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粉底色号怎么挑靠谱？这个方法厉害了

粉底色号怎么挑靠谱？这个方法厉害了
2018年04月17日 17:28 新浪时尚
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　　导语：每次看到美妆博主的试色总会被种草，购买新的粉底液十次有九次“被伤害”。想要拔草又怕失误，即便去专柜也怕因为灯光的打扰而调入陷阱。究竟怎么不上脸试色更保险呢？（来源：爱丽时尚网）

不上脸试色怎么买粉底液更保险不上脸试色怎么买粉底液更保险

　　每次看到美妆博主的试色总会被种草，购买新的粉底液十次有九次“被伤害”。想要拔草又怕失误，即便去专柜也怕因为灯光的打扰而调入陷阱。究竟怎么不上脸试色更保险呢？

粉底液色号如何选粉底液色号如何选

　　想要买对粉底液需要“献身精神”

　　相信大多数人都习惯用手腕和脸部的颜色直接去选择色号，但却经常担心上妆后发生脸比脖子白的尴尬事件。

腹部是和脸部与全身肤色最吻合的地方腹部是和脸部与全身肤色最吻合的地方

　　其实最好的试色部位是腹部，因为这个部位不长暴露在阳光下，也因为腹部肌肤并不会暗沉，可说是和脸部与全身肤色最吻合的地方。

　　想要挑选到正确色号，下回先掀起衣服试试色吧~

　　俗话说的好：“底妆用得好，上妆没烦恼！”既然知道怎么选色好了，这些代购圈超级热门的夏季粉底液爆款，了解一下-？

阿玛尼‘权力’粉底阿玛尼‘权力’粉底

　　阿玛尼‘权力’粉底

阿玛尼‘权力’粉底试用阿玛尼‘权力’粉底试用

　　全球热卖，被成为“人生粉底”。丝滑之地好延展，轻轻一抹肌肤犹如披上高级定制的服装完美无瑕。遮盖肌肤瑕疵，超级伏贴完美修饰毛孔，精致状容宛如天生。

laura mercier 极限超时亲肤粉底液laura mercier 极限超时亲肤粉底液

　　laura mercier 极限超时亲肤粉底液

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　　laura mercier的妆前乳是代购的热门产品，粉底液也是如此。被许多明星及超模公认为：“此生不能没有的粉底液！”经过许多博主强推安利后得知，此款粉底液在夏天的表现力十分优秀。主打15个小时超长待妆，丝滑不油腻。

ESTEE LAUDER 雅诗兰黛持妆粉底液ESTEE LAUDER 雅诗兰黛持妆粉底液

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　　号称“油皮亲妈”的雅诗兰黛Double Wear，持妆力无懈可击。清爽透气并且有效遮瑕不黏腻。不堵塞毛孔的控油成为，妆感完美无懈可击。

粉底色号
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