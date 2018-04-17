粉底色号怎么挑靠谱？这个方法厉害了

导语：每次看到美妆博主的试色总会被种草，购买新的粉底液十次有九次“被伤害”。想要拔草又怕失误，即便去专柜也怕因为灯光的打扰而调入陷阱。究竟怎么不上脸试色更保险呢？（来源：爱丽时尚网）

不上脸试色怎么买粉底液更保险

每次看到美妆博主的试色总会被种草，购买新的粉底液十次有九次“被伤害”。想要拔草又怕失误，即便去专柜也怕因为灯光的打扰而调入陷阱。究竟怎么不上脸试色更保险呢？

粉底液色号如何选

想要买对粉底液需要“献身精神”

相信大多数人都习惯用手腕和脸部的颜色直接去选择色号，但却经常担心上妆后发生脸比脖子白的尴尬事件。

腹部是和脸部与全身肤色最吻合的地方

其实最好的试色部位是腹部，因为这个部位不长暴露在阳光下，也因为腹部肌肤并不会暗沉，可说是和脸部与全身肤色最吻合的地方。

想要挑选到正确色号，下回先掀起衣服试试色吧~

俗话说的好：“底妆用得好，上妆没烦恼！”既然知道怎么选色好了，这些代购圈超级热门的夏季粉底液爆款，了解一下-？

阿玛尼‘权力’粉底

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阿玛尼‘权力’粉底试用

全球热卖，被成为“人生粉底”。丝滑之地好延展，轻轻一抹肌肤犹如披上高级定制的服装完美无瑕。遮盖肌肤瑕疵，超级伏贴完美修饰毛孔，精致状容宛如天生。

laura mercier 极限超时亲肤粉底液

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laura mercier 极限超时亲肤粉底液试用

laura mercier的妆前乳是代购的热门产品，粉底液也是如此。被许多明星及超模公认为：“此生不能没有的粉底液！”经过许多博主强推安利后得知，此款粉底液在夏天的表现力十分优秀。主打15个小时超长待妆，丝滑不油腻。

ESTEE LAUDER 雅诗兰黛持妆粉底液

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ESTEE LAUDER 雅诗兰黛持妆粉底液试用

号称“油皮亲妈”的雅诗兰黛Double Wear，持妆力无懈可击。清爽透气并且有效遮瑕不黏腻。不堵塞毛孔的控油成为，妆感完美无懈可击。