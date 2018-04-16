无妆胜有妆最深的套路 是那些迷之粉底

导语：底妆的最高境界就是看似素颜 其实脸部已经遮盖的完美无瑕。让人捉摸不透、分辨不清、到底你是擦了粉还是真的素颜。这些套路都归功于那些迷之粉底。（来源：YOKA时尚网）

王鸥

王鸥私照

要论完美底妆，很多明星无论是日常生活还是活动中，皮肤都好像美颜相机磨皮效果一般丝滑，无瑕。王鸥就是其中一位，卡纹卡粉的尴尬情况从来没有在王鸥的脸上出现过，无论什么时候，肌肤都呈现出“让人挑不出毛病”的完美状态。

刘诗诗

刘诗诗妆容清透

除此之外，刘诗诗也是其中一位肌肤自带发光的明星。时装周、活动现场、晚宴红毯、ps照片还是无ps照片，妆容永远是轻薄完美的招来无数的好评和赞美。白皙嫩滑，完全不像是打了粉底！

倪妮光泽底妆

倪妮

要论妆容套路深，倪妮更是其中一位。她是公认的娱乐圈最会拍照的女明星。每组照片都彰显着自己的性格和特点。

倪妮私照

底妆更是挑不出任何瑕疵，你永远看不出倪妮到底是画了妆还是素颜，正如此人，神秘又具有诱惑性。

底妆趋势

底妆趋势

任何妆容的好坏都在于底妆，因为底妆是彩妆的基础。当今底妆分为两种趋势，这两种妆容趋势都可以作为不同感觉裸妆哦。

哑光妆面

哑光妆面

哑光妆面的特点就是脸上没有任何光泽感，同时也毫无瑕疵。妆面利落干净，没有任何的“拖泥带水”

油光妆面

油光妆面模特

油光妆面

油光妆面=奶油肌，通常这样的底妆特点就是脸上“油光满面”，这种底妆会让肌肤呈现非常水灵，吹弹可破一般的水润感。光泽感非常十足，肌肤看上去温柔水嫩。

上妆手法

随着裸妆潮的火热，很多姑娘开始越来越重视底妆。要想打造轻薄不假面的妆感，关键就是粉底，其次就是配合粉底的上妆手法。

刷子上妆

刷子上妆手法

手法一：刷子上妆

想要打造完美，无瑕的妆容，粉底刷是毫不犹豫的选择。粉底刷上妆会让妆感更加雾面化，因为刷子本身不会大量吸收粉底液的液体，粉底液的覆盖面积会较大，更容易打造零瑕疵的妆容。

手法二：海绵上妆

手法二：海绵上妆

彩妆蛋也是当今非常受欢迎底妆工具之一，因为海绵会吸收一部分粉底液的液体，所以用海绵类工具上妆感会更加轻薄、透亮。

美妆蛋上妆

好用才推荐

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这款粉底液具有超高的遮瑕力，上脸后立刻隐藏面部瑕疵。还可以用作遮瑕产品点涂于局部，高度遮盖痘印及黑眼圈。粉底质地非常细腻，延展性非常好！上妆后，底妆轻柔服帖，不厚重，不会出现卡纹卡粉尴尬现象！轻松随意就可以打造令人难以忘怀的轻薄、透亮、无瑕疵的玩美底妆。除此之外，带妆效果超级棒，可以长达16小时持妆且丝毫没有油腻感。

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