟双眼皮保持平行，同时眼尾拉长应该保持超出眼角2mm左右。

林依晨

林依晨虽然这几年作品不多，但是凭借着超可爱和有亲和力这两大特质还是人气超旺。除了有一看就想让人搓揉的肉嘟嘟包子脸，林依晨的眼妆也是关键。林依晨弯弯长长的桃花眼线不仅修饰了眼型，还让林依晨拥有了水汪汪的无敌电眼。如果你想要招桃花或者增加人缘，这样的眼线妆容真的可以大胆尝试一下！

文咏珊

文咏珊的这个桃花眼线就是教科书级别的哦。因为文咏珊本身眼型不够长，所以有些三角眼的嫌疑，用上桃花眼线就可以很好地平衡眼型还有在视觉上调整眼睛位置。眼尾拉长的2mm让文咏珊的眼型看起来边长了不少，加上高挺的鼻梁所以五官也看上去立体了很多哦。

兰芝塑形勾勒眼线笔

兰芝塑形勾勒眼线笔

灵活精准砍刀笔头，适合单眼皮及内双眼睛，更精准清晰的勾勒深邃眼妆。

蔡依林

不过同样是桃花眼线，还是有一些反面教材我们要铭记在心的。因为桃花眼线主打的气质就是温柔、有亲和力，所以眼尾部分拉长的角度一定不要太小。蔡依林的这版眼线就是眼尾上翘的太厉害，导致角度变小没有流畅的线条感，所以在增加女人味这方面就要打折扣啦。

娇兰液体眼线笔（黑色）

娇兰液体眼线笔（黑色）

可随意勾勒精准线条，浓郁的黑色长持妆。

范冰冰

同时也要注意眼线画得不要太粗，否则也会从软妹秒变女魔头哦。自带两米八气场的冰冰就非常喜欢在重大场合搬出粗眼线。对然对于冰冰的眼型来说粗眼线也能轻松hold住，但是气质上就少了一些仙气和女神感，所以大家在画桃花眼线前也要搞清楚自己的诉求然后再调整哦。

芭比波朗流云光彩防水眼线液

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1笔绘制T台闪光灯眼妆。速干，持久，防水。

桃花眼线

之后就是桃花眼线在打造过程中要注意的一些小细节啦。有些女生担心自己技术不行，所以在画眼尾的时候不是手抖画歪就是画得太重。其实这个问题还是很好解决的，在画眼线时画到眼角处就停止，之后就用眼线刷蘸取黑色或者深棕色眼影然后一点点向外晕染，这样力度角度都比较好把握。

用眼影棒画眼影

想要更浓郁、烟熏一些的效果，也可以用眼影棒画眼影，之后也是再次用精细眼影刷进行晕染。这样的桃花眼线可以更好地融于眼影中，眼线和眼影不会有明显的分层感，眼妆也会看起来更精致哦。

自然眼线

最后就是给对自己画眼线技术很有信心的妹子的指点啦。如果平时画眼线技术已经非常熟练的话，那么完全可以放心拿出眼线液笔进行描画。不过在画的过程中最好也采用分段式画法，眼头，眼睛中段，还有眼尾拉长每画完一段就停下来看看整体距离安排，这样出来的效果才会最自然哦！